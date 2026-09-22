Volkswagen, eliminată din indicele european al companiilor blue-chip – Producătorul german iese din indicele Euro Stoxx 50

Volkswagen a fost eliminată pentru prima dată în ultimii 15 ani din cel mai important indice de acțiuni blue-chip al zonei euro, o decizie despre care traderii spun că este probabil să exercite o presiune suplimentară asupra prețului acțiunilor producătorului auto german, deja puternic afectat, transmite Financial Times.

Compania cu sediul la Wolfsburg, ale cărei acțiuni au scăzut cu peste trei sferturi față de nivelurile atinse în timpul raliului bursier din 2021, ajungând la un minim de aproximativ 16 ani, a părăsit indicele Euro Stoxx 50 în urma unei revizuiri realizate de furnizorul indicelui, Stoxx. Indicele se prezintă drept unul care urmărește „liderii pe supersectoare” ai zonei euro.

Ieșirea unuia dintre cei mai cunoscuți producători europeni, după eliminarea anul trecut a producătorului auto Stellantis — compania care deține mărcile Fiat și Peugeot — evidențiază amenințarea pe care creșterea rivalilor chinezi cu costuri mai reduse o reprezintă pentru sector, precum și scepticismul privind restructurarea Volkswagen, care va duce la eliminarea a 100.000 de locuri de muncă.

„Întregul sector este deprimat, având în vedere riscurile aparent existențiale cu care se confruntă”, a declarat Michael Tyndall, analist senior global pentru industria auto la HSBC, adăugând că evaluarea scăzută actuală a Volkswagen reflectă și preocupările pieței legate de costurile restructurării.

Eliminarea Volkswagen din indice ar putea amplifica presiunea asupra prețului acțiunilor

Analiștii au spus că eliminarea Volkswagen din indice ar putea amplifica presiunea asupra prețului acțiunilor, deoarece fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) care urmăresc indicele își vor vinde participațiile. Potrivit Stoxx, 30 de ETF-uri, cu o valoare de piață cumulată de 59 de miliarde de euro, replică indicele Euro Stoxx 50, în timp ce peste 110.000 de produse structurate active sunt, de asemenea, legate de acesta, cu un volum al vânzărilor de peste 68 de miliarde de euro.

„Includerea într-un indice nu modifică forța fundamentală a unei companii”, a declarat Volkswagen, adăugând că grupul „rămâne o investiție atractivă pentru investitori”, în pofida „celei mai importante transformări” din istoria industriei auto.

Prețul acțiunilor Stellantis s-a înjumătățit aproape de la eliminarea companiei din indice anul trecut, deși între timp compania a trecut și printr-o schimbare a conducerii și s-a confruntat cu dificultăți în îmbunătățirea marjelor în SUA și Europa.

Din indice va mai ieși și grupul olandez de servicii de informații Wolters Kluwer. Cele două acțiuni vor fi înlocuite de Nokia, gigantul finlandez de telefonie mobilă care s-a reinventat ca furnizor de rețele pentru centre de date, cu sprijinul Nvidia, și de compania franceză de utilități Engie.

Volkswagen a fost în 2008 cea mai valoroasă companie din lume după capitalizarea bursieră

Volkswagen, care a devenit pentru scurt timp cea mai valoroasă companie din lume după capitalizarea bursieră în 2008, în timpul unei uriașe operațiuni de tip „short squeeze”, a intrat inițial în indicele Euro Stoxx 50 în anul 2000, la doi ani după lansarea indicelui. Ultima dată când a fost eliminată a fost în perioada 2010–2011, în urma crizei financiare globale.

La începutul acestei luni, producătorul auto, care se confruntă cu o prăbușire a vânzărilor în China și cu tarife vamale mai mari în SUA, a anunțat în mod surprinzător un acord cu sindicatele pentru reducerea dimensiunii organizației, ceea ce a dus la o creștere de peste 9% a acțiunilor.

Vineri, acțiunile companiei au scăzut cu 8,3%, după ce Volkswagen a emis o avertizare privind profitul, invocând o depreciere de 6 miliarde de euro a valorii participației sale la Porsche, continuarea declinului din China și creșterea costurilor de restructurare.

Grupul german, care deține și Porsche și producătorul de camioane Traton, rămâne una dintre cele mai ieftin evaluate acțiuni din sectorul auto la nivel global, pe fondul preocupărilor că structura sa complexă de guvernanță va împiedica schimbările necesare pentru a ține pasul cu ascensiunea rapidă a rivalilor chinezi.

Capitalizarea bursieră a Volkswagen reprezintă doar o fracțiune din vânzările sale anuale

În pofida revenirii din această lună, capitalizarea bursieră a Volkswagen, de 38 de miliarde de euro, reprezintă doar o fracțiune din vânzările sale anuale, de 322 de miliarde de euro.

„Această evaluare de piață transmite un semnal foarte clar cu privire la cât de sceptici sunt investitorii în privința Volkswagen”, a declarat pentru FT Simon Jäger, manager de portofoliu la administratorul german de active Flossbach von Storch.

Volkswagen a declarat că restructurarea va îmbunătăți performanța financiară a companiei și „ar trebui să aibă, de asemenea, un impact pozitiv asupra acțiunilor Volkswagen”, adăugând că urmărește „revenirea în indicele Euro Stoxx 50 pe termen mediu”.

Ferrari, BMW și Mercedes-Benz sunt singurele companii auto ale căror acțiuni au mai rămas în indicele Euro Stoxx 50.

„Este un semn al vremurilor”, a declarat un director al unei companii concurente cu privire la eliminarea Volkswagen din indice, adăugând că impactul asupra reputației este probabil să fie mai mare decât ieșirile efective de capital.

Eliminarea Volkswagen va reduce la 16 numărul companiilor germane blue-chip din cel mai important indice al zonei euro, reflectând dificultățile persistente cu care se confruntă marile companii germane listate la bursă.

În ultimii cinci ani, subindicele companiilor germane incluse în Euro Stoxx a avut o performanță semnificativ mai slabă decât indicele în ansamblu. Potrivit datelor Stoxx, randamentul anualizat al acestuia a fost de 10,9%, comparativ cu 12,5% pentru întregul indice Euro Stoxx 50.

***