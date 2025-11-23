Obiecțiile UE la Planul de pace: Granițele Ucrainei nu pot fi modificate cu forța – planul trebuie să reflecte rolul central al UE în asigurarea păcii

Granițele Ucrainei nu pot fi modificate cu forța, armata acesteia sa nu poate fi redusă, lăsând-o vulnerabilă la un atac, iar UE trebuie să aibă un rol central în acordul de pace pentru Ucraina, a declarat duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat al executivului european.

Declarația lui Von der Leyen de duminică vine în contextul în care înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se află la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al Washingtonului pentru încheierea războiului din Ucraina.

Bruxelles-ul a trimis la Washington și Kiev propunerea UE de pace, cu mai multe corecturi la Planul în 28 de puncte

Prezentăm integral declarația președintei Comisiei Europene:



„Ucraina a fost în centrul multor discuții în ultimele zile. Orice plan de pace credibil și durabil ar trebui, în primul rând, să pună capăt uciderilor și războiului, fără a semăna semințele unui conflict viitor. Am convenit asupra principalelor elemente necesare pentru o pace justă și durabilă și pentru suveranitatea Ucrainei. Permiteți-mi să subliniez trei dintre acestea. În primul rând, frontierele nu pot fi modificate prin forță. În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei care ar face țara vulnerabilă la viitoare atacuri și ar submina astfel și securitatea europeană.

În al treilea rând, trebuie să se reflecte pe deplin rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina. Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și alege propriul destin. Ei au ales un destin european. Acesta începe cu reconstrucția țării, integrarea sa în piața noastră unică și în baza noastră industrială de apărare și, în cele din urmă, aderarea la Uniunea noastră. Vom continua să colaborăm cu Ucraina, cu statele noastre membre, cu Coaliția celor dispuși și cu SUA pentru a realiza progrese reale în direcția păcii. Este important să avansăm ca parteneri, pe o singură cale. Și vreau să închei cu un aspect care este important pentru mine personal. Un element crucial care trebuie să facă parte din orice acord.

Întoarcerea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. Dintre toate ororile provocate de războiul Rusiei, niciuna nu este mai dureroasă decât aceasta. Zeci de mii de băieți și fete rămân prinși în Rusia. Speriați și dorindu-și să-și revadă cei dragi. Trebuie să punem acești copii în fruntea agendei globale. De aceea, împreună cu Ucraina și Canada, vom găzdui un summit al Coaliției internaționale pentru întoarcerea copiilor ucraineni. Nu ne vom odihni până când fiecare dintre ei nu se va reuni cu familia sa, în casa sa, acolo unde îi este locul.”

UE, principalul finanțator al Ucrainei, se străduiește să ia parte la decizia privind pacea în Ucraina

Europa se străduiește să nu fie marginalizată în negocierile privind planul propus de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu atît mai mult cu cât este principalul finanțator al eforturilor de război ale Ucrainei, relatează Euronews.

Reamintim că SUA au transmis Kievului un plan în 28 de puncte pentru a se încheia războiul izbucnit în 2022 prin invazia Rusiei.

Documentul este criticat de occidentali și alti parteneri ai Ucrainei, precum și de tot mai mulți congresmeni americani, inclusiv republicani,

UE va participa duminică la discuțiile de la Geneva cu oficialii ucraineni și americani, fiind reprezentată de adjunctul președintei Von der Leyen, Bjoern Seibert.

Între timp, principalul negociator al Ucrainei a declarat că s-a întâlnit duminică la Geneva cu consilierii de securitate națională ai Franței, Germaniei și Marii Britanii.

„Am avut prima întâlnire cu consilierii de securitate națională ai liderilor Regatului Unit, Franței și Germaniei”, a declarat Andriy Yermak, adăugând: „Următoarea întâlnire va fi cu delegația SUA”.

Obiecțiile UE la Planul de pace al lui Donald Trump – The Washington Post

Înaltii reprezentanți europeni și ucraineni s-au reunit duminică la Geneva înaintea discuțiilor cu secretarul de stat american Marco Rubio pe marginea propunerii președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, scrie The Wshington Post.

Șeful delegației ucrainene, șeful de cabinet al președintelui, Andrii Yermak, a scris pe rețelele de socializare că au avut prima întâlnire cu consilierii de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania.

Aliații s-au raliat în jurul Kievului pentru a revizui planul, care este considerat favorabil Moscovei.

Rubio urma să participe la discuții împreună cu secretarul Armatei, Dan Driscoll, și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

„Următoarea întâlnire este cu delegația SUA. Suntem într-o dispoziție foarte constructivă”, a spus Yermak. „Continuăm să lucrăm împreună pentru a obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina.”

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, a declarat că așteaptă rezultatul discuțiilor. „Avem nevoie de un rezultat pozitiv pentru noi toți”, a spus el.

„Echipele ucrainene și americane, echipele partenerilor noștri europeni – sunt în contact strâns și sper foarte mult că va exista un rezultat. Vărsarea de sânge trebuie oprită și trebuie garantat că războiul nu va fi reaprins”, a scris el într-o postare pe Telegram duminică.

Ucraina și aliații săi au exclus concesii teritoriale

Planul în 28 de puncte elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani a stârnit îngrijorare la Kiev și în capitalele europene. Zelenskyy a declarat că țara sa ar putea fi nevoită să aleagă între apărarea drepturilor sale suverane și păstrarea sprijinului american de care are nevoie.

Planul acceptă multe dintre cererile Rusiei pe care Zelenskyy le-a respins categoric în zeci de ocazii, inclusiv cedarea unor teritorii întinse. Liderul ucrainean a promis că poporul său „își va apăra întotdeauna” patria.

Înaintea discuțiilor de duminică, Alice Rufo, ministrul delegat al Franței la Ministerul Apărării, a declarat pentru postul de televiziune France Info că printre punctele cheie ale discuțiilor se vor număra restricțiile impuse armatei ucrainene de planul respectiv, pe care le-a descris ca „o limitare a suveranității sale”.

„Ucraina trebuie să fie capabilă să se apere”, a spus ea. „Rusia dorește războiul și, de fapt, a purtat război de multe ori în ultimii ani.”

Sâmbătă, în fața reporterilor aflați în fața Casei Albe, Trump a declarat că propunerea SUA nu este „oferta sa finală”.

„Aș dori să ajungem la pace. Ar fi trebuit să se întâmple cu mult timp în urmă. Războiul dintre Ucraina și Rusia nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”, a spus Trump. „Într-un fel sau altul, trebuie să-l încheiem.”

El nu a explicat ce a vrut să spună prin faptul că planul nu este oferta sa finală, iar Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de clarificare, mai scrie The Washington Post.

Comentariile lui Rubio au provocat confuzie

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat, duminică, că Varșovia este pregătită să colaboreze la acest plan cu liderii Europei, Canadei și Japoniei, dar a adăugat că „ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul planului și unde a fost elaborat”.

Unii legislatori americani au declarat sâmbătă că Rubio a descris planul ca fiind o „listă de dorințe” a Rusiei, mai degrabă decât o propunere condusă de Washington.

Grupul bipartid de senatori a declarat într-o conferință de presă că au discutat cu Rubio despre planul de pace după ce acesta a luat legătura cu unii dintre ei în timp ce se îndrepta spre Geneva. Senatorul independent din Maine, Angus King, a declarat că Rubio le-a spus că planul „nu era planul administrației”, ci o „listă de dorințe a rușilor”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a negat afirmațiile lor, calificându-le drept „flagrant false”.

Rubio însuși a făcut apoi un gest extraordinar, sugerând online că senatorii se înșelau, chiar dacă aceștia afirmau că el era sursa lor de informații. Secretarul de stat a insistat asupra afirmației că Washingtonul era responsabil pentru propunerea care i-a surprins pe mulți de la început, fiind atât de favorabilă Moscovei.

Posibilitatea unor discuții suplimentare – președintele Turciei și Vladimir Putin vor avea luni o convorbire telefonică

Între timp, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat că va avea luni o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. El a declarat că va discuta cu liderul rus despre reactivarea unui acord anterior din iulie 2022, care permitea Ucrainei să transporte în siguranță exporturile de cereale prin Marea Neagră.

Acordul a rămas în vigoare până în anul următor, când Putin a refuzat să îl prelungească, afirmând că un acord paralel care promitea eliminarea obstacolelor din calea exporturilor rusești de alimente și îngrășăminte nu a fost respectat.

„Am avut o inițiativă privind un coridor pentru cereale, cu scopul de a deschide calea către pace”, a declarat Erdogan. „Din păcate, am reușit doar parțial. Mâine îi voi cere lui Putin să reia această inițiativă.”

Noua inițiativă diplomatică a lui Erdogan vine la doar câteva zile după întâlnirea sa cu Zelenskyy la Ankara, mai scrie The Washington Post.

