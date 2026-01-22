Volodimir Zelenski anunță, de la Davos, o întâlnire Ucraina-Rusia-SUA, în Emiratele Arabe Unite. Discuții vineri și sâmbătă la Abu Dhabi

O întâlnire trilaterală Ucraina-SUA-Rusia la nivel tehnic este planificată pentru vineri și sâmbătă, în Emiratele Arabe Unite, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Joi, el a avut o întâlnire cu președintele american, Donald Trump, care a calificat-o drept „foarte bună”.

„Rușii ar trebui să fie pregătiți pentru compromisuri, pentru că, știți, toată lumea ar trebui să fie pregătită, nu doar Ucraina, și acest lucru este important pentru noi. Așa că vom vedea care vor fi rezultatele. Mâine și poimâine vom avea o întâlnire trilaterală, este mai bine decât să nu avem niciun dialog”, a spus Zelenski.

Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, se îndreptau joi spre Moscova pentru o întâlnire cu Putin, care nu a dat semne că ar dori o armistițiu în viitorul apropiat, transmite Axios. SUA sunt aproape de a ajunge la un acord cu Ucraina privind termenii unui plan de pace.

Zelenski a mai spus că el și Trump au discutat despre nevoia Ucrainei de mai multe sisteme de apărare aeriană, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile asupra orașelor ucrainene, precum și despre negocierile privind planul de pace.

Critici la adresa Europei – „un caleidoscop frumos dar fragmentat, de puteri mici și medii”

Președintele ucrainean și-a început discursul de la Davos cu o referire la filmul lui Bill Murray din 1993, „Ziua Cârtiței”, spunând că a trecut un an de la ultimul său discurs de la Davos, în care a îndemnat Europa să ia lucrurile în serios, dar că „nimic nu s-a schimbat”.

„Iar aici, în Europa, ni se recomandă să nu menționăm rachetele Tomahawk. Să nu menționăm rachetele Tomahawk în fața americanilor. Să nu stricăm atmosfera.

Ni se spune să nu întrebăm despre rachetele Taurus… prea des europenii se opun unii altora – lideri, partide, mișcări, comunități – în loc să se unească pentru a opri Rusia, care aduce distrugere egală tuturor.

Ca putere globală, Europa rămâne un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici și medii”, a declarat președintele Ucrainei.

Europa trebuie să știe cum să se protejeze fără Statele Unite, a adăugat Zelenski. „Ce rost are să trimitem 30-40 de soldați în Groenlanda? Ce mesaj transmite acest lucru lui Putin, Chinei sau Danemarcei? Spuneți că bazele europene vor proteja Groenlanda, dar 40 de soldați nu vor proteja pe nimeni”, a mai spus Zelenski.

Ucraina știe ce are de făcut și poate ajuta Groenlanda să facă față navelor rusești, a susținut liderul de la Kiev. „Avem experiență și arme și am fi putut scufunda navele rusești acolo, la fel cum au fost scufundate în apropierea Crimeei. Știm ce avem de făcut, dacă ni s-ar cere. Dar nu facem parte din NATO”, a precizat el.