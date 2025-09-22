Vladimir Putin îi propune lui Donald Trump prelungirea cu un an a tratatului privind controlul armelor nucleare. Ce prevede tratatul

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, că este gata să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armamentului nuclear între Washington și Moscova, cu condiția ca omologul său american, Donald Trump, să facă același lucru.

Noul Tratat START, care limitează numărul de ogive nucleare strategice pe care Statele Unite și Rusia le pot desfășura, precum și desfășurarea de rachete și bombardiere terestre și submarine pentru a le transporta, urmează să expire la 5 februarie 2026.

Vladimir Putin a făcut anunțul într-o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei, și a precizat că a luat această decizie în interesul neproliferării globale și pentru a stimula dialogul cu Washingtonul. „Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice principale prevăzute în noul Tratat START timp de un an, după 5 februarie 2026”, a declarat președintele rus, potrivit Reuters.

„Ulterior, pe baza unei analize a situației, vom lua o decizie cu privire la menținerea acestor restricții voluntare autoimpuse. Considerăm că această măsură va fi viabilă numai dacă Statele Unite vor acționa în mod similar și nu vor lua măsuri care să submineze sau să încalce echilibrul existent al capacităților de descurajare”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Din cauza neînțelegerilor privind războiul din Ucraina, Rusia și Statele Unite nu au început negocierile privind reînnoirea sau revizuirea tratatului, deși Donald Trump și-a exprimat dorința de a încheia un nou acord de control al armelor nucleare, inclusiv cu China.

Ce prevede noul Tratat START

limitarea la 1.550 a numărului de ogive nucleare ale Rusiei şi Statelor Unite, cu 74% sub limita prevăzută de START I.

limitarea la 800 de lansatoare de pe rachete balistice intercontinentale, lansatoare instalate pe submarine şi bombardiere echipate pentru armament nuclear.

limitarea separată la 700 a rachetelor balistice intercontinentale, a submarinelor şi bombardierelor amplasate în teren.

***