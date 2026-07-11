Restructurare majoră la Volkswagen: Producătorul auto își va reduce gama de modele la jumătate și capacitatea de producție cu 25%

Volkswagen intenționează să își reducă drastic gama de modele și să diminueze în continuare capacitatea de producție, deși gigantul auto german nu a anunțat concedieri masive după discuții tensionate cu părțile interesate, scrie CNBC.

Cel mai mare producător auto din Europa a transmis joi că gama sa de modele va fi redusă treptat cu până la jumătate în următorii ani, în timp ce compania se va concentra asupra celor mai atractive segmente de piață.

Capacitatea de producție va fi redusă, la rândul său, la nouă milioane de vehicule pe an, comparativ cu obiectivul de 12 milioane stabilit înaintea pandemiei de Covid.

„Prin planul nostru pentru viitor, intrăm prin propriile forțe în următoarea etapă a transformării. Facem Grupul Volkswagen mai rapid, mai rezilient și mai competitiv”, a declarat directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, într-un comunicat.

VW analizează închiderea a patru fabrici din Germania, din cauza costurilor mari și a concurenței tot mai puternice din partea chinezilor

Anunțul a urmat unei confruntări importante în cadrul conducerii, în timpul reuniunii de joi a consiliului de supraveghere, și vine după informații potrivit cărora compania analizează închiderea a patru fabrici din Germania și concedierea a până la 100.000 de angajați.

Planul de concedieri în masă, care ar reprezenta cea mai radicală restructurare din istoria de aproape 90 de ani a companiei, este contestat ferm de politicienii germani și de puternicele sindicate.

Reprezentanții angajaților Volkswagen ar fi blocat restructurarea companiei în cadrul reuniunii de joi, a relatat Reuters, citând două surse anonime. Volkswagen nu a fost disponibilă imediat pentru comentarii când a fost contactată vineri de CNBC.

Gigantul auto prezentase deja planuri privind concedieri ample și lansase o ofensivă majoră de produse, încercând să contracareze presiunile generate de taxele vamale americane și de intensificarea concurenței din partea mărcilor auto chineze.

Noile concedieri despre care s-a relatat ar fi însă de două ori mai mari decât cele 50.000 anunțate anterior și ar include acum, potrivit informațiilor, închiderea a patru fabrici germane: Hanovra, Zwickau, Emden și unitatea Audi din Neckarsulm. Planurile au fost relatate pentru prima dată de publicația Manager Magazin la sfârșitul lunii trecute.

Analiștii Jefferies au declarat joi că planul de restructurare al Volkswagen conține „puține informații noi” și „niciun indiciu privind progresele” către un acord referitor la închiderea fabricilor, la planul de investiții pe cinci ani sau la o reducere suplimentară a personalului cu până la 100.000 de angajați.

„O furtună perfectă”

Consiliul General al Angajaților Volkswagen și sindicatul industrial german IG Metall au promis că se vor opune concedierilor și închiderilor de fabrici despre care s-a relatat. Joi, IG Metall a organizat un protest în fața fabricii Volkswagen din orașul german Zwickau.

Acțiunile Volkswagen erau în scădere cu 0,8% vineri dimineață. Titlurile companiei, tranzacționate recent la niveluri nemaivăzute din vara anului 2010, au pierdut peste 30% de la începutul anului.

„Dacă vă uitați la prețul acțiunilor, acesta spune o poveste”, a declarat vineri Henning Gebhardt, partener și administrator de fond la HollyHedge Consult, în emisiunea CNBC „Europe Early Edition”.

„Volkswagen se află într-o furtună perfectă: concurența din partea producătorilor chinezi este foarte puternică, astfel încât compania nu mai obține profituri reale din China, există taxe vamale și alți competitori care au oferte atractive, ceea ce Volkswagen nu are în acest moment, iar, în general, industria auto se află sub presiune”, a spus Gebhardt.

Volkswagen înregistrează cea mai mare scădere a livrărilor din ultimii patru ani, din cauza prăbuşirii pieţei din China

Grupul german a raportat o scădere de 8,6% a livrărilor globale de autovehicule în trimestrul al doilea al anului, cea mai accentuată contracţie trimestrială din ultimii patru ani, pe fondul declinului puternic al vânzărilor din China, a scris și agenția Reuters, preluată de News.ro.

Constructorul auto a livrat 2,077 milioane de vehicule în perioada aprilie-iunie, livrările fiind un indicator important al evoluţiei vânzărilor.

Scăderea vine în principal din China, cea mai mare piaţă a companiei, unde livrările s-au prăbuşit cu 36,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit Volkswagen, piaţa auto chineză s-a contractat cu aproximativ 20%, iar grupul nu a reuşit să evite impactul acestui declin.

În schimb, compania a înregistrat evoluţii pozitive în alte regiuni. Livrările au crescut cu 7,7% în America de Nord, cu 1,8% în Europa Occidentală şi cu 6,7% în Europa Centrală şi de Est.

Este cea mai severă scădere trimestrială a Volkswagen în China de la sfârşitul anului 2021 şi cea mai mare diminuare a livrărilor la nivel mondial de după trimestrul al doilea din 2022.

Rezultatele evidenţiază dificultăţile cu care se confruntă cel mai mare producător auto european, la doar o zi după ce reprezentanţii angajaţilor au blocat planul amplu de restructurare propus de directorul general Oliver Blume.

Volkswagen speră că situaţia din China se va îmbunătăţi în a doua parte a anului, odată cu lansarea unei noi game de automobile dezvoltate special pentru piaţa locală, în cadrul strategiei „În China, pentru China”. Compania intenţionează să introducă peste 20 de modele cu propulsie alternativă pe piaţa chineză în cursul acestui an.

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