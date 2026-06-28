Volkswagen, cele mai ample restructurări din istoria industriei auto mondiale – dispar 100.000 de joburi, se închid 4 fabrici

Volkswagen ia în considerare închiderea a patru fabrici din Germania și extinderea reducerilor de personal până la 100.000 de locuri de muncă, au declarat vineri, pentru Reuters, două persoane familiarizate cu subiectul, într-o mișcare care ar putea fi cea mai amplă restructurare din istoria industriei.

Această restructurare a fost anunțată pentru prima dată de revista Manager Magazin, care a precizat, de asemenea, că al doilea producător auto din lume își va reduce investițiile cu aproximativ 15%, până la puțin peste 130 de miliarde de euro (148 de miliarde de dolari) în următorii cinci ani.

Membrii consiliului de supraveghere al VW au fost informați cu privire la aceste planuri, care urmează să fie discutate în cadrul unei ședințe din 9 iulie, au precizat sursele.

Măsura survine pe fondul presiunii crescânde cu care se confruntă producătorul auto din partea concurenților chinezi, a tarifelor ridicate aplicate importurilor de autovehicule în Statele Unite, precum și a scăderii cererii în Europa, factori care, potrivit companiei, fac ca modelul său de afaceri să devină nesustenabil.

Închiderea fabricilor din Hanovra, Zwickau, Emden și a unității Audi din Neckarsulm ar pune în pericol peste 45.000 de locuri de muncă, potrivit surselor menționate. Acestea s-ar adăuga la cele 50.000 de locuri de muncă care urmează să fie desființate, conform planurilor actuale.

Cea mai dură restructurare din istoria industriei

În termeni absoluți, concedierea a 100.000 de angajați și închiderea a patru fabrici de asamblare ar reprezenta cea mai amplă restructurare din istoria industriei auto.

Aceasta ar fi comparabilă cu reorganizările majore efectuate de GM în perioada premergătoare și pe parcursul falimentului său din 2009, precum și la începutul anilor 1990, când a eliminat până la 74.000 de locuri de muncă în decurs de patru ani și a închis sau a oprit activitatea a 21 de fabrici.

Oliver Blume, directorul general al Volkswagen, a prezentat planurile conducerii superioare la începutul acestei săptămâni pentru a obține sprijinul necesar în vederea unor reduceri drastice, care vor întâmpina probabil o rezistență acerbă din partea sindicatelor și a landului Saxonia Inferioară, al doilea acționar ca mărime al producătorului auto.

Blume și directorul financiar Arno Antlitz își propun să restructureze fundamental compania în vârstă de 89 de ani, inclusiv prin separarea mărcii principale VW și a operațiunilor de piese de schimb în entități distincte, a adăugat revista, citând surse.

Acțiunile Volkswagen se tranzacționau vineri la cele mai scăzute niveluri din ultimii 16 ani, în scădere cu 3,4% la ora 13:35 GMT, ceea ce sugerează că investitorii erau sceptici cu privire la succesul planului.

„Costurile ridicate sunt doar un simptom, nu cauza. Ele nu abordează cauza principală, și anume vânzările slabe”, a declarat pentru Reuters Ingo Speich, reprezentant al acționarului Volkswagen, Deka.

„VW trebuie să lanseze pe piață produse atractive, pentru care există o cerere mare; acest lucru ar pune capăt dezbaterii privind costurile.”

Sunt necesare schimbări „de amploare”, spune compania. Sindicatele și coducerea landului se opun planurilor

Un purtător de cuvânt al Volkswagen a refuzat să comenteze „documentele confidențiale”.

„Întregul grup, inclusiv mărcile și filialele sale, trebuie să treacă printr-o schimbare de amploare”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Consiliul de întreprindere al VW și puternicul sindicat german IG Metall s-au angajat să se opună oricăror astfel de măsuri, afirmând într-o declarație comună vineri: „Dacă astfel de planuri ar fi puse în aplicare, am face tot ce ne stă în putință pentru a le împiedica.”

Premierul landului german Saxonia Inferioară a declarat că landul nu va fi de acord cu acest plan.

Porsche SE, vehiculul de investiții al familiilor Porsche și Piech și cel mai mare acționar al Volkswagen, a refuzat să comenteze. Planurile Volkswagen vor atrage probabil atenția asupra structurii sale unice de guvernanță și proprietate, care conferă o influență semnificativă reprezentanților sindicatelor și landului Saxonia Inferioară.

În exercițiul financiar 2025, efectivul global al grupului era de 667.164 de angajați, dintre care aproape 43% erau angajați în Germania.

Prima încercare a lui Blume de a închide fabrici în Germania în 2024 s-a lovit de o rezistență acerbă din partea sindicatelor, forțându-l să dea înapoi.

La acea vreme, conducerea luase în discuție închiderea sau vânzarea mai multor unități, ca parte a unei campanii ample de reducere a costurilor menite să combată supracapacitatea și cererea slabă de vehicule electrice, ceea ce a declanșat greve și o confruntare prelungită cu IG Metall și comitetul de întreprindere, care dețin o influență semnificativă asupra deciziilor companiei.

Presiune maximă din partea rivalilor chinezi în ascensiune

Pe măsură ce condițiile de piață s-au înrăutățit, Blume se află sub o presiune și mai mare pentru a redresa soarta Volkswagen, în contextul în care compania se confruntă cu tarife vamale și cu concurența tot mai acerbă din partea producătorilor auto chinezi, cea mai mare amenințare a sa.

„Grupul VW a suferit din cauza neglijării de-a lungul anilor a reajustării efectivelor de personal, din cauza presiunii pe care guvernul regional și sindicatele o exercită asupra companiei”, a declarat analistul independent din industria auto Matthias Schmidt.

„Realitatea pieței lovește cel mai puternic gigantul german.”

Marii producători auto au pierdut constant teren în fața vehiculelor electrice produse local în China. Potrivit AlixPartners, cota de piață a producătorilor auto non-chinezi a scăzut la 32% în 2025, de la 57% în 2020.

După ce a fost ani de zile cel mai mare producător auto din China, Volkswagen a fost detronat de BYD, în 2024, ajungând pe locul al treilea în 2025.

Acest declin s-a extins acum și la producătorii auto din segmentul premium, precum BMW, care a emis săptămâna trecută un avertisment șocant privind profitul, atribuit parțial vânzărilor slabe din China.

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