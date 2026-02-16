Volumul creditelor ipotecare a urcat în 2025 la 11 mld. lei – creștere cu 18,4% comparativ cu 2024

Piaţa creditelor ipotecare a înregistrat în 2025 la nivel naţional, cele mai bune rezultate din istoria sa modernă, arată compania de consultanţă şi intermediere financiară SVN Credit Romania. În 2025 au fost acordate credite ipotecare în valoare de 10,9 miliarde de euro la nivelul întregii ţări potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR), în creştere cu 18,4% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2024, stabilindu-se astfel un nou record pentru sectorul de profil.

La nivel naţional, piaţa creditelor ipotecare a înregistrat anul trecut cele mai bune rezultate din istoria sa modernă. Astfel, în 2025 au fost acordate credite ipotecare în valoare de 10,9 miliarde de euro la nivelul întregii ţări potrivit datelor Băncii Naţionale a României, în creştere cu 18,4% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2024, stabilindu-se astfel un nou record pentru sectorul de profil.

Calculele SVN Credit arată că finanţările noi destinate exclusiv cumpărării de locuinţe s-au ridicat la o valoare de 5,1 miliarde de euro în 2025, sau 46,7% din volumul total de credite ipotecare acordate anul trecut în România, restul fiind reprezentat de refinanţări, restructurări de credite, reconversii şi transferuri. Volumul de credite noi reprezintă de asemenea un nou record, fiind în creştere cu 13% faţă de volumul de 4,5 miliarde de euro credite ipotecare noi acordat în 2024 la nivel naţional.

„Piaţa ipotecară este tot mai accesibilă pentru cei care doresc să cumpere o locuinţă cu ajutorul unui credit: 2026 a debutat cu dobânzi în scădere iar pe segmentul celor fixe avem deja o medie de dobânzi care a coborât sub 5%. Consumatorii ar trebui să fie atenţi nu doar la potenţialele scăderi ale dobânzii-cheie ci şi la ofertele existente pe piaţă – sau să apeleze la serviciile unui broker de credite, care sunt gratuite în România – oferte care sunt din ce în ce mai avantajoase într-un context de competiţie între instituţiile finanţatoare. În plus, IRCC va înregistra o nouă uşoară scădere în trimestrul al doilea, până la circa 5,57%. În acest context, 2026 are toate premisele pentru a aduce rezultate cel puţin la fel de bune ca anul anterior”, a comentat Cătălin Marin, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions.

Rezultatele record înregistrate pe piaţa ipotecară din România au fost obţinute într-un context în care în 2025 s-au vândut cu 5,3% mai puţine unităţi rezidenţiale la nivel naţional comparativ cu 2024, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Raportat la numărul total de tranzacţii cu unităţi rezidenţiale încheiate în 2025 în România, ipotecile intabulate anul trecut deţin o pondere de 57%, potrivit calculelor SVN, în creştere de la 51% în 2024. Trebuie avut însă în vedere că totalul ipotecilor intabulate include şi toate formele de refinanţări şi credite de consum cu ipotecă.

”Compania de consultanţă şi intermediere financiară SVN Credit Romania a intermediat finanţări în valoare de 326,5 de milioane de euro în 2025, în creştere cu 40,7% comparativ cu rezultatul înregistrat în anul anterior. Cea mai mare parte a acestora, de puţin peste două treimi, a fost reprezentată de credite ipotecare, compania înregistrând un volum de 250 milioane de euro pe segmentul ipotecar, aferent unui număr de aproape 3.100 de credite de profil. Compania a intermediat de asemenea acordarea şi a unui volum de 60 de milioane de euro reprezentând credite de consum şi a continuat să îşi extindă activitatea pe segmentul finanţărilor corporate şi de leasing, unde a oferit consultanţă pentru un număr de 110 finanţări în valoare de 16,5 milioane de euro”, arată compania.

