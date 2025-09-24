Volodimir Zelenski, de la tribuna ONU: „Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova” în favoarea Rusiei, așa cum s-a întâmplat cu Georgia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (foto), a declarat miercuri, în discursul susținut la Adunarea Generală ONU de la New York, că „Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova” în favoarea Rusiei.

El s-a referit la riscul ca forțele pro-ruse să se impună la alegerile parlamentare de duminică și să deturneze Republica Moldova de la parcursul său european.

„Am pierdut deja Georgia din Europa. Drepturile omului și caracterul european al sistemului de stat sunt în declin, iar Georgia este dependentă de Rusia. De asemenea, de mulți ani, Belarus se îndreaptă spre dependența de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova”, a insistat Zelenski.

„Rusia încearcă să facă Moldovei ceea ce Iranul a făcut odată Libanului, iar reacția globală este, din nou, insuficientă”, a spus liderul de la Kiev, referindu-se la încercările repetate ale Moscovei de a readuce Republica Moldova în sfera sa de influență.

Președintele ucrainean a avertizat că dacă Europa nu ajută Republica Moldova, costurile vor fi mult mai mari decât dacă ar interveni acum, cu fonduri și ajutor energetic, nu doar cu cuvinte și gesturi politice, informează BBC.

Avertismentul lui Volodimir Zelenski a venit la doar câteva zile după un important semnal de alarmă tras la Chișinău de la cel mai înalt nivel. „Suveranitatea, independența, integritatea și viitorul nostru european sunt în pericol” și, în cazul unei victorii a forțelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică, „toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”, a avertizat, luni, într-un discurs televizat prin care s-a adresat națiunii, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite pentru ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea. „Dacă Rusia ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat. Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis”, a avertizat Maia Sandu.

„Putin trebuie oprit acum”

În partea de discurs în care s-a referit la invazia Rusiei în Ucraina, Zelenski a insistat că războiul trebuie oprit acum. „Cu fiecare an în care acest război continuă, armele devin și mai letale, iar Rusia este singura vinovată pentru acest lucru. Oprirea lui Putin acum este mai ieftină decât încercarea de a proteja fiecare port și fiecare navă de teroriști cu drone maritime. Oprirea Rusiei acum este mai ieftină decât să ne întrebăm cine va fi forța care va crea o simplă dronă care transportă o ogivă nucleară”, a atras atenția președintele Ucrainei.

El i-a îndemnat pe liderii prezenți la Adunarea Generala ONU să folosească „tot ce avem împreună pentru a forța agresorul să se oprească și numai atunci vom avea o șansă reală ca această cursă a înarmărilor să nu se termine cu o catastrofă pentru noi toți”. „Dacă este nevoie de arme pentru a face acest lucru, dacă este nevoie de presiune asupra Rusiei, atunci trebuie făcut, și trebuie făcut acum. Altfel, Putin va continua să extindă războiul tot mai mult și mai adânc. Și v-am spus înainte, Ucraina este doar prima”, a punctat Volodimir Zelenski.

La finalul discursului său, Zelenski a menționat că a avut, marți o „întâlnire reușită” cu președintele american Donald Trump și a adăugat că „în cele din urmă, pacea depinde de noi toți”. „Nu rămâneți tăcuți în timp ce Rusia continuă să prelungească acest război, vă rog să vă exprimați opinia și să-l condamnați. Glorie Ucrainei!”, a mai spus liderul ucrainean.

