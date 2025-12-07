Volodimir Zelenski anunță progrese în dialogul cu SUA privind încheierea războiului

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski (foto) a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte constructivă” cu echipa de negociatori a lui Donald Trump, în urma a trei zile de discuții în Florida, transmite BBC.

Zelenski a afirmat că este „hotărât” să continue să colaboreze cu SUA după ce a vorbit cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, la finalul acestor negocieri.

Zelenski a precizat că au discutat despre modalitățile de a se asigura că Rusia va respecta orice posibil acord de încheiere a războiului.

Casa Albă a făcut presiuni atât asupra Kievului, cât și asupra Moscovei pentru a accepta un plan în mai multe puncte care să pună capăt războiului, dar semnele unui progres sunt puține, în ciuda faptului că ambele părți participă la procesul condus de SUA.

„Ucraina este hotărâtă să continue să lucreze cu bună credință cu partea americană pentru a obține cu adevărat pacea”, a scris Zelenski pe X. „Am abordat multe aspecte și am analizat puncte-cheie care ar putea asigura încetarea vărsării de sânge și eliminarea amenințării unei noi invazii rusești pe scară largă.”

Întâlnire Macron, Starmer, Merz, Zelenski, luni, la Londra

Într-o postare pe rețelele sociale, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că a vorbit cu Zelenski și i-a oferit „întreaga sa solidaritate”. „Franța este hotărâtă să colaboreze cu toți partenerii pentru a asigura măsuri de detensionare și pentru a impune o încetare a focului”, a adăugat Macron.

Macron, Zelenski, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz urmează să se întâlnească luni, față în față, la Londra.

Europa a respins versiunile inițiale ale planului de pace condus de SUA și a încercat să obțină sprijinul Casei Albe pentru propriile propuneri, inclusiv garanții de securitate cuprinzătoare pentru Ucraina postbelică, printre care și posibilitatea unei forțe de menținere a păcii.

Keir Starmer a condus inițiativa unei așa-numite „coaliții a celor dispuși”, o grupare informală de aliați ai Ucrainei care s-au angajat să continue susținerea apărării Kievului în cazul unei încetări a focului, pentru a descuraja o a doua invazie. El a numit această propunere „vitală” pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a respins ideea unei asemenea forțe, afirmând că orice trupe desfășurate în Ucraina ar fi „ținte legitime”.

Negociatorii americani și ucraineni au cerut Rusiei să demonstreze un „angajament serios față de pacea pe termen lung”

Tot sâmbătă, negociatorii americani și ucraineni au cerut Rusiei să demonstreze un „angajament serios față de pacea pe termen lung”.

Declarația comună a fost emisă la câteva zile după ce Witkoff s-a întors de la discuțiile cu Putin de la Kremlin, care nu au dus la un progres semnificativ.

Witkoff și Rustem Umerov, recent numit cel mai înalt negociator al lui Zelenski, au declarat că au „convenit asupra cadrului aranjamentelor de securitate” și au „discutat capacitățile de descurajare necesare pentru a menține o pace durabilă”.

