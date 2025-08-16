cursdeguvernare

sâmbătă

16 august, 2025

Europa & Lumea

Volodimir Zelenski, prima reacție după summit-ul din Alaska: Un format trilateral Ucraina-SUA-Rusia este potrivit pentru discutarea problemelor cheie. Liderul ucrainean merge luni la Washington

De Vladimir Ionescu

16 august, 2025

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (foto stânga) a spus că susține propunerea președintelui american Donald Trump (foto dreapta) pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, Rusia și Statele Unite, potrivit CNN.
Sunt primele declarații după summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Președintele ucrainean a adăugat că a vorbit cu Trump față în față timp de „aproximativ o oră” după summitul din Alaska, iar ulterior liderii europeni s-au alăturat apelului telefonic, care a durat în total mai bine de o oră și jumătate.

„Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru aceasta”, a spus Zelenski.


„Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă, pentru a asigura garanții de securitate de încredere împreună cu America”, a adăugat el.

„Am discutat, de asemenea, semnale pozitive din partea americană cu privire la participarea la garantarea securității Ucrainei”, a spus el. „Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ajută.”

Întâlnire luni, la Washington, cu președintele Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump, după ce a avut o „conversație lungă și substanțială” cu Trump și, ulterior, cu liderii europeni pentru a discuta despre summitul din Alaska.

„Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a lucra cu eforturi maxime pentru a atinge pacea. Președintele Trump a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și principalele puncte ale discuției lor. Este important ca forța Americii să aibă un impact asupra evoluției situației”, a declarat Zelenski sâmbătă – în prima sa declarație de la summitul din Alaska, la care nu a fost invitat.

„Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind oprirea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație”, a adăugat el.

(Citește și: ”LIVE / Summit-ul Trump-Putin – încep să apară informațiile. Ce ar putea urma?”)


***

