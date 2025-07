Volodimir Zelenski, după noi discuții cu Donald Trump: „SUA și Ucraina vor colabora pentru consolidarea apărării aeriene”

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat că a discutat telefonic, astăzi, cu președintele american Donald Trump despre necesitatea consolidării apărării aeriene a Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene.

Într-un mesaj postat pe Telegram, Zelenski a precizat că el și președintele american au căzut de acord să organizeze o întâlnire separată între echipele lor pe tema apărării antiaeriene a Ucrainei.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat asupra Kievului cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului, ucigând o persoană, rănind cel puțin 23 și avariind clădiri în întreaga capitală ucraineană, la câteva ore după ce președintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit The Guardian.

Mesajul integral postat de Zelenski pe Telegram

„Discuția cu președintele SUA, Donald Trump, a fost foarte importantă și utilă. L-am felicitat pe președintele Trump și pe tot poporul american cu ocazia Zilei Independenței.

Noi, în Ucraina, suntem recunoscători pentru tot sprijinul acordat, care ne permite să protejăm viețile oamenilor și independența noastră. Am realizat foarte multe împreună cu America și susținem toate eforturile pentru a opri uciderile și a restabili o pace normală, durabilă și demnă. Este nevoie de un acord demn pentru pace, iar Ucraina susține propunerile americane.

Astăzi am discutat despre situația actuală: despre atacurile aeriene rusești și, în general, despre situația de pe front. Președintele Trump este foarte bine informat, mulțumesc pentru această atenție acordată Ucrainei. Am discutat posibilitățile privind apărarea aeriană și am convenit că vom lucra la îmbunătățirea protecției spațiului aerian. Am convenit asupra unei întâlniri între echipele noastre.

Am discutat, de asemenea, în detaliu despre capacitățile industriei de apărare, despre posibilitățile de producție comună. Suntem pregătiți pentru proiecte directe cu America și considerăm că acest lucru este extrem de necesar pentru securitate, în special în ceea ce privește dronele și tehnologiile corespunzătoare.

Am discutat despre achiziții și investiții reciproce. Am schimbat opinii cu privire la situația diplomatică și la colaborarea cu America și alți parteneri”.

