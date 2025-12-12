Volodimir Zelenski: SUA vor o „zonă economică liberă” în Donbas – Cum arată planul revizuit pentru Donbas pe care negociază Ucraina și SUA

Statele Unite doresc ca Ucraina să-și retragă trupele din regiunea Donbas, iar Washingtonul ar crea apoi o „zonă economică liberă” în părțile controlate în prezent de Kiev, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Anterior, SUA sugeraseră Kievului să cedeze Rusiei părțile din Donbas pe care le mai controlează, dar președintele ucrainean a declarat joi că Washingtonul a propus acum o versiune de compromis în care trupele ucrainene s-ar retrage, dar trupele ruse nu ar avansa în teritoriu.

„Cine va guverna acest teritoriu, pe care îl numesc «zonă economică liberă» sau «zonă demilitarizată» – nu știu”, a declarat președintele ucrainean joi, la Kiev, într-o discuție cu jurnaliștii, potrivit The Guardian.

Ce conține cea mai recentă versiune a planului de pace pentru Ucraina

Zelenski a spus că Ucraina nu consideră că planul este echitabil fără garanții că trupele ruse nu vor prelua pur și simplu controlul asupra zonei după retragerea ucraineană.

Liderul de la Kiev a insistat: „Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne unde este, atunci ce va opri aceste alte trupe, trupele ruse? Sau ce le va împiedica să se deghizeze în civili și să preia controlul asupra acestei zone economice libere? Toate acestea sunt foarte grave. Nu este sigur că Ucraina va fi de acord cu acest lucru, dar dacă vorbim despre un compromis, atunci acesta trebuie să fie un compromis echitabil”.

El a spus că, dacă Ucraina ar fi de acord cu un astfel de plan, ar fi nevoie de alegeri sau de un referendum pentru a-l ratifica, afirmând că numai „poporul ucrainean” poate lua decizii cu privire la concesii teritoriale.

Conform planurilor SUA, a precizat Zelenski, Ucraina s-ar retrage din Donbas, unde Rusia avansează, în timp ce liniile frontului ar fi înghețate în regiunile Herson și Zaporijia.

În schimb, Rusia ar renunța la câteva mici porțiuni de teren pe care le controlează în alte regiuni.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: Președintele Trump s-a săturat de întâlniri doar de dragul întâlnirilor

Zelenski a fost supus unei presiuni imense din partea lui Donald Trump pentru a semna planul de pace al SUA. În ultimele zile, Trump l-a atacat pe Zelenski, afirmând că „nici măcar nu a citit” proiectul planului de pace și sugerând că acesta nu are legitimitate și că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri.

Purtătoarea de cuvânt a lui Trump, Karoline Leavitt, a declarat joi: „Președintele este extrem de frustrat de ambele părți implicate în acest război și s-a săturat de întâlniri doar de dragul întâlnirilor”.

Zelenski a declarat că echipa de negociatori ucraineni a trimis miercuri planul revizuit la Washington și că întrebările privind teritoriul și controlul centralei nucleare de la Zaporizhzhia sunt două dintre punctele sensibile rămase.

„Nu este planul final; este o reacție la ceea ce am primit… planul este în continuă elaborare și modificare, iar acesta este un proces continuu care încă se desfășoară”, a spus el.

Dacă Washingtonul și Kievul ajung la un acord, rămâne întrebarea mult mai importantă dacă Vladimir Putin este într-adevăr gata să semneze un acord sau doar câștigă timp cu negocieri false, sperând să-și continue avansul militar pe durata iernii.

***