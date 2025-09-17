Von der Leyen versus Draghi – Competitivitatea Europei, la evaluare: În oglindă, ce spune vocea politică vs. ce spunea vocea rațiunii

La un an după ce Mario Draghi, fostul președinte al Băncii Centrale Europene a prezentat Raportul competitivității Uniunii Europene, autorul studiului și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-au prezentat propriile concluzii privind implementarea programului.

În discursul său de deschidere, Mario Draghi a fost critic față de lentoarea cu care înaintează UE, în raport cu SUA și China, mai ales în domeniile de vârf, subliniind urgența și necesitatea implementării reformelor structurale.

De cealaltă parte președinta Comisiei Europene s-a axat pe o viziune care ține mai mult de oportunități și leadership, fiind în general mult mai optimistă și accentuând necesitatea respectării angajamentelor din Gren Deal.

Principalele probleme ale momentului în UE: Von der Leyen versus Draghi

În continuare prezentăm schematic principalele teme dezbătute în raportul Draghi și modul în care sunt ele evaluate după un an, de autorul studiului și de șefa Comisiei Europene:

Inovație & Leadership tehnologic

Von der Leyen: Solicită să se reducă decalajul față de SUA & China; subliniază potențialul Europei de a prelua conducerea dacă acționează.

Draghi: Avertizează că Europa rămâne în urmă (IA, digital); citează diferențe; cere finanțare și concentrare pe domeniile de vârf.

Decarbonizare & Energie

Von der Leyen: Prezintă tranziția verde și competitivitatea ca oportunități comune.

Draghi: Menționează că prețurile la energie rămân ridicate; există blocaje în rețele și reglementări; este nevoie de reformarea pieței energetice și a infrastructurii.

Competitivitate & Comerț

Von der Leyen: Optimistă – competiția este un stimul pentru ca Europa să se dezvolte.

Draghi: Pesimist – Locul UE în comerțul mondial slăbește, exporturile UE pierd teren, deficitul pe relația China crește.

Dependențe strategice

Von der Leyen: Subliniază reducerea dependențelor (materii prime, apărare etc.) pentru a întări suveranitatea blocului comunitar.

Draghi: Recunoaște unele progrese (materii prime, cheltuieli pentru apărare), dar spune că persistă vulnerabilități importante.

Finanțare & Investiții

Von der Leyen: Apel amplu pentru mobilizarea resurselor pentru tranziția verde/digitală;

Draghi: Detaliază lipsa de finanțare; bugetele publice sunt la limită; sugerează emiterea de obligațiuni comune la nivelul UE, piețe de capital mai bune, reducerea riscurilor prin asumarea lor în comun.

Reglementare & Viteză

Von der Leyen: Sugerează că reglementările ar trebui să sprijine inovația/competitivitatea; ton pozitiv.

Draghi: Explicit critic – povara GDPR, riscurile reglementărilor în domeniul IA; cere simplificare și autorizări mai rapide.

Ton & Poziționare

Von der Leyen: Viziune, motivațional, stabilirea unei agende.

Draghi: Analitic, urgent, diagnostic („pacientul este într-o stare mai proastă decât acum un an”).

Concluzie:

Von der Leyen conturează o viziune de oportunitate și leadership, în timp ce Draghi subliniază urgența, tendințele negative și necesitatea implementării reformelor structurale.

La un an după raportul Draghi: ce s-a realizat, ce s-a schimbat

Transcrierea integrală a prezentării lui Draghi:

În urmă cu un an, ne-am întâlnit aici pentru a discuta trei provocări menționate în raport: modelul de creștere al Europei care era de mult timp sub presiune; dependențele îi amenințau reziliența; iar fără o creștere mai rapidă, Europa nu și-ar fi putut îndeplini ambițiile în domeniul climatic, digital și al securității — ca să nu mai vorbim de finanțarea asigurărilor sociale pentru o populație îmbătrânită.

De atunci, fiecare dintre aceste provocări a devenit mai acută.

Fundamentele creșterii Europei — extinderea comerțului mondial și exporturile cu valoare adăugată ridicată — s-au subțiat și mai mult. SUA au impus cele mai mari tarife de la era Smoot-Hawley. China a devenit un concurent și mai puternic, atât pe piețele terțe, cât și în interiorul Europei, pe măsură ce tarifele americane redirecționează fluxurile comerciale. Din decembrie anul trecut, excedentul comercial al Chinei cu UE a crescut cu aproape 20%.

Am văzut, de asemenea, cum capacitatea Europei de a răspunde este limitată de dependențele sale — chiar și atunci când ponderea economică este considerabilă.

Dependenta de SUA pentru apărare a fost invocată ca unul dintre motivele pentru care am fost nevoiți să acceptăm un acord comercial în mare parte în condițiile americane. Dependența de materiile prime critice importate din China ne-a limitat capacitatea de a preveni supracapacitatea de producție a acesteia să inunde Europa sau de a contracara sprijinul său pentru Rusia.

Europa a început să răspundă. Cum SUA absorb aproximativ trei sferturi din deficitul global de cont curent, diversificarea sa pe piațele externe este nerealistă pe termen scurt. Dar acordul Mercosur cu America Latină poate oferi un oarecare sprijin exportatorilor. Comisia a lansat proiecte strategice pentru asigurarea aprovizionării cu materiile prime critice. Iar cheltuielile de apărare cresc abrupt.

Totuși, aceste angajamente de apărare se adaugă unor nevoi de finanțare deja uriașe. BCE estimează acum necesarul anual de investiții pentru 2025–2031 la aproape 1.200 miliarde €, față de 800 miliarde € cu un an în urmă. Ponderea investițiilor publice s-a aproape dublat, de la 24% la 43% — un plus de 510 miliarde € pe an, întrucât apărarea este finanțată în principal din fonduri publice.

Spațiul fiscal este limitat. Chiar și fără aceste noi cheltuieli, datoria publică a UE este setată să crească cu 10 puncte procentuale în următorul deceniu, ajungând la 93% din PIB — pe ipoteze de creștere mai optimiste decât realitatea de azi.

La un an distanță, Europa se află, așadar, într-o poziție mai dificilă.

Modelul nostru de creștere se erodează. Vulnerabilitățile se acumulează. Și nu există o cale clară pentru finanțarea investițiilor necesare. Ni s-a reamintit în mod dureros că inacțiunea amenință nu doar competitivitatea noastră, ci însăși suveranitatea noastră.

Raportul a identificat trei priorități pentru Europa:

reducerea decalajului de inovare în tehnologiile avansate,

trasarea unei căi de decarbonizare care să susțină creșterea economică,

și consolidarea securității economice.

Așa cum a subliniat președinta von der Leyen, acestea se află și în centrul agendei Comisiei. Salut decizia sa de a plasa competitivitatea în prim-plan, iar programul este ambițios.

Cetățenii și companiile europene apreciază diagnosticul, prioritățile clare și planurile de acțiune. Dar exprimă și o frustrare tot mai mare. Sunt dezamăgiți de viteza cu care UE se mișcă. Ne văd nereușind să ținem pasul cu schimbările din alte părți. Sunt gata să acționeze — dar se tem că guvernele nu au înțeles gravitatea momentului.

Prea des, se caută scuze pentru această lentoare. Se spune că așa este construită UE. Că trebuie respectat un proces complex cu mulți actori. Uneori inerția este prezentată chiar ca respect pentru statul de drept. Aceasta este complezență. Concurenții din SUA și China sunt mult mai puțin constrânși, chiar și atunci când acționează în cadrul legal. A continua ca până acum înseamnă să ne resemnăm cu ideea de a rămâne în urmă.

Un alt drum cere viteză, dimensiune și intensitate noi. Înseamnă să acționăm împreună, nu să fragmentăm eforturile. Să concentrăm resursele acolo unde impactul este cel mai mare. Și să livrăm rezultate în luni, nu în ani.

Începeți cu tehnologia.

IA este adesea numită o tehnologie „transformațională”, precum electricitatea acum 140 de ani. Dar depinde de împletirea a cel puțin patru alte tehnologii: cloud pentru stocarea unor cantități imense de date, supercomputer pentru procesarea acestor date, securitatea cibernetică pentru protejarea sectoarelor sensibile și rețele avansate – 5G, fibră optică și sateliți – pentru transmisie. În unele zone, Europa înregistrează progrese. Sunt în curs de desfășurare proiecte pentru cel puțin cinci gigafabrici de IA, fiecare cu peste 100.000 de GPU-uri avansate.

Capacitatea centrelor de date este preconizată să se tripleze în următorii șapte ani. O reformă majoră a telecomunicațiilor este așteptată până la sfârșitul anului. Investiția recentă a ASML în Mistral este un semnal promițător pentru ecosistemul intern de IA. Adoptarea este, de asemenea, în creștere: BEI constată că firmele europene adoptă tehnologii avansate într-un ritm apropiat de cel al colegilor americani, deși de la o bază mai mică.

Dar decalajele sunt evidente.

În domeniul inteligenței artificiale (IA), SUA au produs anul trecut 40 de modele fundamentale mari, China 15, iar UE doar 3 – 4. În rândul IMM-urilor, adoptarea IA este încă scăzută – variind între 13 și 21%. Iar în domeniul cel mai strategic – IA construită pe proprietatea intelectuală europeană pentru a ancora industriile noastre de bază – progresele sunt minime. Există trei domenii în care este nevoie de mai multă ambiție. În primul rând, eliminarea barierelor în calea extinderii noilor tehnologii.

Un adevărat „al 28-lea regim” trebuie să devină realitate – permițând firmelor inovatoare să opereze, să tranzacționeze și să atragă finanțare fără probleme în toate cele 27 de state membre, la fel cum o pot face și concurenții din alte economii mari. Acest lucru este deosebit de important pentru a oferi tinerilor europeni o șansă pe continentul lor. Comisia se îndreaptă în această direcție. Dar, având în vedere sprijinul incert din partea statelor membre, primul pas se va limita probabil la o identitate digitală a afacerii.

Finanțarea aflată în stadiu incipient are nevoie, de asemenea, de un sprijin mai puternic. Fondul Scaleup Europe poate ajuta startup-urile să crească – dacă dimensiunea sa corespunde nevoilor lor financiare. Creșterea planificată a programului Horizon Europe la 175 de miliarde de euro este binevenită. Dar, pentru cercetarea inovatoare, acest lucru va fi insuficient, cu excepția cazului în care resursele suplimentare sunt concentrate în programe prioritare. Resursele trebuie să fie direcționate către centrele de excelență. Acestea trebuie să se concentreze pe proiecte cu risc ridicat și recompense mari, alese printr-un proces similar cu cel al DARPA. Trebuie să fie consolidate prin legături puternice între industrie și instituțiile academice pentru a transforma cercetarea în aplicații reale.

Implementarea trebuie să revină managerilor de proiect, experților – nu birocraților. Iar Europa ar trebui să fie capabilă să facă investiții directe în câteva inițiative strategice ample, de mare anvergură, în domeniul tehnologiei profunde.

Al doilea domeniu este reglementarea.

În cadrul companiilor europene, una dintre cele mai clare cerințe este o simplificare radicală a GDPR – nu doar a legislației primare, ci și eliminarea unei supra-reglementare masive de către statele membre. Antrenarea modelelor de IA necesită cantități uriașe de date web publice. Cu toate acestea, incertitudinea juridică cu privire la utilizarea la creează întârzieri costisitoare, încetinind implementarea în Europa. Cercetările susțin acest lucru: PIB-ul a crescut costul datelor cu aproximativ 20% pentru firmele din UE, comparativ cu cele din SUA. Cu toate acestea, singura schimbare de până acum este o facilitare a păstrării evidențelor și extinderea derogărilor pentru IMM-uri la întreprinderile cu capitalizare medie. O reformă mai amplă către reguli mai simple și armonizate încă lipsește.

Legea privind IA este o altă sursă de incertitudine.

Primele reguli – care au inclus interzicerea sistemelor cu „risc inacceptabil” – au fost aprobate fără complicații majore. Codurile de practică semnate de majoritatea dezvoltatorilor majori, împreună cu orientările Comisiei din august, au clarificat responsabilitățile. Însă următoarea etapă — acoperirea sistemelor de IA cu risc ridicat în domenii precum infrastructura critică și sănătatea — trebuie să fie proporțională și să sprijine inovația și dezvoltarea. În opinia mea, implementarea acestei etape ar trebui întreruptă până când vom înțelege mai bine dezavantajele.

Într-un sens mai larg, aplicarea legii ar trebui să se bazeze pe o evaluare ex post, evaluând modelele în funcție de capacitățile lor reale și de riscurile demonstrate.

Al treilea domeniu este integrarea verticală a IA în industrie. Aplicațiile sectoriale ale IA sunt chiar mai importante decât puterea brută dată de supercalculatoare. Aici, Europa are un avantaj real: firmele sale dețin mai mult de jumătate din piața globală a soluțiilor de automatizare industrială, o piatră de temelie a IA industriale. Cu toate acestea, doar aproximativ 10% dintre firmele industriale au utilizat IA anul trecut. Industria și guvernele trebuie să colaboreze pentru a transforma acest avantaj în soluții europene proprietare. Strategia Comisiei „Aplicarea IA” din această toamnă va fi un test cheie.

Prețurile gazelor naturale din UE sunt încă de aproape patru ori mai mari decât cele din SUA. Prețurile energiei plătite de industrie sunt, în medie, de peste două ori mai mari. Dacă acest decalaj nu se reduce, tranziția către o economie de înaltă tehnologie va stagna.

Energia este la fel de fundamentală ca tehnologia în stimularea inteligenței artificiale. Cererea de energie electrică a centrelor de date din Europa va crește cu 70% până în 2030. Energia electrică reprezintă deja până la 40% din costurile lor de operare.

AIE avertizează că, fără acțiuni concrete, unul din cinci proiecte planificate la nivel global ar putea fi întârziat din cauza blocajelor din rețea. Doar țările care aliniază strategia energetică cu politica digitală vor obține cele mai mari câștiguri în cursa inteligenței artificiale. Comisia a lansat Acordul Industrial Curat și Planul de Acțiune pentru Energie Accesibilă, ambele în concordanță cu agenda raportului. Dar principalul pas de până acum a fost relaxarea normelor privind ajutoarele de stat, astfel încât statele membre să poată subvenționa prețurile. Acest lucru ar putea oferi o ușurare temporară.

Nu rezolvă motivele structurale pentru care energia în Europa este atât de scumpă. Acestea includ prețurile la gaze care, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, sunt încă de aproximativ două ori mai scumpe decât nivelurile de dinainte de Covid; un sistem de prețuri în care gazul stabilește în continuare prețul pieței pentru electricitate în majoritatea timpului, chiar și pe măsură ce sursele regenerabile de energie se extind; și taxe și impozite ridicate.

Decarbonizarea este cea mai bună cale pe termen lung pentru ca Europa să obțină independența energetică, în ciuda lipsei sale de resurse naturale. Dar necesită investiții mult mai rapide pentru a face să funcționeze un sistem bazat pe surse regenerabile de energie: în rețele, interconectori și generare de electricitate în bandă, cum ar fi energia nucleară. Astăzi, jumătate din capacitatea transfrontalieră necesară până în 2030 nu are un plan de investiții. Chiar și proiectele aprobate durează mai mult de zece ani, jumătate din acest timp fiind pierdut pentru autorizare.

Pachetul Rețelei, care trebuie să fie prezentat la sfârșitul acestui an, și creșterea bugetului propusă pentru legăturile transfrontaliere reprezintă pași înainte. Dar sistemul actual – coordonarea națională a autorizațiilor și finanțării – nu este potrivit pentru o piață energetică europeană. Proiectele transfrontaliere necesită planificare și execuție la nivelul UE. În același timp, trebuie să fim realiști: aceste măsuri nu vor reduce rapid prețurile la energie. De aceea, trebuie să acționăm asupra pârghiilor care pot oferi o ușurare mai rapidă. Două ies în evidență: îmbunătățirea funcționării piețelor de gaze și relaxarea influenței gazelor asupra prețurilor la electricitate.

Europa este deja cel mai mare cumpărător de GNL din SUA din lume și s-a angajat să achiziționeze produse energetice americane în valoare de până la 750 de miliarde de dolari. Indiferent de condițiile acestei înțelegeri, aceasta ar trebui tratată ca o șansă de a reorganiza modul în care achiziționăm gaze. Din martie, GNL-ul adus în Europa a costat cu 60-90% mai mult decât ar costa același gaz în SUA – chiar și după luarea în considerare a logisticii și a regasificării.

Achizițiile colective din UE, așa cum au fost propuse pentru prima dată de Comisie după invazia Rusiei, ar putea cu siguranță reduce acest decalaj prin consolidarea puterii noastre de negociere, reducerea marjelor intermediarilor și protejarea noastră de piețele spot volatile. În paralel, Europa trebuie să își îndeplinească sarcinile Grupului operativ pentru piața gazelor și să aducă mai multă transparență comerțului cu energie.

Profiturile celor mai mari patru comercianți la nivel mondial s-au cvadruplat între 2020 și 2022. Supravegherea comună și un cadru de reglementare mai solid sunt întârziate. Trebuie apoi să decuplăm remunerarea surselor regenerabile și nucleare de producția de energie fosilă prin extinderea energiei contractate – adică acorduri de putere de cumpărare (PPA) și contracte bidirecționale pentru diferență (CfD).

Sunt în curs de desfășurare câteva inițiative utile, cum ar fi garanția pilot PPA a BEI. Însă sunt necesare acțiuni mult mai decisive: contractele pe termen lung trebuie extinse la toate activele regenerabile și nucleare – atât noi, cât și existente. Mecanismul actual de stabilire a prețurilor acordă profituri multor interese. Pe măsură ce avansăm în procesul de decarbonizare, tranziția trebuie să fie, de asemenea, flexibilă și pragmatică. Comisia a relaxat unele dintre cele mai oneroase cerințe de raportare prin intermediul Omnibus-ului său privind sustenabilitatea.

Însă, în unele sectoare, cum ar fi industria auto, obiectivele se bazează pe ipoteze care nu mai sunt valabile. Termenul limită din 2035 pentru interzicerea vânzării de automobile cu ardere internă a fost menit să declanșeze un cerc virtuos: obiective ferme ar stimula investițiile în infrastructura de stații încărcare, ar dezvolta piața internă, ar stimula inovația în Europa și ar face modelele de vehicule electrice mai ieftine. Industriile adiacente – baterii, cipuri – erau așteptate să se dezvolte în paralel, susținute de o politică industrială specifică.

Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Instalarea punctelor de încărcare trebuie să accelereze de trei până la patru ori în următorii cinci ani pentru a ajunge la o acoperire adecvată. Piața vehiculelor electrice a crescut mai lent decât se aștepta. Inovația europeană a rămas în urmă, modelele rămân scumpe, iar politica lanțului de aprovizionare este fragmentată. De fapt, flota auto europeană de 250 de milioane de vehicule îmbătrânește, iar emisiile de CO₂ au scăzut abia în ultimii ani.

Așa cum se sugerează în raport, viitoarea revizuire a regulamentului privind emisiile de CO₂ ar trebui să urmeze o abordare neutră din punct de vedere tehnologic și să ia în considerare evoluțiile pieței și tehnologiei. De asemenea, avem nevoie de o abordare comună pentru creșterea producției de vehicule electrice – care să integreze lanțurile de aprovizionare, necesarul de infrastructură și potențialul combustibililor neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon.

În lunile următoare, sectorul auto va testa capacitatea Europei de a pune de acord reglementarea, infrastructura și dezvoltarea lanțului de aprovizionare într-o strategie coerentă pentru o industrie care angajează peste 13 milioane de oameni în întregul lanț valoric.

Raportul a solicitat utilizarea activă a politicii industriale – pentru a reduce dependențele și a proteja împotriva concurenței subvenționate de stat. La acea vreme, au fost exprimate îngrijorări cu privire la naționalismul economic, protecționism și riscul ca Europa să abandoneze regulile globale.

Dar anul trecut a arătat clar că operăm într-o lume diferită. Linia dintre economie și securitate este din ce în ce mai neclară.

Statele folosesc toate instrumentele de care dispun pentru a-și promova interesele. Până în prezent, răspunsul Europei a căzut în două capcane: eforturi naționale necoordonate sau încrederea oarbă că forțele pieței vor construi noi sectoare. Prima nu poate niciodată oferi dezvoltare pe scară largă.

A doua variantă este imposibilă atunci când alții distorsionează piețele și denaturează regulile jocului. În schimb, trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a ne apăra și de a rezista presiunii în punctele cheie – apărarea, industria grea și tehnologiile care vor modela viitorul.

Prima pârghie: ajutoarele de stat

Trei pârghii ne pot oferi amploarea și intensitatea de care avem nevoie. Prima este o nouă abordare a coordonării ajutoarelor de stat. În practică, ajutoarele de stat acționează adesea ca un fel de protecționism – blocând activitatea în interiorul granițelor în loc să construiască industrii europene competitive la nivel global. Cercetările FMI arată că ajutorul într-o țară vine adesea în detrimentul creșterii economice în vecinii săi.

Europa are într-adevăr instrumente de coordonare, cum ar fi Proiectele Importante de Interes European Comun (PIICEI), care pot concentra sprijinul și pot reduce aceste efecte de propagare. Cu toate acestea, în 2023, țările UE au cheltuit aproape 190 de miliarde de euro pentru ajutoare de stat – de cinci ori mai mult decât a fost alocat PPIICEI din 2018.

Utilizate strategic, IPCEI-urile ar putea ajuta Europa să atingă o dezvoltare pe scară largă în sectoare precum tehnologiile nucleare inovatoare (cum ar fi reactoarele modulare mici) sau în lanțul de aprovizionare din industria auto pentru vehicule cu emisii zero și scăzute la prețuri accesibile.

Comisia ia măsuri pentru a face astfel de proiecte mai atractive și mai accesibile. Însă modelul IPCEI este încă în esență național în ceea ce privește conceperea și finanțarea. Acest lucru creează un plafon inerent în comparație cu concurenții noștri.

Să luăm IPCEI-ul european pentru semiconductori, aprobat în 2023. Acesta mobilizează 8 miliarde de euro din finanțarea publică, distribuite în 14 state membre, 68 de proiecte și 56 de companii. Obiectivul general – atingerea unei cote globale de 20% din producția de semiconductori până în 2030 – este unul pe care Curtea de Conturi Europeană îl numește deja „foarte puțin probabil”.

Rapidus din Japonia prezintă o abordare diferită. Creat în 2022, acesta canalizează 12 miliarde de dolari din sprijinul public – în ciuda economiei mai mici a Japoniei – către un singur lider cu producție mare în domeniul cipurilor avansate.

Se concentrează pe un obiectiv clar, susținut de firme majore ca investitori și clienți ancoră. Și se mișcă mult mai rapid, vizând producția de masă până în 2027. Europa ar trebui să învețe din acest model focusat și să îl extindă la alte tehnologii avansate – combinând investițiile publice și private pentru inovare disruptivă și proiecte industriale pe scară largă.

A doua pârghie: achizițiile publice.

Ajutoarele de stat nu pot crea o nouă ofertă în tehnologiile critice fără a corespunde cererii europene. Reglementarea poate ajuta prin eliminarea barierelor în calea adoptării, dar achizițiile publice sunt instrumentul mai puternic pentru a crea piețe.

Funcționează în două moduri.

În primul rând, cu un total de achiziții publice egal cu 14% din PIB-ul UE, direcționarea chiar și a unei mici părți către industriile europene ar crea o cerere stabilă de inovare și ar consolida sectoarele strategice.

În al doilea rând, în industriile în care scara este decisivă, normele armonizate pot stimula standardizarea și pot susține cicluri lungi de investiții cu capital intensiv.

Potențialul este clar în multe sectoare: rezervarea unei cote a UE în achizițiile de cipuri de apărare; sprijinirea cloud-ului european și a inteligenței artificiale verticale; sau stabilirea de cote pentru produse cleantech, cum ar fi oțelul verde și aluminiul.

Au început lucrările la normele preferențiale ale UE privind achizițiile publice pentru sectorul public, deși detaliile rămân neclare. Dar succesul va depinde de armonizarea între statele membre. Fără aceasta, achizițiile publice – la fel ca ajutoarele de stat – riscă să alunece în protecționism național și să nu reușească să atingă o scară largă.

A treia pârghie este politica în domeniul concurenței.

În domeniul apărării și spațial – și al tehnologiilor cu dublă utilizare care le susțin – dinamica pieței este foarte diferită de cea a piețelor de consum.

Aici, consolidarea nu reprezintă neapărat o amenințare pentru consumatori. Poate fi o modalitate de a reduce dublarea activității de cercetare și dezvoltare, de a reduce costurile, de a accelera inovarea și de a concentra bugetele de achiziții publice.

Concurenții din SUA și Asia beneficiază nu numai de sprijinul statului și de piețele vaste de achiziții publice, ci și de consolidarea în aceste sectoare. Cu toate acestea, Europa rămâne împărțită între mai mulți campioni naționali și baze industriale care se suprapun.

Europa ar trebui să fie capabilă să protejeze concurența, promovând în același timp consolidarea și inovarea. O revizuire a orientărilor privind fuziunile este în curs de desfășurare, dar industria nu poate aștepta până în 2027 – termenul limită în concordanță cu procedura aleasă.

Reziliența și inovarea trebuie integrate în politica în domeniul concurenței. Cel puțin, ar trebui stabilit imediat un proces accelerat.

Următoarea întrebare este cum creștem viteza.

În anumite domenii, UE poate face mai mult cu competențele pe care le are deja.

Reglementarea este domeniul în care Uniunea poate acționa cel mai rapid și mai decisiv. Europa s-a autoproclamat de mult timp o putere de reglementare – trebuie acum să demonstreze că se poate adapta la un peisaj tehnologic în rapidă schimbare.

În alte domenii, este nevoie de o reformă mai profundă: a competențelor, a procesului decizional și a finanțării.

În cele din urmă, în unele domenii cruciale, Europa trebuie să înceapă să acționeze mai puțin ca o confederație și mai mult ca o federație. Dar o astfel de reformă va necesita timp – timp pe care s-ar putea să nu-l avem.

Între timp, progresul poate depinde de coalițiile celor dispuși, utilizând mecanisme precum cooperarea consolidată. Chiar și fără modificarea tratatelor, Europa ar putea deja merge mult mai departe prin concentrarea proiectelor și punerea în comun a resurselor.

Dacă reușim să ne concentrăm eforturile în acest fel, următorul pas logic este să luăm în considerare o datorie comună pentru proiecte comune – fie la nivelul UE, fie între o coaliție de state membre – pentru a amplifica beneficiile coordonării.

Emisiunea de obligațiuni comune nu ar extinde în mod magic spațiul fiscal. Dar ar permite Europei să finanțeze proiecte mai mari în domenii care cresc productivitatea – inovație revoluționară, tehnologii pe scară largă, cercetare și dezvoltare în domeniul apărării sau extinderea rețelelor energetice – unde cheltuielile naționale fragmentate nu mai pot satisface nevoile.

Prin creșterea producției mai rapidă decât costurile cu dobânzile, astfel de proiecte ar restabili treptat spațiul fiscal și ar facilita finanțarea nevoilor de investiții mai largi.

Raportul a estimat că până și o creștere modestă de 2% a productivității totale a factorilor pe parcursul unui deceniu ar putea reduce povara finanțelor publice cu o treime.

Și dacă mai eliminăm din barierele de pe piața unică și permitem firmelor să se extindă mai rapid, vom accelera și creșterea piețelor europene de capital. Acestea pot ajuta la finanțarea părții private a nevoilor de investiții.

Cu cât promovăm mai multe reforme, cu atât mai mult capital privat va crește – și cu atât vom avea nevoie de mai puțini bani publici.

Desigur, această cale se va suprapune cu tabuuri de lungă durată. Dar restul lumii și-a spart deja tabuurile.

Pentru supraviețuirea Europei, trebuie să facem ceea ce nu s-a mai făcut până acum și să refuzăm să fim ținuți în urmă de limite autoimpuse.

Cel mai important, trebuie să depășim strategiile generale și termenele limită. Avem nevoie de date și rezultate concrete – și să fim trași la răspundere pentru acestea.

Termenele limită ar trebui să fie suficient de ambițioase pentru a necesita o concentrare reală și un efort colectiv.

Aceasta a fost formula din spatele celor mai reușite proiecte ale Europei – piața unică și moneda euro.

Ambele au avansat prin faze clare, etape ferme și un angajament politic susținut. Cetățenii Europei le cer liderilor lor să-și ridice privirea de la preocupările zilnice la destinul lor european comun și să înțeleagă amploarea provocării.

Doar unitatea de intenție și urgența răspunsului vor demonstra că sunt pregătiți să facă față unor vremuri extraordinare cu acțiuni extraordinare.

***