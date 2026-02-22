Volumul lucrărilor de construcții – creștere cu 8% în 2025 – A treia rată de creștere din UE, construcția de locuințe accelerând cu 11,4%

Volumul lucrărilor de construcții a crescut în 2025 cu 8% comparativ cu anul precedent, arată datele publicate joi de INS. Cea mai mare contribuție la acest avans l-au avut lucrările de reparații capitale, creșterea față de 2024 fiind de 45,6%, urmate de construcțiile cu +5,5%. Scăderi s-au consemnat la lucrările de întreținere și reparații curente, care s-au diminuat anul trecut cu 4,2%.

În funcție de obiectele de construcții, creșterea în 2025 a fost pe toată linia, cel mai mare fiind avansul la clădirile nerezidențiale +13%. Lucrările de construcții au avansat cu 11,4% în cazul locuințelor și cu 4,5% pentru construcțiile inginerești.

În anul 2024, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, față de anul 2023, cu 5,9%. Pe obiecte de construcții, în 2024 s-au înregistrat scăderi la clădirile rezidențiale (-22,1%) şi la clădirile nerezidențiale (-8,0%). Construcțiile inginerești au crescut cu 2,0%, sprijinite de fondurile de europene.

Colliers punctează că sectorul construcțiilor a avut o pondere de aproape 9% din produsul intern brut în 2025, cea mai mare valoare din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre.

Pe segmente, creșterea pieței este susținută în principal de lucrările de inginerie, unde se regăsesc mai

ales proiectele finanțate din fonduri publice, precum infrastructura și marile spitale, care au atins

niveluri record în 2025.

Construcțiile nerezidențiale au crescut anul trecut cu peste 11% față de 2024, apropiindu-se de nivelurile maxime din 2023. Și sectorul rezidențial a înregistrat o creștere solidă, de peste 12%, chiar dacă rămâne sub vârful istoric recent, menținându-se însă constant peste nivelurile de dinainte de pandemie. Per ansamblu, activitatea din construcții a ajuns în 2025 la aproape dublul nivelului anterior pandemiei, confirmând ritmul accelerat al lucrărilor din ultimii ani.

„Datele arată foarte clar că piața construcțiilor din România funcționează la o turație foarte ridicată,

apropiată de maximele istorice, iar acest ritm este susținut în principal de proiectele publice de mari

dimensiuni. Este însă important de înțeles că vorbim despre volume de lucrări, adică despre

intensitatea activității și numărul de ore de muncă, nu despre valoarea financiară a investițiilor, ceea

ce face rezultatele cu atât mai spectaculoase. Am interpreta aceste informații în următoarea cheie:

ritmul și amploarea schimbărilor sunt la un nivel semnificativ, iar dacă putem menține această

direcție, țara va arăta foarte diferit peste 10 ani”, explică Alexandru Atanasiu, Partner | Head of

Construction Services, Colliers, România.

Însă perspectivele pentru acest an nu sunt foarte optimiste, în ciuda revenirii de anul trecut. „Începând cu 2026, a intrat în vigoare o nouă taxă pe carbon aplicată materialelor de construcții importate din afara Uniunii Europene. Primele estimări indică un impact potențial asupra costurilor în intervalul 10% – 15%, însă amploarea efectivă va deveni mai clară pe parcursul anului. Având în vedere dependența ridicată a României de importurile de oțel, aluminiu și alte metale, este puțin probabil ca aceste costuri suplimentare să fie absorbite integral de companiile

din construcții”, se arată în analiza Colliers, România.

Pe piața muncii locale, construcțiile au atins un nivel record al forței de muncă, cu 462.000 de angajați în

iulie 2025, în creștere cu 1% față de anul anterior. Consultanții Colliers subliniază că ușoara scădere

observată în lunile următoare nu schimbă tendința generală și poate fi explicată și prin factori sezonieri.

În același timp, chiar dacă presiunile asupra salariilor sunt vizibile într-o piață a muncii încă tensionată,

nivelul salariilor din construcții din România rămâne sub cel din alte țări din Europa Centrală și de Est.

Acest lucru oferă companiilor un anumit spațiu de manevră, într-un context în care costurile sunt deja în

creștere. Astfel, consultanții Colliers atrag atenția că sectorul construcțiilor din România continuă să

înregistreze marje operaționale peste media Uniunii Europene, ceea ce oferă un anumit grad de

amortizare a presiunilor de cost, chiar dacă mediul rămâne unul dificil.

România – locul trei în UE la avansul volumului de construcții

La nivelul Uniunii Europene, volumul lucrărilor de construcții în 2025 a rămas constant în zona euro și a crescut cu 0,5% în UE.

Printre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi anuale în construcții în 2025 s-au înregistrat în Austria (-12,3%), Belgia (-4,3%) și Spania (-4%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Slovacia (+11,6%), Slovenia (+10,2%) și România (+8%).

