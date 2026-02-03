Volodimir Zelenski anunță o schimbare de strategie la negocierile Ucraina-SUA-Rusia care încep miercuri la Abu Dhabi

Strategia echipei de negociere ucrainene care merge la Abu Dhabi va fi adaptată după atacul Rusiei din cursul nopții asupra instalațiilor energetice ucrainene, care a implicat un număr record de rachete balistice, a declarat marți liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

Următoarea rundă de negocieri de pace cu oficiali ruși și americani urmează să înceapă miercuri la Abu Dhabi.

„Astăzi, rușii ne-au lovit cu 71 de rachete și 450 de drone. Dacă ne uităm la pachetul de atacuri pe care Rusia intenționa să-l utilizeze în momentul încheierii negocierilor anterioare de la Abu Dhabi, la acel moment, aveau mai puțin din toate. Ce au făcut? Au amânat atacul, au mărit numărul de rachete și drone și ne-au lovit în cele mai reci zile. Așadar, nu aș spune că cineva ne-a făcut un cadou. Nu cred că asta s-a întâmplat. Au lovit cu un pachet de două ori mai mare decât cel pe care l-ar fi putut folosi atunci”, a scris Zelenski, pe X.

„A fost o propunere foarte sensibilă: să arătăm întregii lumi și societăților noastre că sunt în curs de desfășurare măsuri de dezescaladare. Americanii au sugerat în mod logic acest lucru până la următoarea întâlnire. Și așa ar fi trebuit să fie, pentru ca următoarea întâlnire să poată avea loc, iar apoi părțile să continue să discute alte modalități de dezamorsare a conflictului și modul în care vedem sfârșitul războiului. Întâlnirea a fost amânată din motive care nu au legătură cu Ucraina, pentru miercuri-joi. Și din perspectiva noastră, dezamorsarea conflictului ar fi trebuit să continue. Cu toate acestea, nu a fost așa”, a adăugat președintele ucrainean.

Delegația rusă care va participa la negocierile trilaterale va fi din nou condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciilor de informații militare, a confirmat Kremlinul marți.

„Va fi aceeași delegație ca ultima dată, va fi condusă de Kostiukov”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, în conferința sa de presă telefonică zilnică.

