Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan – miercuri, ora 13.00

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan va avea loc miercuri, în plenul reunit al Parlamentului – au decis sâmbătă Birourile permanente ale celor două camere.

Ședința plenului reunit este programată la ora 13:00.

Calendarul stabilit:

Audierile miniștrilor propuși în comisiile permanente se vor desfășura luni, între orele 14:00 și 20:00, și marți, între orele 10:00 și 20:00.

Repartizarea pe comisii și programul detaliat al audierilor vor fi publicate pe site-ul Camerei Deputaților.

Reamintim lista miniștrilor:

Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru

Radu Miruță (USR) – ministru al Apărării Naționale și viceprim-ministru

Tanczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru

Andrea Chiș (independentă) – ministru al Justiției

Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanțelor

Oana Țoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătății

Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Dragoș Pîslaru (PNL) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

Bulcsu Koppany Otvos (UDMR) – ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educației și Cercetării

Regulile în plenul reunit

În plenul reunit, la votul de învestitură, candidatului desemnat la funcția de premier i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul și la sfârșitul dezbaterilor.

Grupurilor parlamentare din Cameră și Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adaugă, cu același calcul, deputații și senatorii neafiliați.

Astfel, PSD are alocate 11 minute, AUR – 8 minute, PNL – 7, USR – 5, UDMR – 3, Grupul parlamentar Uniți pentru România – 1 minut, Grupul parlamentar al minorităților naționale – 1, SOS România – 1, PACE – Întâi România – 1, senatori și deputați neafiliați – 2 minute.

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a depus sâmbătă la Parlament lista Guvernului şi programul de guvernare, un document ce conține 372 de măsuri.

„Am depus în această dimineaţă la Senatul României, în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, programul de guvernare pe care îl propun şi lista completă a miniştrilor. În doar cinci zile am reuşit, am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern PNL, USR şi UDMR, am reuşit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare”, a declarat Siegfried Mureşan.

Programul de guvernare a fost validat de PNL, USR şi UDMR.

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