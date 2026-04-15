Volodimir Zelenski, în turneu european – Ucraina are nevoie să-și consolideze urgent apărarea antiaeriană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat, miercuri, că Ucraina are nevoie urgentă de mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a putea face față atacurilor Rusiei cu rachete balistice.

„Principala prioritate diplomatică pentru Ucraina în acest moment este cooperarea în domeniul apărării antiaeriene. Avem nevoie de rachete de apărare antiaeriană în fiecare zi”, a transmis președintele ucrainean pe X, la scurt timp după ce Forțele aeriene ale țării sale au comunicat că niciuna dintre cele trei rachete balistice Iskander-M, lansate de Rusia în timpul nopții de marți spre miercuri, nu a putut fi interceptată de sistemele de apărare ale Ucrainei.

Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat marți, cu ocazia vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Berlin, să trimită Ucrainei mai multe rachete PAC-2 pentru sistemele antiaeriene Patriot și lansatoare suplimentare pentru sistemele antiaeriene IRIS-T, de care Kievul care nevoie pentru a-și proteja infrastructurile împotriva rachetelor balistice rusești.

Totodată, Merz a afirmat că Germania va continua să contribuie financiar la așa-numita inițiativă PURL, prin care numeroși parteneri – majoritatea europeni – ai Ucrainei achiziționează rachete PAC-2 și alte tipuri de echipamente din SUA pentru a le trimite apoi armatei ucrainene, informează Agerpres.

Statele Unite au încetat să mai trimită arme gratuit Ucrainei odată cu venirea la putere a lui Donald Trump, a cărui administrație vinde însă echipamente militare europenilor, pe care aceștia le livrează apoi ucrainenilor.

Președintele ucrainean a afirmat în repetate ori în ultimul timp că situația din Orientul Mijlociu, în contextul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, ar putea lăsa Ucraina fără o parte din rachetele antiaeriene americane de care are nevoie.

Zelenski a efectuat o vizită marți în Germania, prima etapă a unui turneu european, care l-a dus în aceeași zi în Norvegia, de unde va pleca miercuri în Italia.

Obținerea de mijloace suplimentare pentru doborârea rachetelor balistice rusești este una din prioritățile turneului european, subliniază Volodimir Zelenski în postarea sa.

***