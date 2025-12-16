Volkswagen închide pentru prima dată în istoria sa o fabrică din Germania

Ultima mașină urmează să iasă marți de pe linia de producție a Fabricii Transparente a Volkswagen (VW) din orașul Dresda, estul Germaniei, după 24 de ani de producție la această uzină, informează DPA.

Este prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului din Wolfsburg când acesta va închide o unitate de producție din Germania.

Automobilul, un ID.3 de culoare roșie, va rămâne în fabrică ca exponat și a fost semnat de toți angajații, a anunțat luni cel mai mare producător german de automobile. De-a lungul anilor, peste 165.500 de vehicule au fost produse la fabrica din Dresda.

Fabrica Transparentă a fost deschisă în 2001 odată cu producția modelului de lux VW Phaeton, care s-a încheiat în 2016. Odată cu începerea producției e-Golf în 2017, uzina de la Dresda a devenit prima locație VW care a trecut complet la mașini electrice. Din 2021, doar automobile ID.3 au fost fabricate la această uzină.

Începând din luna ianuarie 2026, Volkswagen, Saxonia și Universitatea Tehnică din Dresda vor intra într-un parteneriat strategic și vor da noi utilizări Fabricii Transparente. Planul este de a crea un centru de inovare pentru domenii tehnologice cheie, inclusiv inteligența artificială (IA), robotica, microelectronica și proiectarea de cipuri.

Universitatea Tehnică din Dresda intenționează să utilizeze aproape jumătate din spațiul fabricii în viitor. Cei 230 de angajați își vor păstra locurile de muncă din Dresda deocamdată.

***