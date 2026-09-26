Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan – miercuri, ora 13.00

Votul de învestitură pentru Guvernul Mureșan va avea loc miercuri, în plenul reunit al Parlamentului – au decis sâmbătă Birourile permanente ale celor două camere.
Ședința plenului reunit este programată la ora 13:00.
Calendarul stabilit:
Audierile miniștrilor propuși în comisiile permanente se vor desfășura luni, între orele 14:00 și 20:00, și marți, între orele 10:00 și 20:00.
Repartizarea pe comisii și programul detaliat al audierilor vor fi publicate pe site-ul Camerei Deputaților.
Reamintim lista miniștrilor:
- Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru
- Radu Miruță (USR) – ministru al Apărării Naționale și viceprim-ministru
- Tanczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru
- Andrea Chiș (independentă) – ministru al Justiției
- Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanțelor
- Oana Țoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe
- Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătății
- Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii
- Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
- Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
- Dragoș Pîslaru (PNL) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene
- Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
- Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor
- Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei
- Bulcsu Koppany Otvos (UDMR) – ministru al Culturii
- Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educației și Cercetării
Regulile în plenul reunit
- În plenul reunit, la votul de învestitură, candidatului desemnat la funcția de premier i se rezervă 30 de minute, pe care le utilizează la începutul și la sfârșitul dezbaterilor.
- Grupurilor parlamentare din Cameră și Senat li se alocă timpul maxim corespunzător numărului membrilor lor, luându-se în calcul câte 5 secunde pentru fiecare parlamentar, la care se adaugă, cu același calcul, deputații și senatorii neafiliați.
- Astfel, PSD are alocate 11 minute, AUR – 8 minute, PNL – 7, USR – 5, UDMR – 3, Grupul parlamentar Uniți pentru România – 1 minut, Grupul parlamentar al minorităților naționale – 1, SOS România – 1, PACE – Întâi România – 1, senatori și deputați neafiliați – 2 minute.
Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a depus sâmbătă la Parlament lista Guvernului şi programul de guvernare, un document ce conține 372 de măsuri.
„Am depus în această dimineaţă la Senatul României, în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, programul de guvernare pe care îl propun şi lista completă a miniştrilor. În doar cinci zile am reuşit, am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern PNL, USR şi UDMR, am reuşit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare”, a declarat Siegfried Mureşan.
Programul de guvernare a fost validat de PNL, USR şi UDMR.
(Citește și: Lista miniștrilor din Cabinetul Siegfried Mureșan – luni vor fi audiați în comisii)
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