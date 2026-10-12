Volodimir Zelenski cere un armistițiu de 60 de zile pentru organizare de alegeri în Ucraina – Kremlinul spune că acceptă doar un acord care să garanteze o pace durabilă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică faptul că ar organiza alegeri în Ucraina dacă președintele rus Vladimir Putin ar accepta un armistițiu de 60 de zile. Aceste declarații au venit după ce președintele Trump a afirmat că Ucraina are nevoie de un nou președinte pentru a putea ajunge la un acord cu Rusia.

Mandatul lui Zelenski a expirat în mai 2024, însă acesta a rămas la putere deoarece nu s-au mai organizat alegeri, cu toate că au fost solicitări tot mai insistente din interiorul Ucrainei de a se organiza un scrutin.

Sâmbătă, Donald Trump a declarat că a sugerat ca Ucraina „să-și găsească un nou lider capabil să încheie un acord, deoarece el ar fi putut încheia multe acorduri, dar, dintr-un motiv oarecare, nu o face niciodată”.

Ca replică la afirmațiile lui Trump, Zelenski a declarat într-un interviu pentru ABC News că Trump ar trebui să-i ceară lui Putin să accepte un armistițiu de 60 de zile.

„Așadar, vă rog să-i spuneți lui Putin: oferiți-ne două luni, o pauză de 60 de zile. Un armistițiu total, timp de 60 de zile, și vom organiza alegeri”, a spus el. „Desigur, vom fi pregătiți să acceptăm orice alegere a poporului nostru, a poporului ucrainean.”

Zelenski și alți oficiali ucraineni au justificat neorganizarea alegerilor invocând Constituția Ucrainei, care interzice organizarea de alegeri pe durata legii marțiale — instituită inițial după invazia rusă și prelungită constant —, deși, încă din 2023, Zelenski sugerase că ar putea organiza alegeri dacă SUA și alte țări occidentale ar suporta costurile acestora.

De asemenea, Zelenski a criticat un acord anunțat de Trump, care prevede importul de motorină rusească în SUA, calificându-l drept un „cadou oferit de ziua de naștere” pentru Putin, care ar permite Rusiei „să ne ucidă, să ne ucidă copiii”.

Tot sâmbătă, Trump l-a criticat dur pe Zelenski din cauza atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești, în încercarea sa de a transfera responsabilitatea pentru criza energetică globală de la conflictul SUA cu Iranul către războiul dintre Rusia și Ucraina. Moscova răspunde reiterând că nu urmărește un armistițiu temporar, ci dorește o soluționare politică durabilă a conflictului.

Cu toate acestea, s-a relatat pe scară largă că atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice rusești a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații americane.

Zelenski afirmă că atacurile vor continua dacă Putin respinge armistițiul energetic

Ucraina va continua să riposteze prin lovituri cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, dacă Moscova nu acceptă un armistițiu în domeniul energetic – măsură care nu a fost încă pusă în practică –, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski.

Intervenind prin videoconferință la Conferința de Securitate de la Varșovia, președintele ucrsinean a precizat că a aflat din presă despre armistițiul anunțat duminică de președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social. De atunci, infrastructura energetică a Ucrainei a continuat să fie vizată de atacurile aeriene ale Moscovei, a mai spus Zelenski.

„Președintele rus Vladimir Putin nu citește Truth Social”, a declarat liderul ucrainean. „Dacă Rusia nu acceptă un armistițiu în domeniul energetic, vom riposta.”

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