Volodimir Zelenski avertizează că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina – Daily Telegraph: Liderul de la Kiev ar fi dispus să cedeze teritorii

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a atenționat marți că Rusia se pregătește nu să pună capăt războiului, ci pentru „noi ofensive în Ucraina”.

„Constatăm că armata rusă nu se pregătește să pună capăt războiului. Dimpotrivă, ei (rușii, n.r.) sunt angajați în mișcări ce indică pregătirea pentru noi ofensive”, a declarat liderul ucrainean, pe rețeaua X.

Trupele ruse au avansat rapid într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina, a anunțat marți armata ucraineană și analiști, cu câteva zile înainte de negocierile foarte așteptate dintre SUA și Rusia. Această avansare a avut loc la nord-est de Pokrovsk, oraș minier și epicentru al luptelor, în regiunea estică Donețk, a cărei anexare este revendicată de Moscova.

Ucraina este îngrijorată că întrevederea de vineri dintre președinții american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, prevăzută deocamdată fără participarea omologului lor ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea duce la un acord care să o forțeze să cedeze părți din teritoriul său Rusiei.

Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa. Potrivit Daily Telegraph, Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de Donald Trump în care Ucraina renunță la teritorii suplimentare, dar că Rusiei i s-ar putea permite să păstreze o parte din teritoriile pe care le-a ocupat.

Acest lucru ar însemna înghețarea liniei frontului și cedarea controlului de facto asupra teritoriilor ocupate de Rusia în Luhansk, Donețk, Zaporijia, Herson și Crimeea. „Planul poate fi legat doar de pozițiile actuale ale armatei”, a declarat un oficial occidental, caracterizând un weekend frenetic de diplomație între Kiev și aliații săi.

