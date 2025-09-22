cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

22 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Vladimir Putin îi propune lui Donald Trump prelungirea cu un an a tratatului privind controlul armelor nucleare. Ce prevede tratatul

Rss
De Razvan Diaconu

22 septembrie, 2025

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, că este gata să prelungească cu un an ultimul tratat de control al armamentului nuclear între Washington și Moscova, cu condiția ca omologul său american, Donald Trump, să facă același lucru.

Noul Tratat START, care limitează numărul de ogive nucleare strategice pe care Statele Unite și Rusia le pot desfășura, precum și desfășurarea de rachete și bombardiere terestre și submarine pentru a le transporta, urmează să expire la 5 februarie 2026.

Vladimir Putin a făcut anunțul într-o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei, și a precizat că a luat această decizie în interesul neproliferării globale și pentru a stimula dialogul cu Washingtonul. „Rusia este pregătită să continue să respecte limitele numerice principale prevăzute în noul Tratat START timp de un an, după 5 februarie 2026”, a declarat președintele rus, potrivit Reuters.


„Ulterior, pe baza unei analize a situației, vom lua o decizie cu privire la menținerea acestor restricții voluntare autoimpuse. Considerăm că această măsură va fi viabilă numai dacă Statele Unite vor acționa în mod similar și nu vor lua măsuri care să submineze sau să încalce echilibrul existent al capacităților de descurajare”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Din cauza neînțelegerilor privind războiul din Ucraina, Rusia și Statele Unite nu au început negocierile privind reînnoirea sau revizuirea tratatului, deși Donald Trump și-a exprimat dorința de a încheia un nou acord de control al armelor nucleare, inclusiv cu China.

Ce prevede noul Tratat START

  • limitarea la 1.550 a numărului de ogive nucleare ale Rusiei şi Statelor Unite, cu 74% sub limita prevăzută de START I.

  • limitarea la 800 de lansatoare de pe rachete balistice intercontinentale, lansatoare instalate pe submarine şi bombardiere echipate pentru armament nuclear.

  • limitarea separată la 700 a rachetelor balistice intercontinentale, a submarinelor şi bombardierelor amplasate în teren.

(Citește și: Summitul Trump-Putin din Alaska – 3 ore de discuții fără niciun anunț concret – mult mai scurt decât fusese programat: au lipsit discuțiile în format extins și prânzul de lucru. Cei doi lideri, evazivi în timpul conferinței de presă)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Președintele SUA: ”Dacă va fi o întâlnire proastă se va încheia foarte repede”. Ultimele semnale înaintea Summitului Trump-Putin din Alaska

 

Council on Foreign Relations: Ce ar trebui să prevadă acordul de încetare a focului în Ucraina pentru a pune bazele unei păci durabile

 

Mesajul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea summitului SUA-Rusia: Contăm pe America

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți