VLAH, primul vehicul blindat 4×4 „Made in România” – dezvoltat de compania românească BlueSpace Technology, la Moreni

Prototipul VLAH (Vehicul de luptă autonom hidramat), dezvoltat de compania BlueSpace Technology, urmează a fi prezentat public la jumătatea lunii decembrie.

VLAH este primul blindat 4×4 românesc, produs la Uzina Automecanică Moreni, în cadrul unui parteneriat public-privat.

Vehiculul are o greutate de 10 tone și este primul proiectat şi dezvoltat în totalitate în ţara noastră, în parteneriat cu Zetor Engineering, producător slovac de maşini renumit la nivel internaţional, menționează un comunicat al companiei BlueSpace.

BlueSpace Technology este prima companie cu capital privat românesc ce realizează un astfel de parteneriat public-privat.

Pentru realizarea proiectului, BlueSpace Technology a implementat la Moreni, într-un timp foarte scurt, un proces performant de management al configurației, aliniat cu practicile marilor jucători internaționali, ceea ce întărește încrederea în succesul inițiativei VLAH, menționează comunicatul.

Dreptul de proprietatea intelectuală aparține BlueSpace Technology

Demarat în anul 2022, VLAH este prima mașină de acest fel fabricată 100% în țară.

Mașina de luptă este realizată pe baza unui proiect al cărui drept de proprietate intelectuală aparține BlueSpace Technology, ceea ce va permite dezvoltarea și modernizarea continuă a produselor în țară, pe baza feedback-ului primit de la utilizatori, precum și derularea proceselor de mentenanță pe întreaga durată de viață a echipamentelor, potrivit companiei.

Luna viitoare, la Moreni va avea loc prezentarea publică a VLAH, odată cu finalizarea primei etape a proiectului, adică montarea cabinei, echipamentelor pe șasiu și pornirea motorului.

Pentru realizarea blindatei, compania a semnat mai multe parteneriat:

Proiectarea 3D s-a realizat împreună cu compania slovacă Zetor.

Un alt parteneriart este cel cu Uzina Mecanică Moreni, companie cu capital de stat din portofoliul Companiei Naționale ROMARM S.A., o asociere în care BlueSpace Technology deține o pondere de 51% pentru realizarea prototipului, producția seriei zero și, ulterior, lansarea producției de serie după finalizarea testelor și omologării.

Detalii tehnice:

Protectia balistica a habitaclului masinii este de minim Nivel 1, conform standarduui STANAG 4569, iar protectia impotriva exploziilor cel putin de Nivel 2a (conform STANAG 4569).

Proiectul VLAH este dezvoltat in parteneriat cu Zetor Engineering.

Trenul de rulare al vehiculului este produs dupa un model german de la compania MTU Friedrichshafen GmbH.

Cutia de viteze detine 8 trepte, model furnizat de ZF Friedrichshafen AG, cu un avantaj semnificativ privind repartitia treptelor de viteza, prin care se poate realiza trecerea automata a masinii 4×4 din greu in usor si invers, cand este necesar, fara a mai fi necesară oprirea din mers a vehiculului.

Sistem de tractiune integrala de la ZF Friedrichsshafen AG si osii de la Advanced Design Solution din Cehia.

