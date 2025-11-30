Volodimir Zelenski a numit-o consilier prezidențial pentru reconstrucţia Ucrainei pe fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA, Oksana Markarova

Oksana Markarova (FOTO) a fost înlăturată din poziţia sa de la Washington, după ce Zelenski a discutat cu Donald Trump despre înlocuirea ei, conform Sky News.

„Dincolo de obiectivul fundamental de a ne apăra independența și de munca zilnică pentru a asigura supraviețuirea Ucrainei, avem un obiectiv pe termen lung: să oferim Ucrainei capacitatea de a se reconstrui după război și de a restabili dezvoltarea economică normală”, a declarat Zelenski.

Republicanii din Congresul SUA au criticat-o în trecut, pentru că era „mult prea partizană”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Oksana Markarova i-a mulțumit președintelui ucrainean pentru încrederea acordată și a subliniat că, deși războiul rămâne prioritatea principală, „victoria pentru pace… nu va fi posibilă fără o implicare activă a mediului de afaceri, o creștere rapidă a investițiilor și o planificare strategică pentru reconstrucție care să înceapă acum”.

Zelenski a adăugat că Ucraina are un „obiectiv pe termen lung” – să se asigure că țara se poate reconstrui după război și poate restabili dezvoltarea economică normală. El a spus că această misiune revine guvernului ucrainean, tuturor instituțiilor naționale și mediului de afaceri ucrainean.

Markarova a fost prima femeie din istoria Ucrainei numită ambasador în Statele Unite. Înainte de aceasta, a ocupat funcția de ministru interimar al finanțelor în iunie 2018, după demisia lui Oleksandr Daniliuk. Mai târziu în acel an, parlamentul a confirmat-o în funcția de ministru al finanțelor.

Ea a ocupat acest rol atât în ​​guvernul lui Volodimir Groisman, cât și după preluarea mandatului de către cabinetul lui Oleksii Honcharuk în timpul remanierii complete a puterii. A fost unul dintre cei doi miniștri – alături de Arsen Avakov – care au rămas la guvernare după ce Zelenski și partidul Slujitorul Poporului au câștigat alegerile din 2019.

Concomitent, o echipă de negociatori ucraineni se află în Statele Unite pentru discuții privind un plan american de a pune capăt războiului.

Propunerea inițială a SUA – redactată fără contribuția aliaților europeni ai Ucrainei – prevedea retragerea Ucrainei din regiunea Donețk, iar Statele Unite ar fi recunoscut de facto regiunile Donețk, Crimeea și Luhansk ca aparținând Rusiei.

Statele Unite au revenit asupra proiectului inițial în urma criticilor din partea Ucrainei și a Europei, dar modificările nu sunt încă clare.

Zelenski urmează să efectueze mâine o vizită la Paris pentru discuții cu președintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit unui oficial francez.

Sâmbătă noapte, un atac cu drone rusești a ucis o persoană și a rănit 11 persoane la periferia capitalei ucrainene, a declarat guvernatorul regional.

