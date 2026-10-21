Volodimir Zelenski și europenii își temperează tonul după întâlnirea cu Steve Witkoff de la Oslo – Witkoff merge la Moscova cu noile propuneri de pace și garanții de securitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adoptat marți seară un ton mult mai conciliant față de Washington, după o discuție telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio și o reuniune la Oslo cu emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, în condițiile în care relațiile dintre Kiev și administrația americană se deterioraseră puternic în ultimele zile.

Reuniunea de marți din Norvegia, găzduită de premierul Jonas Gahr Støre și președintele finlandez Alexander Stubb, a avut loc înainte ca Witkoff să plece la Sankt Petersburg pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, căruia îi va prezenta noua inițiativă de pace.

Ucraina ceruse ca Witkoff și Jared Kushner să participe la discuțiile de la Oslo, organizate cu scopul declarat de a readuce eforturile diplomatice pe o direcție mai constructivă pentru Kiev. Kushner a participat online, iar la consultări au fost implicați și reprezentanți ai UE, NATO și mai multor state europene.

Ukraine is working for peace. I thank our partners for their support! pic.twitter.com/ocTVnk05wQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

Reuniunea de la Oslo: SUA vorbesc despre „progrese semnificative”

Potrivit Axios, un oficial american a descris discuțiile dintre Witkoff, Kushner, Zelenski, Støre și Stubb drept „foarte productive și constructive”. Ucraina ar fi prezentat noi idei și propuneri, discutate în detaliu, iar părțile ar fi făcut „progrese semnificative” în stabilirea unei abordări coordonate pentru discuțiile cu Rusia.

Oficialul american citat de Axios a afirmat că există acum „o aliniere puternică la nivel de lucru” între SUA, Ucraina și Europa în privința următorilor pași. Discuțiile au vizat elementele unui posibil cadru general de pace, inclusiv garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina, un plan economic pentru perioada postbelică și arhitectura de securitate europeană.

Zelenski, schimbare de ton după discuția cu Rubio: „Dimineața a început cu semnale pozitive din partea americană”

Schimbarea de ton a devenit vizibilă în declarațiile făcute de Zelenski după reuniune, în cadrul unei conferințe de presă. Președintele ucrainean, care în ultimele zile acuzase Washingtonul de restricționarea unor elemente ale sprijinului pentru Kiev, a vorbit la Oslo despre „semnale pozitive” din partea SUA și despre un „dialog constructiv”.

Zelenski a spus că, înaintea reuniunii, a discutat la telefon cu Marco Rubio despre livrarea rachetelor interceptoare Patriot, despre sistemele de avertizare timpurie pentru atacurile rusești cu rachete balistice și despre accesul la serviciile Starlink/Starshield, importante pentru apărarea anti-aeriană ucraineană, respectiv pentru doborârea dronelor rusești.

Rubio i-ar fi transmis că administrația Trump nu a ordonat reducerea sprijinului pentru Ucraina și că nu există o decizie politică de restricționare a schimbului de informații, a vânzărilor de armament sau a accesului la serviciile Starlink/Starshield.

Zelenski a precizat, de asemenea, că garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost discutate cu partea americană și că Witkoff va prezenta Rusiei documentele și propunerile convenite.

„Astăzi am discutat (la Oslo) despre garanțiile de securitate și sunt recunoscător părții americane pentru că a subliniat din nou că acestea trebuie să fie puternice. Există diferite tipuri de garanții de securitate prevăzute în document, pe care Steve le va prezenta rușilor. Ulterior vom afla reacția lor. (…) Am avut o conversație telefonică cu secretarul de stat Marco Rubio mai devreme, astăzi, în tren. Am vorbit despre probleme sensibile precum Starlink, interceptoarele pentru rachete balistice și informațiile. Am fost foarte concreți, iar conversația a fost pozitivă. (…) Suntem recunoscători că avertizarea timpurie funcționează acum. Este foarte important pentru oamenii noștri, pentru că putem ști când vin rachetele balistice rusești. Așadar, această dimineață a început cu semnale pozitive din partea americană. Acum avem și un dialog constructiv. A fost constructiv pentru că toți ne dorim pacea – Ucraina, Europa și Statele Unite. Și vom vedea ce se va întâmpla mâine”, a spus Zelenski la Oslo.

Witkoff merge la Putin cu propunerile de la Oslo

Următorul pas este întâlnirea lui Steve Witkoff cu Vladimir Putin, programată miercuri la Sankt Petersburg. Celălalt negociator al administrației Trump, Jared Kushner, urmează să participe virtual.

Potrivit Axios, emisarul american va prezenta liderului rus o versiune actualizată a propunerilor pentru încheierea războiului, elaborată după consultările cu Ucraina și partenerii europeni, inclusiv cele din 9 octombrie de la Miami, Florida.

„Obiectivul este să construim pe baza progreselor realizate cu Ucraina și Europa, să discutăm propunerile cu Rusia și să creăm o cale către negocieri trilaterale directe și negocieri multilaterale mai largi”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Zelenski a susținut după reuniunea de la Oslo că următorul pas ar trebui să fie o întâlnire trilaterală între el, Trump și Putin. Axios notează că Moscova a respins până acum formula unei reuniuni Trump-Zelenski-Putin.

Liderii UE și Zelenski încearcă

De notat că schimbarea de ton nu s-a limitat la Zelenski. La conferința de presă comună de după întâlnirea cu Witkoff, atât premierul norvegian Jonas Gahr Støre, cât și președintele finlandez Alexander Stubb au insistat asupra caracterului pozitiv al discuțiilor și asupra necesității continuării efortului diplomatic condus de SUA. Støre a spus că părțile trebuie să rămână concentrate pe ceea ce urmează și să facă „eforturi reale pentru a duce procesul diplomatic în direcția corectă”.

Întrebat despre tensiunile și declarațiile mai dure dintre oficialii ucraineni și american din zilele precedente, premierul norvegian a respins ideea unei reveniri asupra disputelor recente, argumentând că nu există nimic de câștigat din concentrarea asupra celor spuse cu o zi înainte și că important este progresul obținut în discuțiile de la Oslo.

Tonul a fost similar și în cazul lui Stubb, care a descris reuniunea drept un succes și a spus că mai multe chestiuni au fost clarificate în perspectiva următoarelor etape ale negocierilor. Presa internațională a remarcat, de asemenea, că liderii prezenți la Oslo au prezentat un front mult mai constructiv față de Washington după întâlnirea cu Witkoff.

„Astăzi a fost o zi bună pentru pace”, a spus Stubb la finalul discuțiilor, președintele finlandez apreciind că procesul diplomatic a făcut un pas înainte.

Declarațiile au venit după o perioadă în care atât liderii europeni, cât și Zelenski au criticat deschis unele decizii ale administrației Trump privind sancțiunile împotriva Rusiei și reducerea sprijinului acordat Ucrainei, respectiv intensificarea presiunii pe Kiev pentru acordarea de concesii Moscovei.

Discuțiile de la Oslo le-au continuat pe cele de la Miami, din 9 octombrie. Ce s-a discutat atunci și care sunt următorii pași ai păcii

Negocierile de la Oslo dintre Witkoff, Zelenski și reprezentanții europeni au continuat discuțiile purtate la Miami pe 9 octombrie între partea americană, cea ucraineană și europeni. Atunci, în cele opt ore de discuții desfășurate la Miami, Witkoff și Kushner au încercat să ajungă la un acord asupra unei propuneri comune pentru încheierea războiului din Ucraina. Unul din subiecte a fost finalizarea garanțiilor de securitate pe care Statele Unite, Europa și NATO le-ar oferi Ucrainei, ca parte a unui acord pentru încheierea războiului.

Totodată, la Miami au fost discutate și noi propuneri privind soluții teritoriale. Witkoff și Kushner au prezentat un pachet postbelic pentru Ucraina, care include modalități de finanțare a reconstrucției și de refacere a armatei ucrainene, precum și idei privind gestionarea deficitelor bugetare cauzate de război. Participanții au discutat, de asemenea, o foaie de parcurs pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și relația pe care Ucraina ar urma să o aibă cu NATO după încheierea războiului. În plus, Witkoff și Kushner au adus în discuție posibilitatea unui cadru de securitate postbelic între Europa și Rusia, care ar putea fi acceptabil pentru ambele părți.

Witkoff și Kushner le-au prezentat ucrainenilor și europenilor posibile acorduri energetice cu Rusia, despre care Statele Unite speră că ar reduce prețurile la energie și ar determina Moscova să facă concesii în negocierile de pace, potrivit oficialului american.

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