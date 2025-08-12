cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

12 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Volodimir Zelenski avertizează că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina – Daily Telegraph: Liderul de la Kiev ar fi dispus să cedeze teritorii

Rss
De Iulian Soare

12 august, 2025

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a atenționat marți că Rusia se pregătește nu să pună capăt războiului, ci pentru „noi ofensive în Ucraina”.

„Constatăm că armata rusă nu se pregătește să pună capăt războiului. Dimpotrivă, ei (rușii, n.r.) sunt angajați în mișcări ce indică pregătirea pentru noi ofensive”, a declarat liderul ucrainean, pe rețeaua X.

Trupele ruse au avansat rapid într-un sector strategic pe frontul de est din Ucraina, a anunțat marți armata ucraineană și analiști, cu câteva zile înainte de negocierile foarte așteptate dintre SUA și Rusia. Această avansare a avut loc la nord-est de Pokrovsk, oraș minier și epicentru al luptelor, în regiunea estică Donețk, a cărei anexare este revendicată de Moscova.


Ucraina este îngrijorată că întrevederea de vineri dintre președinții american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, prevăzută deocamdată fără participarea omologului lor ucrainean Volodimir Zelenski, ar putea duce la un acord care să o forțeze să cedeze părți din teritoriul său Rusiei.

Ucraina ar putea accepta să înceteze luptele și să cedeze teritoriile deja ocupate de Rusia, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa. Potrivit Daily Telegraph, Volodimir Zelenski le-a spus liderilor europeni că trebuie să respingă orice acord propus de Donald Trump în care Ucraina renunță la teritorii suplimentare, dar că Rusiei i s-ar putea permite să păstreze o parte din teritoriile pe care le-a ocupat.

Acest lucru ar însemna înghețarea liniei frontului și cedarea controlului de facto asupra teritoriilor ocupate de Rusia în Luhansk, Donețk, Zaporijia, Herson și Crimeea. „Planul poate fi legat doar de pozițiile actuale ale armatei”, a declarat un oficial occidental, caracterizând un weekend frenetic de diplomație între Kiev și aliații săi.

(Citește și Președintele Nicușor Dan participă la Summitul virtual al Coaliției de sprijinire a Ucrainei – Mesajul șefului statului către Donald Trump)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Polonia, la masa giganților: Întâlnire Tusk-Merz-Starmer-Macron, înainte de discuțiile de la Kiev

 

Prietenie de oțel” între Rusia și China. Xi și Putin se declară uniți împotriva SUA. Beijingul aderă la poziția Kremlinului în privința Ucrainei, cu gândul la Taiwan

 

Parlamentul Ucrainei a ratificat acordul cu SUA privind exploatarea resurselor minerale

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți