Volkswagen va produce mai multe mașini în China – Motivația: Costul de dezvoltare a unui model ar fi la jumătate decât în restul lumii

Volkswagen (VW), cel mai mare grup auto german, și-a anunțat intenția de a construi mai multe mașini în China, scrie Financial Times (FT). Potrivit publicației londoneze, VW a divulgat marți că poate produce un vehicul electric fabricat integral în China la jumătate din costul de producție din alte părți ale lumii.

Regândirea strategică vine în contextul în care constructorul auto german luptă să își recâștige cota de piață în China, cea mai mare piață auto din lume.

VW spune că poate înjumătăți costurile de dezvoltare a mașinilor electrice cu un model „Made in China”

Cel mai mare producător auto european a spus marți că, în urma unei serii de investiții în China, poate pentru prima dată să dezvolte mașini noi în afara Germaniei, inclusiv să testeze și să implementeze tehnologii noi precum condusul asistat.

VW se pregătește să lanseze aproximativ 30 de modele electrice în China în următorii cinci ani. Cercetarea și dezvoltarea ar urma să fie localizate tot în China.

Constructorul a precizat că, în comparație cu costurile de producție pentru vehiculele electrice din Germania, din 2023, costul pentru unele modele din China a fost redus cu până la 50% datorită eficiențelor din lanțul de aprovizionare – inclusiv achiziția bateriilor –, perioadelor mai scurte de dezvoltare și costurilor salariale mai reduse.

Grupul german a investit miliarde în centrul său de inovație din Hefei, în estul Chinei, unde are peste 100 de laboratoare avansate pentru testarea software-ului și hardware-ului, dar și a bateriilor și a sistemelor de propulsie pentru vehicule electrice, potrivit FT.

Ciclul de dezvoltare al unui nou model ar fi cu 30% mai scurt

Thomas Ulbrich, directorul de tehnologie al operațiunilor Volkswagen din China, a declarat că noua facilitate de cercetare și dezvoltare oferă echipelor de inginerie ale grupului „un nivel cu totul nou de integrare”.

El a adăugat: „Acum putem rula în paralel procesele de validare pentru software, hardware și vehiculul complet, putem scurta buclele de decizie și aduce inovațiile la maturitate mult mai repede”.

VW a spus că ciclul de dezvoltare pentru noile sale modele electrice din China a fost scurtat cu 30% față de procesul tradițional, care durează în mod normal aproximativ 50 de luni.

Constructorul și-a descris inițial strategia drept „în China, pentru China”. Totuși, grupul poartă discuții privind creșterea exporturilor de mașini fabricate în China, precum și aplicarea inovațiilor din China în toate operațiunile sale globale, au declarat executivii, conform FT.

VW se numără printre producătorii auto europeni care încearcă să reproducă viteza de dezvoltare a mașinilor din China, angajând ingineri locali, colaborând cu parteneri de acolo și demontând vehicule produse de BYD și alți rivali mai noi.

Grupul francez Renault și-a fixat la rândul lui obiective ambițioase de a lansa zeci de modele care vor fi dezvoltate în mai puțin de doi ani, prin folosirea unui număr mai mic de componente și a unor tehnologii precum inteligența artificială. Minicarul Dacia, care va fi lansat anul viitor și va fi produs la uzina sa din Slovenia, promite un timp de dezvoltare de 16 luni, un record pentru brandurile occidentale.

Constructorul auto german încearcă să își recâștige cota de piață în cea mai mare piață auto din lume

VW a fost timp de mulți ani cel mai mare constructor auto din China, dar a pierdut cotă de piață pe fondul valului de rivali chinezi care au inovat în zona vehiculelor electrice și care au reușit să atragă consumatorii.

Deși grupul german mai deține încă aproximativ 20% cotă de piață pe segmentul mașinilor cu motor cu combustie internă, nu se regăsește în top 10 producători de vehicule 100% electrice și hibride plug-in din China, potrivit datelor furnizate de firma de consultanță Automobility din Shanghai.

Însă, potrivit FT, compania se distinge de alți constructori occidentali prin efortul serios pe care îl depune pentru a rămâne în China, în condițiile în care cota de piață a producătorilor străini s-a prăbușit acolo.

Din 2022 încoace, VW a investit aproape 4 miliarde de euro în China, în încercarea de a rămâne competitiv în contextul tranziției către vehicule electrice.

Investițiile au inclus construirea centrului de inovație din Hefei, injectarea de capital în Horizon Robotics – un grup cu sediul la Beijing specializat în proiectare de cipuri și software pentru sisteme avansate de asistență la condus – precum și formarea unui parteneriat cu producătorul local de vehicule electrice Xpeng. Luna aceasta, compania a anunțat că dezvoltă, împreună cu Horizon, un cip de inteligență artificială pentru capabilități de condus autonom în China.

Investițiile VW în China contrastează cu reducerile masive de personal de la uzinele sale din Germania, unde costurile de producție sunt mai ridicate. În baza unui acord încheiat cu sindicatele anul trecut, constructorul intenționează să reducă numărul de angajați din fabricile sale din Germania cu 35.000 în cinci ani, reducere pe care compania o pune pe seama cererii slabe de automobile din Europa.

***