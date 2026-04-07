Volodimir Zelenski propune Moscovei un armistițiu privind sectorul energetic. ISW: Atacurile ucrainene au afectat capacitățile de export de petrol rusesc

Ucraina a înaintat Rusiei o propunere pentru un armistițiu privind infrastructurile energetice ale ambelor țări, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem același lucru. Iar această propunere din partea noastră – transmisă de americani – a fost comunicată părții ruse”, a declarat Zelenski în discursul său de luni seară.

Propunerea vine după un val de atacuri ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice rusești. Pe fondul suprasolicitării sistemelor de apărare aeriană, loviturile au afectat semnificativ capacitățile Rusiei de export de petrol, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Statul Major de la Kiev a raportat, pe 6 aprilie, că forțele ucrainene au lovit terminalul petrolier Sheskharis din apropierea portului Novorossiisk, din regiunea Krasnodar, în noaptea de 5 spre 6 aprilie, provocând un incendiu de proporții.

Ministerul Apărării de la Moscova a recunoscut că forțele ucrainene au lovit terminalele petroliere din Novorossiisk. Două surse din industrie au declarat pentru Reuters că incendiile au cuprins digul principal aparținând companiei petroliere ruse controlate de stat Transneft, în apropierea a trei dane pentru petroliere.

Rusia a acuzat Ucraina de un nou atac asupra instalațiilor Consorțiului Conductei Caspice (CPC) și de incendiul declarat la patru rezervoare de depozitare.

„În noaptea de 6 aprilie, regimul de la Kiev, în scopul destabilizării pieței mondiale a hidrocarburilor și întreruperii aprovizionării cu produse petroliere către consumatorii europeni, a atacat cu drone de atac terminalul maritim al CPC din Novorossiisk”, se arată în comunicatul Ministerului rus al Apărării.

Potrivit militarilor ruși, este vorba despre un „atac deliberat” asupra unei companii internaționale de transport de petrol cu scopul de a produce „o daună economică maximă acționarilor săi: companii energetice din Statele Unite și Kazakhstan”.

Ținta atacului a fost Shesjaris, unul din cele mai mari terminale petroliere din sudul Rusiei, care funcționează din 1964. Acest terminal recepționează, stochează și trimite petrol și produse derivate pentru export, precum și pentru aprovizionarea rafinăriilor din sudul Rusiei. Terminalul dispune de 30 de rezervoare pentru stocarea țițeiului, cu o capacitate totală de 820.000 de metri cubi.

