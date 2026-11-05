Vortexul polar pune în pericol rezervele de gaze ale Europei: Stocurile de gaze s-ar putea epuiza în luna martie

Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu atenționează asupra unei posibile perturbări timpurii a vortexului polar arctic, fenomen care ar putea aduce un val de aer rece în nord-vestul Europei. Acest fenomen are loc într-o perioadă în care UE se confruntă cu o criză energetică și dispune de rezerve de siguranță extrem de limitate, chiar înainte venirii iernii.

În urmă cu o săptămână s-a manifestat o încălzire bruscă la nivelul stratosferei – mult mai devreme decât se petrece în mod normal – iar scindarea vortexului ar putea aduce un val de aer arctic în nordul continentului american și în anumite părți din Europa în decurs de câteva săptămâni.

BloombergNEF a calculat că o săptămână de aer arctic ar duce la o creștere bruscă a cererii de gaze pentru încălzire în Europa, care ar anula orice rezervă suplimentară de gaze naturale realizată în octombrie, când temperatura a fost mai blândă decât de obicei.

Dacă, în prima săptămână a lunii decembrie, temperaturile vor fi, în medie, cu 5°C sub nivelul normal al ultimilor 10 ani, cererea de încălzire în Europa de Nord-Vest, Italia, Spania și Austria ar crește cu aproximativ 1,1 miliarde de metri cubi.

Iar o săptămână cu o vreme semnificativ mai rece ar putea diminua rapid rezervele de gaze ale Europei, care sunt deja la un nivel scăzut.

Iar dacă această cerere suplimentară ar fi acoperită integral din stocuri, gradul de umplere a acestora la sfârșitul lunii martie ar scădea la aproximativ 15,5%, față de circa 17% în condiții meteorologice normale. În acest scenariu, depozitele ar rămâne cu doar jumătate de punct procentual peste nivelul minim estimat de BlommbergNEF – un prag care, dacă ar fi atins la sfârșitul lunii martie, ar obliga Europa să înceapă extragerea unor cantități de gaze considerate rezerve strategice, și nu stocuri comerciale obișnuite.

Vremea blândă din octombrie a ajutat Europa să constituie o rezervă mai mare decât se preconiza. Cererea mai scăzută pentru încălzire a permis continuarea injectărilor de gaze până mai târziu în sezonul rece, ceea ce a dus la un volum stocat cu aproximativ 1 miliard de metri cubi peste media lunii octombrie din perioada 2021-2025.

Însă Europa intră în sezonul rece cu stocuri de gaze naturale la cel mai scăzut nivel sezonier de la criza energetică din 2022, reprezentând aproximativ 74% din capacitate. Acest lucru înseamnă că rezervele care protejează continentul împotriva șocurilor pe partea de cerere vor scădea la niveluri periculos de mici până în luna martie.

Marți, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a publicat un nou raport în care avertizează tocmai asupra acestui aspect, menționând o „marjă de siguranță redusă în fața întreruperilor în aprovizionare” și prognozând că nivelul stocurilor de gaze naturale de pe continent ar putea scădea sub 10% până la sfârșitul lunii martie.

„Acest lucru ar lăsa piața europeană deosebit de expusă la diverse evenimente – fie că este vorba despre noi valuri de frig, defecțiuni tehnice sau alte perturbări ale aprovizionării – întrucât viteza cu care gazele pot fi extrase din depozite scade pe măsură ce gradul de umplere coboară sub 30% din capacitatea operațională”, a precizat AIE în raport.

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