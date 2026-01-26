Volodimir Zelenski: Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat

Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat și Kievul așteaptă un moment și un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat, duminică, președintele Volodimir Zelenski.

„Pentru noi, garanțiile de securitate sunt în primul rând garanții de securitate din partea SUA. Documentul este 100% gata și așteptăm de la partenerii noștri să confirme data și locul când îl vom semna”, a transmis Zelenski, aflat într-o vizită în capitala lituaniană, Vilnius.

„Documentul va fi trimis pentru ratificare Congresului SUA și parlamentului ucrainean”, a spus el, potrivit Agerpres.

Vineri și sâmbătă, negociatorii ucraineni și ruși au avut, alături de mediatori americani, prima lor întâlnire trilaterală la Abu Dhabi pentru a discuta cadrul propus de Washington pentru a încheia războiul de aproape patru ani, dar nu s-a ajuns la un acord.

Totuși, Moscova și Kievul au declarat amândouă că sunt deschise la continuarea dialogului și noi discuții sunt așteptate duminica viitoare la Abu Dhabi, a declarat presei un oficial american după discuțiile din weekend.

„La Abu Dhabi sunt discutate planul în 20 de puncte (al SUA) și chestiunile problematice. Erau multe chestiuni problematice, dar acum sunt mai puține”, a spus Zelenski.

El a mai spus că Moscova vrea să facă tot posibilul pentru a determina Ucraina să abandoneze regiunile estice pe care Moscova nu a reușit să le captureze la declanșarea războiului. Kievul însă, a spus el, nu a dat înapoi de pe poziția că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată.

„Există două poziții fundamental diferite, cea a Ucrainei și cea a Rusiei. Americanii încearcă să găsească un compromis”, a mai spus Zelenski, adăugând că toate părțile trebuie să fie gata să ajungă la un compromis, inclusiv americanii.

La rândul său, președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat după întâlnirea cu omologul său ucrainean cu acest prilej că Rusia evită angajamentul pentru o pace echitabilă și de durată în Ucraina și că aceasta nu acceptă o încetare a focului în război.

