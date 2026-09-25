Încă o problemă la Volkswagen – 2,9 mil. mașini chemate în service cu probleme la direcție

Volkswagen a rechemat în service 2,86 milioane de vehicule marca VW fabricate între 2013 și 2024 ca „măsură de precauție”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, după ce producătorul auto a descoperit o „problemă de coroziune” ce ar putea duce la ruperea unor șuruburi și, în scenariul cel mai grav, la pierderea controlului direcției.

Gigantul auto german Volkswagen a confirmat vineri o campanie de rechemare a aproximativ 2,86 milioane de vehicule la nivel mondial din cauza unui potențial risc legat de sistemul de direcție, conform autorității germane pentru transporturi KBA.

Statistica la nivel global:

2,16 milioane de automobile Volkswagen sunt potențial afectate;

aproape 700.000 de automobile Audi Q3;

în Germania sunt vizate aproape 900.000 de vehicule.

Mărcile vizate:

Ce modele sunt vizate

Pentru marca Volkswagen sunt menționate în principal următoarele modele produse între 24 septembrie 2013 și 1 iulie 2024:

Golf și Golf Variant

Tiguan

Touran

Caddy

Pentru Audi, campania afectează în special modelul Q3 produs între 31 octombrie 2017 și 23 mai 2024.

Coroziunea ar putea provoca ruperea unui șurub, ducând la o defecțiune a sistemului de direcție, deși nu au fost semnalate astfel de incidente, se menționează în comunicat.

„O problemă de coroziune” a fost descoperită în cadrul verificărilor de control al calității efectuate asupra vehiculelor, a declarat un purtător de cuvânt al Volkswagen pentru Agence France-Presse (AFP). „În prezent, retragem vehiculele afectate ca măsură de precauție, iar până în prezent nu s-au înregistrat victime”, a spus acesta, adăugând că șoferii pot continua să utilizeze vehiculele până la obținerea unei programări la dealer pentru înlocuirea șuruburilor.

Volkswagen, eliminată din indicele Euro Stoxx 50

Volkswagen a fost eliminată pentru prima dată în ultimii 15 ani din cel mai important indice de acțiuni blue-chip al zonei euro, o decizie despre care traderii spun că este probabil să exercite o presiune suplimentară asupra prețului acțiunilor producătorului auto german, deja puternic afectat, transmite Financial Times.

Compania cu sediul la Wolfsburg, ale cărei acțiuni au scăzut cu peste trei sferturi față de nivelurile atinse în timpul raliului bursier din 2021, ajungând la un minim de aproximativ 16 ani, a părăsit indicele Euro Stoxx 50 în urma unei revizuiri realizate de furnizorul indicelui, Stoxx. Indicele se prezintă drept unul care urmărește „liderii pe supersectoare” ai zonei euro.

Ieșirea unuia dintre cei mai cunoscuți producători europeni, după eliminarea anul trecut a producătorului auto Stellantis — compania care deține mărcile Fiat și Peugeot — evidențiază amenințarea pe care creșterea rivalilor chinezi cu costuri mai reduse o reprezintă pentru sector, precum și scepticismul privind restructurarea Volkswagen, care va duce la eliminarea a 100.000 de locuri de muncă.

„Întregul sector este deprimat, având în vedere riscurile aparent existențiale cu care se confruntă”, a declarat Michael Tyndall, analist senior global pentru industria auto la HSBC, adăugând că evaluarea scăzută actuală a Volkswagen reflectă și preocupările pieței legate de costurile restructurării.

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