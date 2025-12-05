cursdeguvernare

sâmbătă

6 decembrie, 2025

Europa & Lumea

Vladimir Putin, vizită la New Delhi: Rusia va continua să livreze petrol Indiei „fără întrerupere”

De Iulian Soare

5 decembrie, 2025

Președintele rus Vladimir Putin – primit vineri de prim-ministrul indian Narendra Modi – a declarat că Moscova va continua „să livreze fără întrerupere petrol” Indiei.

„Rusia furnizează în mod fiabil petrol, gaz, cărbune și toate acestea sunt necesare dezvoltării energetice a Indiei. Suntem gata să continuăm să livrăm fără întrerupere de petrol pentru economia indiană în creștere rapidă”, a continuat președintele rus.

Narendra Modi este sub presiunea SUA pentru a stopa achizițiile de produse petroliere ruse, în plin război în Ucraina.


Cei doi lideri, ale căror țări sunt dotate cu arme nucleare întrețin relații economice, diplomatice și militare strânse după Războiul Rece, au demarat joi seara discuții în capitala indiană.

Vineri, Narendra Modi i-a mulțumit liderului de la Kremlin pentru „angajamentul său de neclintit față de India” și a dat asigurări că „securitatea energetică este un pilon solid al parteneriatului indo-rus”.

Chiar dacă a făcut o referire la sectorul nuclear civil, el nu evocat însă energiile fosile. „Am convenit aspra unei cooperări economice până în 2030”, a declarat prim-ministrul indian, după semnarea unor acorduri în domeniile sănătății și transportului maritim, potrivit Agerpres.

Alte acorduri se așteaptă să fie semnate, în special în materie de armament, India fiind unul dintre cei mai importanți importatori de arme din lume.

Modi l-a prezentat joi seara pe Putin drept „un prieten adevărat” și s-a arătat optimist în legătură cu o soluționare pașnică a conflictului ruso-ucrainean, declanșat de invazia rusă pe 24 februarie 2022. ‘Trebuie să revenim pe drumul păcii’, a insistat șeful Guvernului Indiei.

(Citește și: India se distanțează de petrolul rusesc, pe fondul iminentei extinderi a sancțiunilor SUA. Administrația Trump mizează pe extinderea exporturilor petroliere americane către piața indiană”)


***

