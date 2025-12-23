Volodimir Zelenski: Negocierile cu SUA și aliații europeni pentru încetarea focului în Ucraina sunt „foarte aproape de un rezultat concret”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, că negocierile purtate cu Statele Unite și țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia, care durează de aproape patru ani, sunt „foarte aproape de un rezultat concret”.

Negociatorii ucraineni, în frunte Rustem Umerov și împreună cu reprezentanți ai marilor puteri din Europa, au avut o serie de întâlniri cu emisarii SUA, inclusiv în ultimele zile în Florida.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev, emisarul președintelui Vladimir Putin pentru investiții, a purtat, de asemenea, discuții separate cu oficialii SUA în Florida.

Echipa SUA a fost condusă de emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele său, Jared Kushner.

Zelenski: ”Nu totul este ideal în acest plan, dar planul există”

Oficialii din Ucraina și Rusia au declarat că echipele lor s-au întors acasă luni pentru a raporta rezultatele discuțiilor.

„Totul pare destul de promițător… Și aici este important faptul că aceasta este munca atât a noastră (Ucraina), cât și a Statelor Unite ale Americii. Acest lucru sugerează că suntem foarte aproape de un rezultat real”, a declarat Zelenski într-o reuniune cu diplomații ucraineni, transmite Reuters.

Potrivit liderului de la Kiev, negociatorii au lucrat la un plan de 20 de puncte, propus de reprezentanții SUA, care a fost discutat timp de săptămâni după ce o versiune inițială a fost criticată de ucraineni și europeni ca fiind prea favorabilă Rusiei.

„Nu totul este ideal în acest plan, dar planul există”, a spus Zelenski.

De asemenea, au fost discutate garanțiile de securitate pe care Ucraina le-a solicitat pentru a se proteja împotriva oricărei acțiuni militare rusești viitoare odată ce luptele vor înceta, precum și un plan pentru redresarea economică a Ucrainei.

„Baza tuturor documentelor este gata. Este elementară. „Există unele aspecte pentru care nu suntem pregătiți. Și sunt sigur că există aspecte pentru care nici rușii nu sunt pregătiți”, a precizat preșdintele Ucrainei.

Zelenski a mai spus că problema-cheie era să se stabilească dacă Statele Unite erau capabile să „obțină un răspuns din partea Rusiei, o pregătire reală din partea acestei țări de a se concentra pe altceva decât agresiunea”.

El a adăugat că presiunea continuă asupra Kremlinului este vitală pentru a reduce capacitatea Moscovei de a purta război. „Scăderea prețului petrolului rusesc, sancțiuni globale puternice și alte forme de presiune continuă sunt cele care pot convinge chiar și o persoană încăpățânată. Anul acesta, s-au făcut deja multe pentru a reduce fondurile disponibile pentru mașina de război a Rusiei”, a subliniat Volodimir Zelenski.

***