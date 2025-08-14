Volodimir Zelenski: Ucraina și-a asigurat 1,5 mld. dolari de la aliații europeni pentru achiziția de armament din SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților săi europeni pentru achiziția de arme americane.

„Până acum avem deja 1,5 miliarde de dolari promiși. Prin intermediul inițiativei NATO Lista de Necesități Prioritare ale Ucrainei (PURL), membrii NATO pot coopera pentru a achiziționa arme de fabricație americană pentru Ucraina, un mecanism care întărește cu adevărat apărarea noastră”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X.

Președintele ucrainean a precizat că Olanda a contribuit cu 500 de milioane de dolari, Danemarca, Norvegia și Suedia s-au angajat în mod colectiv să contribuie cu 500 de milioane de dolari, iar Germania va finanța un pachet de echipamente militare și muniție provenind din Statele Unite și destinat Ucrainei în valoare tot de 500 de milioane de dolari, scrie Agerpres.

Aceasta este o consecință a acordului convenit de Rutte și Trump la Casa Albă pe 14 iulie, potrivit căruia aliații europeni și Canada vor contribui la finanțarea pachetelor periodice de asistență militară americană destinată Ucrainei, fiecare având o valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari.

Aceste pachete de asistență vor conține echipamente și muniții identificate de Ucraina ca fiind ‘priorități operaționale’ și includ capabilități pe care SUA le pot furniza în cantități mai mari decât Europa și Canada.

NATO va coordona livrarea pachetelor prin comandamentul de la Wiesbaden (Germania).

