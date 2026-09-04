Vladimir Putin spune că există „o șansă” pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina și dorește să restabilească relațiile cu SUA

Referitor la Ucraina, președintele rus a spus că Moscova este „recunoscătoare tuturor celor care încearcă să contribuie la rezolvarea acestei probleme” și a spus că, în opinia sa, există „o șansă” de pace, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS.

El a spus, pentru ca ostilitățile dintre Moscova și Kiev să se încheie, „Rusia și Ucraina trebuie mai întâi să ajungă la un acord” între ele și a recunoscut că „toate celelalte țări sunt gata să sprijine și să asiste” la realizarea acestui lucru.

Liderul rus a dezvăluit, de asemenea, că contactul dintre Moscova și Kiev este în curs de desfășurare prin intermediul serviciilor de informații ale celor două națiuni, dar a spus că îi este dificil să spună „în ce măsură aceste contacte conduc la un acord de pace”.

În ceea ce privește relațiile ruso-americane, Putin a confirmat că Moscova este încă în contact cu Washingtonul și a spus că speră că discuțiile vor continua.

Facând aluzie la recenta călătorie a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova pe 25 august, președintele rus a declarat că toată lumea este conștientă de cooperarea dintre agențiile de informații americane și ruse și oficialii administrației numiți de președintele american Donald Trump.

El a spus că această colaborare „funcționează” și și-a exprimat speranța că „în cele din urmă va duce la un rezultat pozitiv”.

El a mai afirmat: „[Moscova] este în favoarea restabilirii depline a relațiilor cu Statele Unite, dar acest lucru nu depinde exclusiv de noi; depinde de partea americană”.

Cu toate acestea, el a subliniat că este convins că Trump este „hotărât să se angajeze într-o astfel de activitate pozitivă și constructivă”.

Pe 26 august, Donald Trump a confirmat vizita lui Ratcliffe la Moscova pentru întâlniri pe 25 august.

Președintele american, însă, a respins toate zvonurile despre scopul călătoriei lui Ratcliffe, negând că acesta a fost trimis să avertizeze Kremlinul împotriva testării hotărârii NATO, a atacurilor asupra Angliei sau a ignorării sancțiunilor iraniene.

„John Ratcliffe este un tip fantastic. Este șeful CIA și nu este implicat în niciunul dintre lucrurile pe care le-ați spus. Acum, s-ar putea să iasă ceva până la urmă, știți, din asta. Lucrăm din greu pentru a pune capăt războiului și, sincer, amândoi vor să-l vadă încheiat în acest moment”, a spus Trump.

Referitor la întâlnirea cu Putin, Trump a declarat că o astfel de întâlnire va avea loc doar după ce se va realiza pacea între Moscova și Kiev: „Am face-o dacă aș vrea, dar vreau să o fac când vom fi gata să încheiem un acord de pace”, a declarat el reporterilor din Biroul Oval.

El a spus că Statele Unite doresc să aibă relații bune cu ambele părți beligerante, spunând că ar fi „excelent pentru afaceri”. „Ar trebui să oprească acest război stupid”, a spus el.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara sa își dorește pacea, dar nu se va preda, într-un discurs rostit la Kiev pe 24 august, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.

Pe 1 septembrie, Zelenski a declarat că Ucraina susține „fiecare pas către pace”, într-o postare pe X.

„Războiul trebuie să se încheie, iar liderii au dreptate să-i spună acest lucru lui Putin. Așadar, de dragul diplomației și al negocierilor, ori de câte ori partenerii noștri ne contactează în această privință, ne vom asigura că cerul Rusiei este curățat de drone pentru perioade specificate de timp și pe rute specificate”, a spus el.

„Siguranța va reveni pe cerul Rusiei atunci când va exista o mișcare reală către pace. Deocamdată, cerul de deasupra Rusiei este pentru drone – nu pentru aviația civilă.”

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