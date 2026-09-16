Von der Leyen – discursul anual despre starea Uniunii: Independență – economică, militară și tehnologică. Lista temelor atinse

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze independența economică și strategică, să-și reducă dependențele externe și să-și întărească apărarea, într-un discurs despre starea Uniunii dominat de războiul din Ucraina, energie, comerț, inteligență artificială, migrație și securitate.

În discursul anual susținut în Parlamentul European, von der Leyen a descris Europa drept „mai puternică și mai independentă”, dar a avertizat că blocul se confruntă cu un mediu internațional mai instabil, cu presiuni economice și cu amenințări la adresa democrațiilor europene.

„Dacă mă uit astăzi la Europa, concluzia mea este aceasta: starea Uniunii noastre este cea mai puternică din istoria sa. Starea Uniunii noastre poate părea, de asemenea, la fel de precară ca oricând”, a spus ea.

„Aceste două afirmații pot părea incompatibile. Dar ambele sunt adevărate. Și reflectă aceste vremuri excepționale. Și reflectă aceste vremuri excepționale. Această epocă complexă, a marilor posibilități și a marilor pericole, pe care toate țările încearcă să o navigheze.”

În anii precedenți, discursul anual al președintei Comisiei Europene s-a concentrat pe o listă de idei și politici pe care UE ar trebui să le pună în aplicare. De această dată însă, combinația dintre guvernele naționale mai fragile și multitudinea de provocări cu care se confruntă lumea a făcut ca von der Leyen să pară mai degrabă că le adresează europenilor un apel direct cu privire la felul de societate în care își doresc să trăiască, comentează Politico.

Economie: accelerarea pieței unice și reducerea birocrației

Von der Leyen a spus că relansarea economiei europene este prioritatea principală a Comisiei, într-un moment în care prețurile ridicate la energie și costurile de finanțare apasă asupra gospodăriilor și companiilor.

Ea a cerut finalizarea până la sfârșitul anului viitor a reformei pieței unice și accelerarea procedurilor pentru investiții. „În economia de astăzi, viteza este esențială. Un permis sau un formular, o conexiune la rețea sau o decizie de finanțare. Toate acestea pot determina unde este făcută o investiție. Unde sunt create locuri de muncă. Trebuie să ne mișcăm mult mai repede”, a spus ea.

Președinta Comisiei a afirmat că cele 12 propuneri legislative de tip „omnibus” ale Comisiei reduc povara administrativă cu aproximativ 17 miliarde de euro pe an și a cerut statelor membre să contribuie la simplificarea regulilor.

„Dacă suntem serioși în privința simplificării, avem nevoie și de un pact împotriva suprareglementării (gold-plating – reglementări suplimentare introduse la nivel național peste cele prevăzute de legislația europeană, n.r.)”, a spus von der Leyen.

Energie: mai multă producție europeană și electrificare

Von der Leyen a spus că Europa nu poate rămâne o mare putere industrială dacă prețurile energiei rămân structural prea ridicate. Ea a afirmat că dependența de combustibili fosili importați a devenit din nou o vulnerabilitate strategică în contextul crizei provocate de închiderea strâmtorii Hormuz.

„Pentru această independență, trebuie să electrificăm Europa. Obiectivul nostru este să dublăm ponderea electricității până în 2040. Prin aceasta, Europa ar putea reduce factura pentru importurile de combustibili fosili cu 260 de miliarde de euro pe an”, a spus von der Leyen.

Ea a cerut accelerarea investițiilor în rețele și dezvoltarea capacităților de stocare, afirmând că peste 80 GW de capacitate regenerabilă au fost instalați anul trecut, dar o capacitate de șase ori mai mare așteaptă încă să fie conectată la rețea.

Noul Coridor de Mijloc: Bulgaria și Comisia vor găzdui un summit regional pentru extinderea rutelor comerciale spre Asia

Bulgaria va găzdui, împreună cu Comisia Europeană, un Summit regional pentru conectivitate, în cadrul unui nou proiect menit să lege Caucazul de Sud și Asia Centrală de piața europeană, a anunțat Ursula von der Leyen.

Ea a precizat că, prin inițiativa Global Gateway, UE urmărește investiții publice și private de până la 12 miliarde de euro, cu obiectivul de a diversifica rutele comerciale, de a tripla fluxurile de mărfuri și de a reduce semnificativ timpul de tranzit până în 2030.

„Pot anunța astăzi un nou proiect internațional de conectivitate. Acesta va lega direct Caucazul de Sud și Asia Centrală de piața europeană – ceea ce numim Coridorul de Mijloc”, a declarat von der Leyen.

Președinta Comisiei a subliniat și extinderea rețelei comerciale a UE: „În acest an, am semnat acorduri de liber schimb cu India, Mercosur, Mexic, Australia și Indonezia. Avem acum acorduri comerciale în vigoare cu peste 80 de țări – mai multe decât oricine altcineva din lume. Iar mediul de afaceri ne cere mai mult.”

Capital și inovare: un nou fond pentru companiile europene

Von der Leyen a pledat pentru dezvoltarea piețelor de capital europene și pentru un sistem bancar capabil să susțină investițiile și creșterea. Ea a anunțat un nou pachet legislativ bancar, axat pe simplificare și reducerea fragmentării, și a spus că UE trebuie să-și crească apetitul pentru investiții cu risc.

Președinta Comisiei a dat drept exemplu compania europeană de tehnologie spațială ICEYE, fondată de polonezul Rafał Modrzewski și finlandezul Pekka Laurila.

„Povestea ICEYE arată că Europa este casa inovației. Și că putem reaprinde spiritul antreprenorial al Europei”, a spus ea.

Apărare: o nouă strategie de securitate europeană

În domeniul securității, von der Leyen a propus o nouă strategie europeană și a cerut adaptarea instituțiilor UE la ceea ce a descris drept o nouă realitate strategică. Ea a enumerat atacuri cibernetice, sabotaje, incendieri și incursiuni cu drone și a afirmat că UE trebuie să dezvolte un mecanism propriu de răspuns la amenințările hibride care nu ating pragul unui atac armat.

„Cred că este timpul pentru un Articol 4 propriu al Europei – sau un Protocol de securitate de urgență. Atunci când este activat de un stat membru, toate statele membre s-ar reuni. Pentru a coordona un răspuns european. Pentru a descuraja o nouă escaladare. Și pentru a reduce impactul”, a spus ea.

Von der Leyen a anunțat, de asemenea, intenția de a face din Consiliul European de Securitate o realitate și a propus un nou Instrument european pentru facilitatori strategici, aliniat cu NATO. „Europa va apăra fiecare metru pătrat al teritoriului său”, a spus ea.

Ucraina: sprijin pentru apărarea aeriană și noi sancțiuni

UE va consolida apărarea aeriană ucraineană, a anunțat președintele Comisiei Europene care a menționat și aprobarea achiziției de rachete interceptoare americane Patriot. Executivul UE dorește, de asemenea, dezvoltarea împreună cu Ucraina a unui sistem de apărare antirachetă modular și accesibil, în cadrul proiectului Freya.

„În centrul acestei colaborări se află proiectul Freya. Aici combinăm experiența de luptă și spiritul inovator al ucrainenilor cu leadershipul tehnologic al Europei. Și, desigur, cu capacitatea noastră substanțială de producție”, a spus ea.

Von der Leyen a cerut și aplicarea mai strictă a sancțiunilor împotriva Rusiei, afirmând că problema principală nu este neapărat adoptarea unor noi sancțiuni, ci închiderea portițelor care permit eludarea celor existente.

„Sancțiunile noastre provoacă daune. Ele pun o presiune enormă asupra economiei ruse. Rusia face tot ce poate pentru a le ocoli. Așadar, trebuie să închidem orice portiță”, a spus ea.

AI: Europa vrea să controleze riscurile și să dezvolte propriile capacități

Comisia intenționează să coopereze cu Canada, Regatul Unit și alte state pentru evaluarea modelelor, verificare, sisteme de avertizare timpurie și securitate AI.

Von der Leyen a spus că UE trebuie să-și dezvolte și propriile capacități de calcul și să investească în companii europene promițătoare. „Trebuie să rămânem în cursă. Pentru că acest lucru este crucial pentru independența noastră”, a spus ea.

Ea a insistat însă că obiectivul Europei nu trebuie să fie doar dezvoltarea celor mai avansate modele, ci folosirea AI în sectoarele economice unde UE deține date și competențe, inclusiv sănătate, transport, agricultură, producție avansată, apărare și spațiu.

„AI trebuie să ne consolideze medicii. Nu să îi înlocuiască”, a spus von der Leyen, referindu-se la utilizarea inteligenței artificiale în diagnosticarea cancerului de sân.

Canada: von der Leyen a propus un nou parteneriat și statut de membru asociat

Prezența premierului canadian Mark Carney în Parlamentul European a fost folosită de von der Leyen pentru a anunța o aprofundare a relației dintre UE și Canada. Ea a propus transformarea acordului comercial CETA într-o „Alianță pentru viitor”, care să includă cooperare în producție, tehnologie, apărare, energie, minerale critice, baterii, inteligență artificială, tehnologii cuantice și securitate cibernetică.

„Acesta este un parteneriat nu împotriva altcuiva, ci pentru forța noastră comună”, a spus ea.

Într-o propunere prezentată ca un pas suplimentar, von der Leyen i-a spus direct lui Carney că dorește să lucreze pentru ca Canada să devină „primul membru asociat al UE”.

„Împărtășim un ocean, un set de valori, un mod de a privi lumea. Iar acum vom construi și viitorul nostru comun”, a spus ea.

Democrația și rețelele sociale: restricții pentru minori

O propunere importantă anunțată de von der Leyen vizează accesul minorilor la rețelele sociale.

Comisia va prezenta „EU KIDS ACT”, cu limite diferențiate în funcție de vârstă: fără rețele sociale sub 13 ani și fără conturi personale sub 15 ani.

Pentru copiii între 13 și 15 ani, Comisia propune conturi limitate, configurate și supravegheate de părinți, iar pentru cei între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să utilizeze principii de proiectare mai sigure.

„Nu trebuie să acceptăm funcții care creează dependență. Nu trebuie să acceptăm ca minorii să fie atrași către conținut din ce în ce mai extrem. Nu trebuie să acceptăm ca fotografiile fetelor să fie folosite pentru imagini sexualizate generate de AI”, a spus ea.

„Platformele vor trebui să demonstreze că sunt sigure. Pentru că nu este vorba despre momentul în care minorii accesează rețelele sociale. Este vorba despre când și cum permitem rețelelor sociale să aibă acces la minori.”

Comisia va propune în toamnă și un „Digital Fairness Act”, care să abordeze mai larg practicile digitale considerate manipulative sau care creează dependență.

Locuri de muncă și drepturi sociale

Comisia va prezenta până la sfârșitul anului un „Quality Jobs Act”, destinat, potrivit lui von der Leyen, adaptării pieței muncii la transformările tehnologice.

Ea a anunțat și un „European Care Deal”, precum și măsuri privind locuințele și închirierea pe termen scurt.

„A rămâne în regiune nu este un privilegiu. Îngrijirea nu este un privilegiu. Locuința nu este un privilegiu. Sunt drepturi”, a spus ea.

Von der Leyen a apărat și drepturile femeilor, afirmând că acestea trebuie protejate în fața tentativelor de reducere a egalității de tratament, a oportunităților și a salarizării.

Clima: adaptarea la valuri de căldură, incendii și secetă

Schimbările climatice au ocupat o parte importantă a discursului, von der Leyen descriind vara acestui an drept „vara adevărului”, după incendii, secete și valuri de căldură în numeroase regiuni europene.

„Știința este clară. Europa se încălzește cu o rată dublă față de cea globală”, a spus ea, adăugând că UE își va menține obiectivele climatice.

Comisia va prezenta luna viitoare un nou cadru pentru reziliența climatică și va identifica 100 dintre cele mai vulnerabile teritorii europene, urmând să evalueze riscurile și nivelul la care acestea trebuie gestionate.

Von der Leyen a anunțat și o Alianță pentru Asigurarea împotriva Riscurilor Climatice, în condițiile în care doar aproximativ 25% din pierderile provocate de dezastre în Europa sunt acoperite de asigurări private.

De asemenea, Comisia va prezenta un plan european pentru valurile de căldură și o inițiativă privind apa, în condițiile în care aproape un litru din patru se pierde prin rețelele europene, potrivit cifrelor citate de von der Leyen.

„Apa este prețioasă. Pentru industria noastră – și pentru securitatea noastră alimentară”, a spus ea.

Migrația: Un nou cadru european pentru situații de urgență

Comisia va propune un nou „Cadru european de răspuns la situații de urgență”, care ar putea permite flexibilitate temporară în procedurile standard în cazul unor mișcări masive de persoane, în condiții strict definite.

„Vom respecta întotdeauna valorile și drepturile fundamentale. Dar nu vom face niciodată compromisuri în ceea ce privește protejarea frontierelor noastre. Noi, europenii, decidem cine intră în Uniunea noastră și în ce circumstanțe. Nu traficanții”, a spus ea.

Von der Leyen a anunțat și consolidarea Frontex, inclusiv pentru accelerarea returnărilor, îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie și combaterea cauzelor migrației ilegale.

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