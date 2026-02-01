Volodimir Zelenski anunță o nouă rundă de discuții cu oficialii americani și ruși, pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că oficialii de la Kiev se pregătesc de întâlniri diplomatice, pentru a face să avanseze negocierile cu Moscova. „Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 și 5 februarie la Abu Dhabi”, a scris el, duminică, pe X.

De peste Ocean, emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că a purtat discuții constructive sâmbătă, în Florida, cu omologul său rus, Kirill Dimitriev.

„Ucraina este pregătită pentru o discuție de fond și dorim ca rezultatul să ne apropie de o încheiere reală și demnă a războiului”, a adăugat liderul de la Kiev.

În 23 și 24 ianuarie, o primă rundă de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în prezența delegațiilor ucraineană, rusă și americană. Acestea au fost primele negocieri directe între Kiev, Moscova și Washington asupra planului american destinat să pună capăt războiului.

„Discuții constructive” SUA-Rusia în Florida

„Astăzi (sâmbătă, n.r.), în Florida, trimisul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive și constructive, ca parte a eforturilor de mediere ale SUA pentru promovarea unei soluții pașnice a conflictului ucrainean”, a scris emisarul american Steve Witkoff pe X, potrivit The Guardian.

„Suntem încurajați de această întâlnire, care arată că Rusia depune eforturi pentru asigurarea păcii în Ucraina”, a adăugat Witkoff. El a spus că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, și consilierul principal al Casei Albe, Josh Gruenbaum, au participat, de asemenea, la discuții.

Niciuna dintre părți nu a dat publicității detalii despre ceea ce s-a discutat.

Convorbirile pentru pace în Ucraina, sub mediere americană, sunt foarte dificile și se împiedică în special de problema teritorială, Rusia cerând ca Kievul să-i cedeze întreaga zonă Donbas, compusă din regiunile Lugansk și Donețk.

Ucraina respinge cererile de retragere a forțelor sale din zonele puternic fortificate din estul Donețkului, pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească în luptele care datează din 2014, cu excepția cazului în care Putin își retrage și el trupele.

Propunerile SUA au sugerat transformarea zonei neocupate într-o zonă demilitarizată sau economică liberă, sub administrație specială.

