Sprijin masiv în SUA pentru noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: țintește „flota fantomă”și Banca Centrală rusă – Țările care cumpără energie din Rusia sunt expuse creșterii taxelor vamale

Senatorii americani au votat marți seară, cu o majoritate covârșitoare, pentru avansarea pe circuitul legislativ a unui amplu proiect de lege privind noi sancțiuni împotriva Rusiei, pe care senatorul republican Lindsey Graham încercase de mult timp să îl promoveze, înaintea morții sale din 11 iulie, cauzată de o disecție de aortă.

Votul procedural, adoptat cu 86 de voturi pentru și 12 împotrivă, pregătește terenul pentru aprobarea finală a proiectului în Senat, în cursul acestei săptămâni, scrie publicația Politico. Totuși, întrucât Camera Reprezentanților se află deja în vacanță parlamentară, este puțin probabil ca legea să intre în vigoare înainte de luna septembrie.

Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să promulge rapid proiectul de lege

Votul procedural a avut loc la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat senatorilor la Capitoliu și după funeraliile senatorului din Carolina de Sud, care a fost un susținător constant al Kievului până la moartea sa.

Proiectul de lege a căpătat un nou impuls după decesul lui Graham, determinându-i pe senatori să acționeze în numele acestuia. Aleșii americani au redenumit proiectul după fostul lor coleg.

În ultimele luni, SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra livrărilor de petrol rusesc pentru a contracara creșterea prețurilor pe piața mondială, provocată de închiderea Strâmtorii Ormuz în timpul războiului cu Iranul.

Presiune în creștere asupra Rusiei: Noul pachet de sancțiuni al SUA vizează „flota fantomă”, Banca Centrală rusă și proiectele de energie

Actul normativ ar impune sancțiuni liderilor ruși, sectorului energetic și flotei din umbră a Rusiei. De asemenea, ar prelungi anumite sancțiuni împotriva Iranului, o completare introdusă în ultimul moment, după ce parlamentarii au ajuns marți la un acord pentru extinderea domeniului de aplicare al proiectului.

Proiectul, care are 62 de coinițiatori, este așteptat să fie adoptat de Senat în această săptămână, în timp ce democrații din Camera Reprezentanților sunt așteptați să conteste cel puțin la nivel declarativ proiectul, din cauza unor presupuse temeri că acesta îi acordă președintelui Donald Trump atribuții și mai mari în materie de tarife vamale. Totuși, actul normativ beneficiază atât de sprijin bipartizan în Capitoliul de la Washington cât și de susținerea Casei Albe.

Graham și senatorul democrat Richard Blumenthal au fost liderii unui grup bipartizan de parlamentari care a lucrat la promovarea proiectului începând din aprilie 2025. Inițiativa s-a lovit însă de mai multe obstacole, inclusiv de opoziția Casei Albe, care dorea ca președintele să aibă o marjă mai mare de decizie privind entitățile sancționate și amploarea măsurilor.

După mai multe tentative eșuate, Graham a anunțat de la Kiev, cu doar o zi înainte de moartea sa, că obținuse acordul Casei Albe pentru forma revizuită a proiectului.

Principalele ținte: China și India, țările europene pot fi exceptate

Noua versiune extinde numărul entităților rusești care ar urma să fie supuse obligatoriu sancțiunilor, inclusiv navele din flota fantomă folosite de ruși pentru transportul petrolului, dar îi acordă lui Donald Trump și competențe largi pentru acordarea unor derogări.

Proiectul ar utiliza, de asemenea, tarife vamale împotriva principalilor cumpărători de energie rusească, pentru a determina statele respective să își reducă dependența de exporturile Moscovei.

Înaintea votului de marți seară, liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, le-a declarat jurnaliștilor că măsura îi va transmite liderului rus Vladimir Putin că „nu poate intimida Ucraina” și că SUA „își sprijină” aliatul.

Casa Albă a confirmat că Trump susține versiunea revizuită a proiectului, iar președintele ceruse, la începutul acestei luni, ca republicanii să adauge sancțiuni împotriva Iranului, deoarece „asta ar fi vrut Lindsey să facă”.

Taxe vamale de maximum 100% aplicabile țărilor care importă petrol, gaze și uraniu din Rusia. Țările dependente de energia rusească

Noua versiune reduce taxele vamale care ar putea fi impuse cumpărătorilor terți de petrol și gaze naturale rusești la un maximum de 100% pentru cei mai mari cinci importatori, față de propunerea anterioară, care prevedea o taxă generală de 500%.

De asemenea, textul introduce o excepție pentru țările care importă mai puțin de 15% din exporturile totale de gaze naturale ale Rusiei și care iau măsuri semnificative pentru reducerea acestor importuri. Această prevedere ar putea excepta Japonia, Franța, Ungaria și Belgia.

Cei mai mari cinci cumpărători de țiței rusesc sunt China, India, Slovacia, Ungaria și Azerbaidjan, iar principalii importatori de gaze naturale rusești sunt China, Franța, Japonia, Ungaria și Belgia, potrivit datelor agregate de oficialii SUA care au scris proiectul de lege.

Proiectul impune sancțiuni și asupra „flotei fantomă” de petroliere a Rusiei, adică ambarcațiunilor care nu depind de serviciile maritime occidentale, asupra instituțiilor financiare rusești, inclusiv Banca Centrală a Federației Ruse, precum și asupra celor mai mari proiecte energetice de stat ale Rusiei, printre care Yamal LNG și Arctic LNG 1, 2 și 3.

În plus, noua versiune include o prevedere care îi permite lui Trump să suspende aplicarea sancțiunilor dacă apreciază că acest lucru este în interesul național al SUA.

***