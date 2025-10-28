Volodimir Zelenski le-a cerut liderilor europeni să mai susțină Ucraina încă 2-3 ani, prin finanțarea efortului de război

Ucraina va avea nevoie de susținerea financiară a Europei timp de încă „doi sau trei ani” împotriva invaziei Rusiei, estimează președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. El a făcut această declarație luni, la un briefing de presă. Locul întâlnirii cu jurnaliștii nu a fost precizat, cel mai probabil din motive de securitate.

Kievul depinde în largă măsură de susţinerea – militară şi financiară – a aliaţilor săi pentru a respinge armata rusă, care a invadat Ucraina la scară largă în februarie 2022.

„Am insistat din nou asupra acestui punct pe lângă toţi liderii europeni. Le-am spus că nu ne vom bate zeci de ani, ci că trebuie să arate, pe o anumită perioadă, că vor fi în măsură să furnizeze o susţinere financiară stabilă Ucrainei”, a declarat preşedintele ucrainean, potrivit news.ro. „De aceea, ei au acest program în minte – de doi sau trei ani”, a precizat wl.

Joi, la Bruxelles,, liderii europeni au făcut un pas timid şi au însărcinat Comisia Europeană (CE) să continue să exploreze modalităţi de finanţare a Ucrainei pe o perioadă de încă doi ani, lăsând deschisă uşa acordării unui împrumut Kievului în valoare de miliarde de euro pe baza activelor ruseşti blocate în Europa, reperezntând 210 miliarde de euro.

Această propunere urmează să se afla pe agenda unui summit european în decembrie, o amânare a celor mai dificile decizii. Ea este formulată în termeni vagi din cauza unor rezerve ale Belgiei, ţara în care se află cea mai mare parte a acestor fonduri.

Potrivit lui Volodimir Zekenski, Kievul are nevoie de o „susţinere stabilă” şi pe termen lung, pentru că nu se știe dacă Putin va relansa o nouă agresiune după sfârşitul conflictului actual. „Dacă războiul se termină într-o lună, vom cheltui aceşti bani cu reconstrucţia. Dacă nu se termină într-o lună, ci după o vreme, atunci îi vom cheltui pe arme. Pur şi simplu nu avem altă opţiune”, a adăugat el.

Preşedintele ucrainean a anunţat că Kievul este pregătit de negocieri de pace în toate ţările – dar nu şi în Rusia sau Belarus -, dar că forţele sale nu se vor retrage pe câmpul de luptă pentru a ceda din teritoriul Ucrainei.

Pe de altă parte, liderul de la Beijng și-a exprimat speranţa ca omologul să american Donald Trump va exercita, joi, presiuni asupra lui Xi Jinping, pentru ca Beijingul să-şi diminueze atât susţinerea Moscovei, cât şi importurile de hidrocarburi ruseşti.

