Volodimir Zelenski la Paris – acord istoric semnat cu Franța: Ucraina va cumpăra până la 100 de avioane Rafale

Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay de lângă Paris, un acord de armament calificat drept „istoric” de către liderul de la Kiev, pentru „consolidarea” aviației militare și a apărării aeriene ale Ucrainei.

Șeful statului francez l-a primit pe omologul său ucrainean la baza Villacoublay, unde reprezentanți ai industriei de apărare franceze i-au prezentat lui Zelenski, a cărui țară se află în război cu Rusia din februarie 2022, avionul de luptă Rafale și armamentul cu care este dotat, sistemul de apărare antiaeriană SAMP-T de nouă generație, precum și mai multe sisteme de drone.

Potrivit președinției franceze, este vorba despre „a pune excelența franceză în materie de industrie de apărare în serviciul apărării Ucrainei și a permite achiziționarea de sisteme care îi sunt necesare pentru a răspunde la agresiunea rusă”. Palatul Elysée a evocat în special „apărarea cerului ucrainean, în timp ce Volodimir Zelenski și-a reluat apelul pentru obținerea de sisteme de apărare aeriană suplimentare, după ce forțele ruse au efectuat noi lovituri masive asupra Ucrainei.

De asemenea, cei doi lideri au semnat luni o „declarație de intenție” privind achiziționarea de către Kiev a până la 100 de avioane franceze de luptă Rafale. Acest model intră astfel pentru prima dată în dotarea forțelor aeriene ucrainene, scrie Agerpres.

Potrivit Palatului Elysée, acest acord, care se întinde „pe un orizont de timp de zece ani”, prevede posibile contracte viitoare pentru achiziționarea de către Kiev a unor echipamente franceze noi, „de ordinul a 100 Rafale, cu armamentul asociat”, precum și alte armamente, printre care sistemul de apărare aeriană SAMP-T de nouă generație în curs de dezvoltare, sisteme radar și drone.

Această a noua vizită a liderului ucrainean în Franța de la începerea invaziei ruse în februarie 2022 în Ucraina are loc pe fondul situației complicate existente pe front pentru țara sa, în pragul iernii. În plus, Ucraina este zguduită de un scandal de corupție ce a condus la demisia a doi miniștri și l-a forțat pe Zelenski să adopte sancțiuni contra unuia dintre colaboratorii săi apropiați.

Luna trecută, președintele Ucrainei a semnat deja o scrisoare de intenție în vederea achiziționării a 100-150 de avioane de vânătoare suedeze Gripen, o manieră de a afișa o schimbare de atitudine față de cedările de armament făcute de țările occidentale aliate și de a planifica o consolidare pe termen lung a apărării ucrainene după izbucnirea conflictului.

După vizita la Villacoublay, la sud-vest de Paris, cei doi președinți s-au deplasat la Valerian pentru a vizita statul-major al forței multinaționale pe care Parisul și Londra se pregătesc să o desfășoare în cadrul unui acord de încetare a focului și al garanțiilor de securitate ce vor fi furnizate Kievului.

Cei doi lideri au participat apoi, la Palatul Elysée, la un forum franco-ucrainean privind dronele. Kievul intenționează să utilizeze în acest an peste 4,5 milioane de drone, aparate responsabile pentru 70% din distrugerile materiale în rândul inamicului pe front. Ucraina folosește, de asemenea, drone pentru a doborî dronele Shahed lansate de Rusia în fiecare noapte.

