Vladimir Putin – trei ore de discuții cu emisarii speciali ai președintelui Trump: condițiile Moscovei devin tot mai dure

Emisarii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat sâmbătă timp de trei ore la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea a avut loc la câteva ore după ce Putin a ordonat forțelor ruse să suspende atacurile asupra Kievului timp de trei zile.

Conform Bloomberg, Vladimir Putin le-a spus emisarilor americani, la începutul negocierilor, că situația pe care încearcă să o rezolve „nu este simplă”. De asemenea Vladimir Putin le-a cerut să-i transmită președintelui Donald Trump cele mai bune urări.

Condițiile Moscovei devin tot mai dure

Bloomberg relatează, citând oficiali apropiați Kremlinului că „așteptările de la această vizită sunt scăzute”. Multiplele întâlniri anterioare ale lui ale lui Witkoff și Kushne cu oficialii de la Moscova nu s-au soldat cu progrese și „nu sunt motive ca să credem că propunerile actuale vor fi acceptabile pentru partea rusă”, au declarat aceste surse pentru Bloomberg.

Vladimir Putin este pregătit să înceteze războiul, dar doar în propriile condiții, iar cerințele Moscovei devin din ce în ce mai dure, deoarece consideră că are un avantaj militar față de Ucraina, au spus persoanele respective, care au cerut să nu fie identificate datorită subiectelor sensibile.

„Discuții constructive, extrem de sincere”

Discuțiile, desfășurate cu ușile închise în reședința oficială a lui Putin din inima capitalei Rusiei, au durat trei ore, potrivit presei de stat ruse.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a descris discuțiile ca fiind „constructive, extrem de sincere”.

„Discuțiile nu s-au limitat la un schimb de opinii privind rezolvarea crizei ucrainene. Au fost discutate în detaliu aspecte economice și potențiale proiecte majore, reciproc avantajoase, ruso-americane”, a spus el.

Ușakov a mai spus că „s-a luat act de progresele tangibile ale armatei ruse în zona de luptă” și că s-a recunoscut faptul că discuțiile trebuie să abordeze „cauzele profunde ale conflictului”.

Kievul este pesimist cu privire la încheierea războiului

Persoane familiarizate cu gândirea de la Kiev au spus că Ucraina este, de asemenea, pesimistă în ceea ce privește realizarea de progrese semnificative cu ocazia vizitei Witkoff-Kushner la Moscova și Kiev. Se așteaptă ca emisarii americani să promoveze idei care au mai fost evocate anterior, cum ar fi transformarea Donbasului într-o zonă economică liberă, lucru pe care Rusia l-a respins deja, au declarat sursele.

Donald Trump, cu gândul la alegerile din 3 noiembrie din SUA

Deocamdată, eforturile diplomatice sugerează că administrația Trump reactivează diplomația la nivel înalt în efortul de a pune capăt războiului care durează de patru ani și jumătate, un conflict tragic care continuă să impună costuri umane și economice severe de ambele părți. Reînnoirea inițiativelor de pace vine și în contextul în care Trump și republicanii se pregătesc pentru alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

După Moscova, Kushner și Witkoff intenționează să călătorească duminică în Ucraina, marcând prima lor călătorie de la începutul războiului la Kiev.

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