PSD și AUR au votat împreună eliminarea a 12 articole din ultima OUG a Guvernului Bolojan – prevederi privind rambursarea TVA și antrepozitele fiscale

PSD și AUR au votat la comun, marți, în Senatul României, adoptarea a două ordonanțe de urgență privind programul SAFE de înzestrare a Armatei, respingând în același timp unele prevederi din Ordonanța de urgență 38/2026 a Guvernului Bolojan privind antrepozitele fiscale, rambursările de TVA și mecanismele de compensare pentru plafonarea prețurilor la energie, după cum relatează Agerpres și Economedia. Aceasta a fost ultima OUG adoptată de Guvernul Bolojan înaintea moțiunii de cenzură PSD+AUR ce a dat jos guvernul, în 5 mai.

Din Ordonanța de Urgență nr. 38/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost eliminate, la propunerea PSD, 12 articole. Senatul este primul for sesizat în acest caz, iar Camera Deputaților e decizională. În legătură cu această ordonanță de urgență, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a sesizat Curtea Constituțională cu un conflict constituțional între Parlament și Guvern.

Ce au eliminat senatorii PSD și AUR

Una din OUG-urile adoptate cu votul comun al PSD și AUR a stârnit controverse și critici din partea PSD, fiind adoptată la limită, înainte ca Guvernul să fie demis. Aceasta a fost atacată la Curtea Constituțională de Avocatul Poporului și de liderul PSD Sorin Grindeanu. Dincolo de aspectele procedurale, proiectul a fost contestat pentru că pe lângă reglementările pentru SAFE, a conținut și multe alte prevederi promovate înaintea demiterii.

Senatorii au eliminat modificările respective, fiind vorba despre norme legate de industria vinului, reguli noi pentru proiectele de gaze sau schimbări privind rambursarea TVA. În forma actuală, trimisă Camerei Deputaților, documentul păstrează doar reglementările privind finanțarea strategică a armatei.

În OUG 38/2026 au fost introduse mai multe modificări legislative, cele mai relevante fiind clarificări privind autorizarea antrepozitelor fiscale și a rambursărilor de TVA – s-au acordat concesii industriei vinului în ce privește autorizarea antrepozitelor fiscale.

În OUG au fost introduse și unele modificări care vor permite ANAF să actualizeze procedura de rambursare de TVA prin ordin și să evite situații în care ar fi fost obligat legal să ramburseze TVA unor firme care aveau risc fiscal ridicat. Totodată, în OUG 38/2026 au fost introduse și unele clarificări privind legislația aferentă derulării proiectelor de investiții pentru modernizarea și extinderea rețelei de transport și distribuție a gazelor naturale.

Din ordonanță au rămas în vigoare doar prevederile legate de programul SAFE, urmând ca forma finală să fie decisă de Camera Deputaților.

PSD a sesizat CCR pentru această ordonanță – Senator PNL: PSD s-a mobilizat să fie eliminate măsurile care consolidează lupta împotriva fraudei fiscal

PSD a criticat modul de adoptare a ordonanței de către Guvern, susținând că la prevederile privind programul de înzestrare a Armatei au fost adăugate 12 puncte, printre care și facilități acordate unor agenți economici.

Conform Agerpres, senatorul PSD Liviu-Lucian Mazilu a spus că Guvernul Bolojan a făcut acest demers în ”disprețul” legii și al Constituției.

”Noi, astăzi, votăm pentru această ordonanță în forma amputată, în forma legală pentru care Guvernul a primit avizul Consiliului Legislativ – negativ, dar l-a primit în timp util, când avea prerogativă să emită ordonanțe”, a explicat Mazilu.

El a susținut că prin introducerea celor 12 puncte, interesul PNL era de a favoriza ”grupuri de interese din diverse domenii”.

Președintele Comisiei de buget, senatoarea PNL Gabriela Horga, a acuzat, la rândul său, PSD că are un interes particular în legătură cu acest proiect de lege și ”nu s-a dat înapoi de la nicio acțiune”.

”Este surprinzătoare hărnicia de care dau dovadă colegii senatori de la PSD în legătură cu introducerea unor proiecte legislative pe ordinea de zi a comisiilor și pe ordinea de zi a plenului. Vorbim însă doar de acele proiecte pentru care domniile lor au un interes particular. În legătură cu acest proiect de lege nu v-ați dat înapoi de la nicio acțiune, poate că miza a fost uriașă pentru unii dintre dumneavoastră”, a afirmat Horga.

Ea a adăugat că PSD nu are același interes pentru a dezbate și proiectul privind interzicerea cumulului pensie de serviciu – salariu.

”Acest proiect a fost măcelărit”, a susținut Horga, acuzând că social-democrații au un interes personal legat de eliminarea prevederilor privind rambursarea necuvenită de TVA, privind combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor în domeniul produselor accizabile.

”Nu pot să nu pun aceste întrebări în condițiile în care tot PSD s-a mobilizat să fie eliminate măsurile care consolidează lupta împotriva fraudei fiscale”, a spus ea.

Amintim că Consiliul Legislativ a criticat modul de adoptare a ordonanței, susținând că aceasta ar fi fost modificată fără respectarea procedurilor de avizare și că anumite intervenții legislative nu au legătură cu obiectul principal al actului normativ.

