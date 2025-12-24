Volodimir Zelenski anunță că e dispus să-și retragă trupele din Donețk – Noul plan de pace în 20 de puncte, integral

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marți, că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului, aceste teritorii urmând să facă parte din viitoarea zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova, scrie New York Times.

Oferta sa privind zona demilitarizată a venit cu o condiție: Rusia ar trebui să-și retragă forțele dintr-o regiune echivalentă din Donețk.



Până în prezent, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar fi dispus să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii.

Propunerea liderului de la Kiev face parte dintr-un plan de pace revizuit în 20 de puncte, elaborat de Ucraina și Statele Unite în ultimele săptămâni și prezentat marți de Zelenski reporterilor, la Kiev. Planul acoperă o gamă largă de probleme, de la potențiale aranjamente teritoriale la garanțiile de securitate pe care Kievul le dorește pentru a preveni viitoare agresiuni rusești, precum și planuri de reconstrucție a națiunii devastate de război.

Liderul ucrainean a spus că diferitele puncte ale planului „reflectă în mare măsură poziția comună a Ucrainei și a Statelor Unite”.

Însă Kievul și Washingtonul nu au ajuns la un acord cu privire la două puncte sensibile: soarta teritoriului controlat de Ucraina în Donețk și controlul asupra unei importante centrale nucleare ocupate în prezent de Rusia. În ceea ce privește al doilea punct, Kievul a propus ca o formă de compromis gestionarea centrală în comun cu Statele Unite.

Vladimir Putin a fost informat

Însă concesiile Ucrainei, chiar dacă ar fi acceptate în totalitate de Statele Unite, vor fi probabil respinse de Moscova. Kremlinul a insistat că obiectivul său principal este preluarea completă a controlului militar asupra Donețkului – fie pe câmpul de luptă, fie la masa negocierilor – și a respins orice idee de a restitui centrala nucleară controlului ucrainean.

Kremlinul a transmis că președintele rus Vladimir Putin a fost informat cu privire la ultimele negocieri. „Ne propunem să formulăm poziția noastră viitoare și să reluăm contactele în scurt timp”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

O propunere de pace elaborată de Rusia și Statele Unite luna trecută solicita ca forțele ucrainene să se retragă din zonele din Donețk pe care le controlează în prezent și să le transforme într-o zonă neutră demilitarizată.

Noul proiect de plan de pace prezentat de domnul Zelenski afirmă că Ucraina este gata să dezvolte ideea unei zone demilitarizate, extinzând-o pentru a include nu numai zonele evacuate de forțele ucrainene, ci și zonele controlate de Rusia din care Moscova își va retrage trupele.

În Donețk, a spus Zelenski, zona demilitarizată ar putea include Kramatorsk și Sloviansk, două orașe controlate de Ucraina care formează ultima centură defensivă principală a Kievului în regiunea estică. O zonă tampon administrată de forțele internaționale ar separa cele două părți în cadrul zonei demilitarizate.

Teritoriul este probabil cea mai dificilă problemă într-un acord de pace, deoarece implică mai mulți factori complecși. Din punct de vedere militar, Ucraina nu își poate permite să renunțe la zonele puternic fortificate din Donețk, care ar putea servi ca puncte de lansare pentru noi atacuri rusești.

Există, de asemenea, preocupări umanitare legate de relocarea locuitorilor. Iar cedarea controlului asupra unor părți din teritoriul ucrainean ar putea afecta grav moralul național.

Planul de pace integral

1. Semnatarii afirmă că Ucraina este un stat suveran.

2. Documentul constituie un acord de neagresiune complet și incontestabil între Rusia și Ucraina. Va fi instituit un mecanism de monitorizare pentru a supraveghea linia de conflict folosind supravegherea fără pilot prin satelit, asigurând detectarea timpurie a încălcărilor.

3. Ucraina va primi garanții de securitate.

4. Efectivul Forțelor Armate ale Ucrainei va rămâne la 800.000 de persoane în timp de pace.

5. Statele Unite, NATO și statele semnatare europene vor oferi Ucrainei garanții „similare articolului 5”. Se aplică următoarele puncte:

A) Dacă Rusia invadează Ucraina, va fi lansată o reacție militară coordonată și vor fi reinstituite toate sancțiunile globale împotriva Rusiei.

B) Dacă Ucraina invadează Rusia sau deschide focul asupra teritoriului rus fără provocare, garanțiile de securitate vor fi considerate nule. Dacă Rusia deschide focul asupra Ucrainei, garanțiile de securitate vor intra în vigoare.

C) Acordurile bilaterale de securitate semnate anterior între Ucraina și aproximativ 30 de țări vor rămâne în vigoare.

6. Rusia va oficializa poziția sa de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile și documentele necesare, ratificându-le prin Duma de Stat a Rusiei.

7. Ucraina va deveni membru al UE la o dată clar stabilită și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt la piața europeană.

„În prezent, momentul aderării Ucrainei este obiectul unei discuții bilaterale între Statele Unite și Ucraina, fără confirmarea europeană pentru moment”, a declarat Zelenski.

„Aderarea la Uniunea Europeană este, de asemenea, garanția noastră de securitate și, prin urmare, dorim să stabilim o dată — când se va întâmpla acest lucru. De exemplu, 2027 sau 2028.”

8. Ucraina va beneficia de un pachet de dezvoltare globală, detaliat într-un acord separat, care acoperă diverse domenii economice:

A) Se va crea un fond de dezvoltare pentru investiții în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.

B) Statele Unite și companiile americane vor colabora cu Ucraina pentru a investi în comun în restaurarea, modernizarea și exploatarea infrastructurii de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și instalații de stocare.

C) Se vor depune eforturi comune pentru reconstrucția zonelor devastate de război, cu accent pe restaurarea și modernizarea orașelor și cartierelor rezidențiale.

D) Dezvoltarea infrastructurii va fi o prioritate.

E) Extracția de minerale și resurse naturale va fi extinsă.

F) Banca Mondială va furniza un pachet special de finanțare pentru a sprijini accelerarea acestor eforturi.

G) Se va înființa un grup de lucru la nivel înalt, care va include numirea unui expert financiar de renume mondial în calitate de administrator al prosperității, care să supravegheze punerea în aplicare a planului strategic de redresare și prosperitatea viitoare.

9. Se vor crea mai multe fonduri pentru a aborda restaurarea economiei ucrainene, reconstrucția zonelor și regiunilor afectate și problemele umanitare. Obiectivul este de a mobiliza 800 de miliarde de dolari, costul estimat al pagubelor cauzate de războiul rus.

10. Ucraina va accelera procesul de negociere a unui acord de liber schimb cu SUA.

11. Ucraina își reafirmă angajamentul de a rămâne un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

12. Controlul asupra centralei nucleare de la Zaporjiia și restaurarea centralei hidroelectrice de la Kakhovka.

Washingtonul propune ca centrala nucleară de la Zaporijia să fie exploatată în comun de Ucraina, Rusia și SUA, fiecare țară controlând 33%, iar SUA să fie principalul supraveghetor al centralei.

Ucraina se opune controlului rus asupra centralei. Kievul propune ca centrala să fie gestionată de o întreprindere comună formată din SUA și Ucraina, în care 50% din energia electrică generată va fi destinată teritoriilor controlate de Ucraina, iar SUA va determina distribuția celorlalte 50%.

„Considerăm că, pentru ca toate acestea să se realizeze și să funcționeze în condiții de siguranță, centrala nucleară de la Zaporijia, orașul Enerhodar și centrala hidroelectrică de la Kakhovka trebuie să fie demilitarizate, deoarece în prezent acolo se află trupe rusești și se desfășoară război, iar nivelul de securitate necesar nu este asigurat”, a declarat Zelenski.

13. Ucraina și Rusia vor introduce cursuri școlare care să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite, să combată rasismul și prejudecățile.

Ucraina va aproba normele UE privind toleranța religioasă și protecția limbilor minoritare.

14. În regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson, linia pozițiilor militare la data semnării va fi recunoscută ca linie de front de facto.

A) Pentru a determina mișcările de trupe necesare pentru a pune capăt războiului și a înființa potențiale „zone economice libere”, Rusia își va retrage trupele din aceste zone.

B) Rusia trebuie să-și retragă trupele din zonele ocupate din regiunile Dnipropetrovsk, Nkolaev, Sumi și Harkov pentru ca acordul să intre în vigoare.

C) Forțele internaționale vor fi amplasate de-a lungul liniei frontului pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului.

D) Părțile convin să respecte normele și obligațiile impuse de Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea, inclusiv drepturile universale ale omului.

15. Rusia și Ucraina se angajează să se abțină de la utilizarea forței pentru a modifica aranjamentele teritoriale și vor rezolva orice dispute prin mijloace diplomatice.

16. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Dnipro și Marea Neagră în scopuri comerciale. Un acord maritim separat va asigura libertatea de navigație și transport, cu demilitarizarea Kinburn Spit ocupată de Rusia.

17. Înființarea unui comitet umanitar care va asigura următoarele:

A) Schimbul de prizonieri „toți pentru toți”.

B) Toți civilii reținuți, inclusiv copiii și prizonierii politici, vor fi eliberați.

C) Se vor lua măsuri pentru a aborda problemele și a atenua suferința victimelor conflictului.

18. Ucraina trebuie să organizeze alegeri prezidențiale cât mai curând posibil după semnarea acordului.

19. Acordul va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată de Consiliul pentru Pace, prezidat de președintele SUA, Donald Trump. Ucraina, Europa, NATO, Rusia și SUA vor face parte din acest proces. Încălcările vor duce la sancțiuni.

20. Încetarea focului va intra în vigoare imediat ce toate părțile vor fi de acord cu acordul.

***