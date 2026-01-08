Volodimir Zelenski: Documentul cu garanțiile de securitate pentru Ucraina, trimis spre aprobare președintelui SUA. Rusia a anunțat deja că se opune forței multinaționale de menținere a păcii

Documentul cu garanțiile de securitate pe care Statele Unite le vor oferi Ucrainei îi va fi prezentat spre aprobare președintelui american Donald Trump, a afirmat joi liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

Tot joi, Moscova a transmis, din nou, că se opune desfăşurării unei forţe multinaţionale pe teritoriul ucrainean, după încerarea focului.

„Documentul bilateral asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina este acum practic pregătit să fie finalizat la cel mai înalt nivel, cu președintele SUA”, a scris Zelenski pe Facebook, în urma noilor discuții pe care le-au avut la Paris negociatorii ucraineni cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Aceste discuții au urmat unui summit la care statele „Coaliției celor care vor”, majoritatea țări europene susținătoare ale Ucrainei în războiul cu Rusia, au convenit marți în capitala Franței asupra desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina și monitorizării sub leadershipul SUA a unei potențiale încetări a focului, de îndată ce un acord de pace va fi încheiat cu Rusia.

Moscova și-a reafirmat joi opoziția față de orice desfășurare de trupe străine în Ucraina și a descris „Coaliției celor care vor” drept o „axă a războiului” care ar urmări prin insistența de a trimite trupe în Ucraina nu soluționarea conflictului, ci „escaladarea și extinderea” acestuia, reamintește Agerpres.

Zelenski declarase miercuri că dorește o nouă întâlnire cu Trump și a dispus echipei sale de negociatori, condusă de fostul ministru al apărării Rustem Umerov și de noul șef de cabinet al președinției, Kirill Budanov, să discute această posibilitate cu emisarii americani.

După discuțiile de la Paris, Umerov a confirmat că a fost abordat în detaliu un plan de pace în 20 de puncte propus de Ucraina, cea mai recentă contrapropunere a Kievului, după ce un plan de pace în 28 de puncte propus în noiembrie de Trump a fost primit negativ de Ucraina și de susținătorii săi europeni.

Planul inițial în 28 de puncte propus de Trump prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas, plus alte puncte care au nemulțumit Kievul și europenii, cum ar fi distribuția dezechilibrată în detrimentul acestora (în raport cu SUA) a contribuțiilor și beneficiilor legate de reconstrucția postbelică a Ucrainei.

În ceea ce privește garanțiile de securitate oferite de SUA, acestea ar fi, potrivit lui Zelenski, similare cu articolul 5 al NATO și ar trebui aprobate de Congresul american pentru a rămâne obligatorii juridic indiferent cine va fi președinte al SUA. În opinia președintelui ucrainean, aceste garanții ar trebui să fie valabile pentru o perioadă mai mare de cea de 15 ani propusă de Trump și să fie extinse pentru „30, 40 sau 50 de ani”.

Zelenski a confirmat însă că în continuare chestiunile cele mai dificile de soluționat rămân controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, ocupată de Rusia, și controlul asupra regiunii ucrainene Donbas, formată din provinciile Donețk și Lugansk. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Donețk și aproape complet regiunea Lugansk.

Rusia cere Ucrainei să-și retragă trupele din Donbas, în timp ce Kievul dorește ca luptele să se oprească de-a lungul actualei linii a frontului, iar Washingtonul a propus o zonă economică liberă dacă Ucraina își retrage unitățile din partea Donbasului pe care o controlează.

