Vladimir Putin, dispus să înghețe linia frontului din Herson și Zaporojie, în schimbul regiunilor Donețk și Luhansk, dar nu renunță la cerința privind rezolvarea cauzelor profunde ale războiului

Vladimir Putin ar fi dispus să înghețe linia frontului din sudul Ucrainei, respectiv din regiunile Herson și Zaporojie, dacă Ucraina se retrage din regiunile Donețk și Luhansk, ”oferta” fiind condiționată și de „rezolvarea cauzelor profunde” ale conflictului. Aceste solicitări au fost avansate în cadrul summitului din Alaska cu președintele SUA Donald Trump, potrivit unor surse Financial Times.

Cerințele privind rezolvarea cauzelor fundamentale reprezintă în esență sfârșitul statalității Ucrainei în forma actuală și retragerea expansiunii NATO către est.

Trump a transmis apoi acest mesaj președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor europeni într-un apel telefonic sâmbătă, în timpul căruia i-a îndemnat să renunțe la eforturile de a obține o încetare a focului din partea Moscovei.

Această mișcare ar oferi Moscovei control deplin asupra unui teritoriu pe care îl ocupă parțial de mai bine de un deceniu și unde trupele sale avansează acum cu cea mai mare viteză din noiembrie încoace.

În schimbul regiunilor Donețk și Luhansk, Putin a spus că ar îngheța linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie, unde forțele sale ocupă mari porțiuni de teritoriu, și că nu va lansa noi atacuri pentru a cuceri alte zone, potrivit a trei dintre persoanele familiare cu discuțiile.

Putin nu renunță la cerințele sale de bază pentru a „rezolva cauzele profunde” ale conflictului

Putin a precizat clar că nu a renunțat la cerințele sale de bază pentru a „rezolva cauzele profunde” ale conflictului, ceea ce ar însemna practic sfârșitul statalității Ucrainei în forma actuală și retragerea expansiunii NATO către est.

Însă președintele rus este pregătit să facă compromisuri pe alte aspecte, inclusiv teritoriale, dacă va fi mulțumit că „rădăcinile” conflictului au fost abordate, potrivit unui fost oficial de rang înalt al Kremlinului.

Forțele ruse controlează aproximativ 70% din Donețk, dar lanțul de orașe din extremitatea vestică rămâne sub controlul Ucrainei și este esențial pentru operațiunile sale militare și apărarea de pe frontul de est.

În Luhansk, forțele ruse controlează aproape întreaga regiune, cu excepția unei fâșii din partea vestică.

Potrivit surselor citate de presa internațională, președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va accepta cedarea Donețkului, dar ar fi dispus să discute problema teritoriilor cu Trump la Washington, luni.

Zelenski ar fi, de asemenea, deschis să abordeze această chestiune într-o întâlnire trilaterală cu Trump și Putin.

Cerințele teritoriale ale lui Putin par să se fi înăsprit din aprilie, când i-a spus emisarului special al lui Trump, Steve Witkoff, că Rusia ar putea îngheța întreaga linie a frontului dacă „rădăcinile” conflictului ar fi abordate.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentariu privind conținutul discuțiilor lui Trump cu Putin.

Întors la Moscova, Putin le-a spus unui grup de oficiali de rang înalt din Kremlin că vizita a fost „oportună și foarte utilă”, potrivit unor imagini difuzate la televiziunea de stat. Putin a spus că i-a „explicat lui Trump cauzele crizei” și că orice acord de pace trebuie să le abordeze.

