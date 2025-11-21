Volodimir Zelenski – discursul integral către națiune, după convorbirile cu liderii europeni și vicepreședintele SUA, JD Vance: Ucraina are de ales între pierderea demnității și pierderea unui „partener-cheie”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, într-un discurs către națiune, că țara sa are de făcut o alegere dificilă: „fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener-cheie”.

Liderul de la Kiev a făcut acestă declarație la finalul unei zile în care a discutat despre planul de pace în 28 de puncte cu principalii lideri europeni și cu vicepreședintele SUA, JD Vance. Documentul prevede concesii majore din partea Ucrainei, dar și și garanții de securitate, menționate într-un text separat.

„Acum este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Acum presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai dificile. Acum Ucraina se poate confrunta cu o alegere foarte dificilă. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de dificilă – cea mai dificilă – și riscuri suplimentare. Viața fără libertate, fără demnitate, fără dreptate. Și să credem în cel care ne-a atacat deja de două ori”, a spus Volodimir Zelenski.

„Nu facem declarații zgomotoase, vom lucra calm cu America și cu toți partenerii. Vom căuta soluții constructive împreună cu partenerul nostru principal. Voi prezenta argumente, voi convinge, voi oferi alternative, dar cu siguranță nu vom da inamicului un motiv să spună că Ucraina nu dorește pacea. Vom face și trebuie să facem totul pentru a ne asigura că războiul se va termina și că Ucraina, Europa și pacea globală nu se vor sfârși”, a adăugat liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski s-a referit, în discursul său, și la convorbirile telefonice cu principalii lideri europeni: președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic, Keir Starmer.

„Tocmai am vorbit cu europenii. Contăm pe prietenii europeni care înțeleg că Rusia nu este departe, că este aproape de granițele UE, că Ucraina este acum singurul scut care separă viața confortabilă a europenilor de planurile lui Putin. Ne amintim: Europa a fost alături de noi. Credem: Europa va fi alături de noi”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Friedrich Merz, Emmanuel Macron şi Keir Starmer din Marea Britanie au convenit vineri, într-o convorbire telefonică cu Zelenski, că forţele armate ale Ucrainei trebuie să rămână capabile să-şi apere suveranitatea şi că linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare pentru orice negocieri de pace, potrivit unei declaraţii a guvernului german.

Liderii europeni au declarat că doresc o „pace durabilă şi justă” şi să protejeze „interesele vitale ale Europei şi Ucrainei”. „Ei s-au angajat să continue urmărirea obiectivului de a proteja interesele vitale ale Europei și Ucrainei pe termen lung. Acest lucru include, printre altele, asigurarea faptului că linia de contact servește ca punct de plecare pentru orice înțelegere și că forțele armate ucrainene rămân capabile să apere în mod eficient suveranitatea Ucrainei. Ei au convenit că orice acord care afectează statele europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni sau un consens între aliați”, se arată într-un comunicat al Guvernului de la Berlin.

Discursul integral al președintelui Ucrainei

„Ucraineni!



În viața fiecărei națiuni vine un moment în care toată lumea trebuie să vorbească. Sincer. Calm. Fără speculații, zvonuri, bârfe, fără nimic superfluu. Așa cum este. Așa cum încerc mereu să vă vorbesc.

Acum este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Acum presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai dificile. Acum Ucraina se poate confrunta cu o alegere foarte dificilă. Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener cheie. Fie cele 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de dificilă – cea mai dificilă – și riscuri suplimentare. Viața fără libertate, fără demnitate, fără dreptate. Și să credem în cel care ne-a atacat deja de două ori.



Ei vor aștepta un răspuns din partea noastră. Deși, de fapt, eu l-am dat deja. Pe 20 mai 2019, când, jurând credință Ucrainei, am spus, în special: „Eu, Volodymyr Zelenskyy, ales prin voința poporului ca președinte al Ucrainei, mă angajez prin toate acțiunile mele să apăr suveranitatea și independența Ucrainei, să respect drepturile și libertățile cetățenilor, să ader la Constituția și legile Ucrainei, să îmi îndeplinesc îndatoririle în interesul tuturor compatrioților și să ridic autoritatea Ucrainei în lume.” Pentru mine, aceasta nu este o formalitate protocolară pentru a bifa o casetă – este un jurământ. Și în fiecare zi sunt fidel fiecărui cuvânt din acesta. Și nu îl voi trăda niciodată. Interesul național al Ucrainei trebuie luat în considerare.



Nu facem declarații zgomotoase, vom lucra calm cu America și cu toți partenerii. Vom căuta soluții constructive împreună cu partenerul nostru principal.



Voi prezenta argumente, voi convinge, voi oferi alternative, dar cu siguranță nu vom da inamicului un motiv să spună că Ucraina nu dorește pacea, că ea este cea care perturbă procesul și că Ucraina nu este pregătită pentru diplomație. Acest lucru nu se va întâmpla.



Ucraina va lucra rapid. Astăzi, sâmbătă și duminică, toată săptămâna viitoare și cât timp va fi nevoie. În regim 24/7, voi lupta pentru a mă asigura că, dintre toate punctele planului, cel puțin două nu vor fi omise – acestea sunt demnitatea și libertatea ucrainenilor. Pentru că pe acestea se bazează totul – suveranitatea noastră, independența noastră, pământul nostru, poporul nostru. Și viitorul Ucrainei.

Vom face și trebuie să facem totul pentru a ne asigura că războiul se va termina și că Ucraina, Europa și pacea globală nu se vor sfârși.



Tocmai am vorbit cu europenii. Contăm pe prietenii europeni care înțeleg că Rusia nu este departe, că este aproape de granițele UE, că Ucraina este acum singurul scut care separă viața confortabilă a europenilor de planurile lui Putin. Ne amintim: Europa a fost alături de noi. Credem: Europa va fi alături de noi.



Ucraina nu ar trebui să trăiască un deja vu pe 24 februarie, când am simțit că suntem singuri. Când nimeni nu putea opri Rusia, cu excepția poporului nostru eroic, care a stat ca un zid împotriva armatei lui Putin.



Și am fost cu siguranță foarte încântați când lumea a spus: ucrainenii sunt incredibili; Doamne, ce sunt ucrainenii, cum luptă, cum luptă ucrainenii; ce titani sunt. Și acest lucru este adevărat. Absolut. Dar atât Europa, cât și întreaga lume trebuie să înțeleagă un alt adevăr – că ucrainenii sunt în primul rând oameni și că am ținut în frâu una dintre cele mai mari armate din lume timp de aproape patru ani de invazie pe scară largă, că menținem o linie de front de câteva mii de kilometri, că poporul nostru este supus în fiecare noapte bombardamentelor, atacurilor cu rachete, loviturilor balistice și atentatelor sinucigașe cu bombă, că poporul nostru pierde în fiecare zi pe cineva drag și că poporul nostru dorește cu adevărat ca războiul să se termine. Desigur, suntem făcuți din oțel.

Dar niciun metal, chiar și cel mai puternic, nu poate rezista la nesfârșit.



Nu uitați acest lucru, fiți alături de Ucraina, fiți alături de poporul nostru și, prin urmare, fiți alături de demnitate și libertate!



Dragi ucraineni!

Amintiți-vă de prima zi a războiului. Cei mai mulți dintre noi am făcut o alegere. O alegere în favoarea Ucrainei. Amintiți-vă sentimentele noastre de atunci. Cum a fost? Întunecat, zgomotos, dificil, dureros, pentru mulți a fost înfricoșător, dar inamicul nu ne-a văzut fugind. Ne-a văzut ochii, plini de hotărâre să luptăm pentru ai lor. Aceasta este demnitatea. Aceasta este libertatea. Și acesta este, de fapt, cel mai teribil lucru care se poate întâmpla Rusiei – să vadă unitatea ucrainenilor.

Atunci, unitatea noastră avea ca scop protejarea casei noastre de inamic.

Iar acum avem nevoie de unitate mai mult ca niciodată, pentru ca în casa noastră să fie o pace demnă.



Mă adresez acum tuturor ucrainenilor. Poporului nostru, cetățenilor, politicienilor – tuturor. Trebuie să ne unim. Să ne revenim în fire. Să încetăm cu prostiile. Să încetăm cu jocurile politice. Statul trebuie să funcționeze. Parlamentul unei țări în război trebuie să funcționeze în mod unit. Guvernul unei țări în război trebuie să funcționeze eficient. Și noi toți împreună nu trebuie să uităm și să nu confundăm cine este exact inamicul Ucrainei astăzi.



Îmi amintesc cum, în prima zi a războiului, diverși cadre mi-au înmânat diverse planuri, puncte și ultimatumuri privind sfârșitul războiului. Mi-au spus: fie da, fie nu. Fie semnezi, fie vei fi pur și simplu lichidat, iar „președintele interimar al Ucrainei” va semna în locul tău.



Se știe cum s-a terminat. Mulți dintre acești umblători au devenit parte a fondului de schimb și au plecat cu propunerile și punctele lor „la portul consiliului, doamnă”.



Nu am trădat Ucraina atunci, am simțit cu siguranță sprijinul tuturor celor din spatele meu. Fiecare dintre voi. Fiecare ucrainean, fiecare bărbat ucrainean, fiecare soldat, fiecare voluntar, fiecare medic, diplomat, jurnalist, tot poporul nostru .

Nu am trădat Ucraina atunci, nu o vom face nici acum. Și știu cu siguranță că în acest moment, cu adevărat unul dintre cele mai dificile din istoria noastră, nu sunt singur. Că ucrainenii cred în statul lor, că suntem uniți. Și în toate formatele viitoarelor întâlniri, discuții, negocieri cu partenerii, îmi va fi mult, mult mai ușor să obțin o pace decentă pentru noi și să îi conving, știind sută la sută: în spatele meu se află poporul Ucrainei. Milioane de oameni ai noștri care au demnitate, care luptă pentru libertate și care merită pacea.

Toți eroii noștri căzuți care și-au dat viața pentru Ucraina, care sunt acum în ceruri și merită să vadă de acolo că copiii și nepoții lor vor trăi într-o pace demnă. Și această pace va fi. Demnă, eficientă, de lungă durată.



Dragi ucraineni!



Săptămâna viitoare va fi foarte dificilă, plină de evenimente.

Sunteți oameni maturi, inteligenți, conștienți, care ați dovedit acest lucru de mai multe ori. Și care înțelegeți că în acest moment va exista o presiune mare – politică, informațională și diverse alte presiuni. Pentru a ne slăbi. Pentru a ne diviza. Inamicul este treaz și va face totul pentru a ne împiedica să reușim.



Îi vom lăsa să ne facă asta? Nu avem acest drept. Și vom reuși. Pentru că cei care vor să ne distrugă nu ne cunosc bine. Nu înțeleg cine suntem cu adevărat, ce ne caracterizează, ce ne motivează, ce fel de oameni suntem. Nu degeaba sărbătorim Ziua Demnității și Libertății la nivel de sărbătoare publică. Aceasta spune ceva despre cine suntem. Care sunt valorile noastre.



Vom lucra pe plan diplomatic pentru binele păcii noastre. Trebuie să lucrăm numai în interiorul țării pentru binele păcii noastre. Pentru binele demnității noastre.

Pentru binele libertății noastre. Și cred, și știu, că nu sunt singur. Alături de mine sunt poporul nostru, societatea, războinicii, partenerii, aliații, tot poporul nostru. Demni. Liberi. Uniți.



La mulți ani de Ziua Demnității și Libertății!

Glorie Ucrainei!”

