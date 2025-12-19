Vladimir Putin, la conferința anuală: Rusia avansează pe frontul din Ucraina și își va atinge obiectivele. Avertisment pentru UE – împrumutul din active înghețate ar fi „un jaf”

Forțele Rusiei avansează pe câmpul de luptă din Ucraina și își vor atinge obiectivele militare dacă Kievul nu va accepta condițiile Moscovei la negocierile de pace, a declarat liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în conferința anuală desfășurată vineri.

El a avertizat UE că va apela la instanțele internaționale dacă Ucraina va primi împrumuturi din activele rusești înghețate. În schimb, a negat că ar intenționa să atace Europa.

„Trupele noastre avansează pe toată linia de contact, inamicul se retrage în toate direcţiile. Sunt sigur că până la sfârşitul acestui an vom asista la noi succese”, a declarat Vladimir Putin, la începutul conferinței de presă.

Liderul de la Kremlin și-a reiterat poziția privind vinovații pentru conflictul care durează de aproape patru ani: ”Noi nu ne considerăm vinovaţi de moartea oamenilor, pentru că nu noi am început acest război”.

În primele zile ale conflictului din 2022, forțele ucrainene au reușit să zădărnicească încercarea armatei ruse, mai numeroasă și mai bine echipată, de a captura capitala Kiev. Însă luptele s-au transformat curând în bătălii îndârjite, iar trupele Moscovei au înregistrat progrese lente, dar constante de-a lungul anilor.

Putin laudă frecvent aceste progrese, chiar dacă nu este vorba de avansul fulgerător pe care mulți îl așteptau, comenteaza AP.

Rusia susține că în 2025 a cucerit peste 6.300 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean, deși surse independente estimează această suprafață la mai puțin de 5.000 de kilometri pătrați, reprezentând mai puțin de 1% din teritoriul țării vecine.

În total, Moscova pretinde că a cucerit aproape 94.000 de kilometri pătrați în Ucraina din februarie 2022 – o suprafață similară ca mărime cu cea a Ungariei.

Condițiile Moscovei rămân neschimbate

Putin a reafirmat că Moscova este pregătită pentru o soluționare pașnică care să abordeze „cauzele profunde” ale conflictului, făcând referire la condițiile dure impuse de Kremlin pentru încheierea unui acord.

Liderul rus dorește ca toate zonele din patru regiuni cheie capturate de forțele sale, precum și Peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, să fie recunoscute ca teritoriu rus. El a cerut, ca Ucraina să se retragă din unele zone din estul Ucrainei pe care forțele Moscovei nu le-au capturat încă. Kievul a respins public toate aceste cereri.

Kremlinul a insistat, de asemenea, ca Ucraina să renunțe la intenția sa de a adera la alianța militară occidentală NATO și a avertizat că nu va accepta desfășurarea.

„Mingea se află în terenul” Ucrainei şi Occidentului pentru a opri războiul, a mai spus președintele rus.

Oficialii americani şi ruşi urmează să se întâlnească în acest weekend pentru discuţii suplimentare privind un plan de pace, a declarat un oficial al Casei Albe pentru agenţia de ştiri AFP. Se crede că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, va discuta cu trimişii lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, la Miami.

Împrumutul din activele Rusiei va avea „consecințe grave”

Președintele rus a transmis UE că utilizarea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei ar putea avea „consecințe grave”.

„Furtul nu este cuvântul potrivit… Ceea ce încearcă să ne facă este un jaf la drumul mare. Dar de ce nu este posibil să se comită acest jaf? Pentru că consecințele ar putea fi foarte grave”, a spus Vladimir Putin.

Liderii UE au decis vineri să împrumute bani pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani și nu să folosească activele înghețate rusești în acest scop, depășind astfel diviziunile în privința unui plan fără precedent de a finanța Kievul utilizând aceste active.

Cele 27 de state membre trebuiau să găsească o soluție durabilă pentru a finanța Ucraina, care risca să rămână fără bani încă din primul trimestru al anului viitor.

