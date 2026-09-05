Volkswagen plănuiește încă 50.000 de reduceri de locuri de muncă pe fondul celei mai mari restructurări din istoria sa

Consiliul de supraveghere al grupului Volkswagen a aprobat „Planul viitor 2030”, un efort de restructurare compus din 12 măsuri, pe care Volkswagen îl numește „cel mai amplu program de restructurare” din istoria sa.

Volkswagen a spus că va fi necesară o „ajustare fundamentală” a forței sale globale de muncă – inclusiv rolurile de management – ​​dincolo de programele sale existente de reducere a costurilor. Nu a spus ce poziții de conducere vor fi eliominate, când vor avea loc reducerile sau dacă vor veni prin concedieri, plăți compensatorii sau pensionare.

Reducerile de locuri de muncă sunt o parte dintr-o restructurare mult mai amplă. Volkswagen intenționează să își reducă la jumătate portofoliul de modele până în 2035 și să reducă complexitatea ofertei sale de vehicule cu aproximativ 75%. De asemenea, își propune să vândă aproximativ 9 milioane de vehicule anual și să atingă o marjă operațională de 9% până în 2030.

Acest lucru va însemna mai puține modele și variante, volume mai mari pentru mașinile pe care le păstrează în producție și costuri mai mici în grupul său extins de mărci, care include Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Seat, Cupra, Bentley și Lamborghini.

Compania se confruntă cu o concurență puternică din partea producătorilor de automobile chinezi cu prețuri mai mici, în special pe piețele din Europa. Nici tranziția costisitoare către dezvoltarea vehiculelor electrice, tarifele auto din SUA și prețurile ridicate la energie nu ajută. Planului de transformare a producției.

Volkswagen este unul dintre cele mai dramatice exemple din industria auto.

Joi, producătorul auto a declarat că fabricile sale europene au o capacitate de producție de peste 500.000 de vehicule pe an peste cererea actuală. Acest lucru lasă sub semnul întrebării viitorul a patru fabrici germane – Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm – posibil să-și înceteze activitatea începând din 2031 până în 2034. Volkswagen a spus că ia în considerare utilizări alternative pentru aceste fabrici.

Noua reducere a forței de muncă vine suplimentar față de programele existente. În 2024, Volkswagen AG a convenit cu reprezentanții sindicatelor să reducă cu mai mult de 35.000, locurilor de muncă în fabricile sale din Germania până în 2030.

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