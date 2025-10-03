Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” oponenții politici care câștigă o mare încredere în rândul cetățenilor, însă aceste încercări nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o sesiune plenară a Clubului Internațional de Discuții Valdai, joi, potrivit TASS.

„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, îndrăznește să-și înșele direct propriii cetățeni, escaladează situația la nivel internațional, recurge la tot felul de trucuri în interiorul propriilor țări – tot mai mult la limita legii sau chiar dincolo de ea.

Totuși, transformarea perpetuă a procedurilor democratice și electorale într-o farsă și manipularea voinței popoarelor nu va da rezultate. Așa s-a întâmplat, de exemplu, în România, dar nu vom intra în detalii. Aceasta se întâmplă în multe țări.

În unele dintre ele, autoritățile încearcă să interzică oponenții politici care câștigă o legitimitate mai mare și o încredere mai mare din partea alegătorilor. Știm acest lucru din propria noastră experiență, în perioada Uniunii Sovietice. Vă amintiți cântecele lui Vladimir Vysotsky: «Chiar și parada militară a fost anulată! Vor interzice totul și pe toată lumea curând!» Dar nu funcționează, interdicțiile nu funcționează.”

După cum a subliniat Putin, voinţa cetăţenilor lor este simplă: „Ca liderii ţărilor să se ocupe de problemele cetăţenilor, să aibă grijă de siguranţa şi calitatea vieţii lor, în loc să urmărească himere”.

Declarațiile au fost făcute la doar câte ore după ce președintele României Nicușor Dan a anunțat că le-a prezentat partenerilor europeni raportul Parchetului General privind dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Raportul, a declarat Dan, “prezintă un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme care sunt benigne, cum ar fi spiritualitatea, site-uri pentru care parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de ruși, care duce la site-uri clonate după cele respectabile”.

Răspunsul Rusiei la reînarmarea europeană

Despre răspunsul Rusiei la reînarmarea europeană, liderul rus a comentat că „pur și simplu nu putem ignora ceea ce se întâmplă. Nu avem dreptul să o facem, din motive ce țin de propria noastră securitate. Repet, de apărarea și siguranța noastră. Prin urmare, monitorizăm îndeaproape escaladarea militarizării Europei.”

„Sunt acestea doar vorbe goale sau a venit timpul să luăm contramăsuri? … Germania, de exemplu, spune că armata germană ar trebui să fie cea mai puternică din Europa. Bine. Ascultăm cu atenție, înțelegând ce se are în vedere.”

„Cred că nimeni nu se îndoiește că asemenea măsuri vor forța Rusia să acționeze, iar contramăsurile Rusiei nu vor întârzia să apară. Mi se pare că răspunsul la aceste amenințări va fi, ca să spunem așa, foarte convingător.”

„Mult depinde de precizia, deliberarea, reținerea și gândirea atentă a acțiunilor fiecărui actor internațional.”

Vladimir Putin a mai acuzat că ordinea mondială multipolară actuală este o consecință a încercărilor țărilor occidentale de a stabili o hegemonie globală. Lumea trece în prezent printr-o transformare, iar poporul rus trebuie să fie pregătit pentru orice schimbări.

„Practic, nimic nu este predeterminat. Totul se poate desfășura în moduri diferite. Mult depinde de precizia, deliberarea, reținerea și gândirea atentă a acțiunilor fiecărui actor internațional.”

Într-o lume multipolară, toate țările trebuie să caute puncte comune pentru interesele lor. Nimeni nu este gata să joace după reguli stabilite undeva peste ocean, a comentat Vladimir Putin.

„Relațiile în cadrul majorității globale, prototipul practicilor politice necesare și eficiente într-o lume policentrică, se bazează pe pragmatism și realism, respingerea filozofiei blocurilor și absența obligațiilor sau modelelor rigide impuse unilateral cu parteneri superiori și inferiori”, a declarat el.

„Rusia își rezervă dreptul de a se ghida după propriile interese”

„Atitudinea de bloc” a unor țări, menită să declanșeze o confruntare, este lipsită de sens și anacronică, a mai spus liderul rus.

Noile organizații internaționale, precum BRICS și SCO, se dezvoltă astăzi „în spiritul diplomației secolului XXI”: „Ele nu sunt împotriva nimănui; sunt pentru ele însele”, a mai detaliat el.

Liderul rus a detaliat progresele forțelor armate ruse, a îndemnat cercurile conducătoare europene să se ocupe de problemele propriilor țări în loc să se angajeze într-o isterie anti-rusă și a evaluat drept pragmatică abordarea a noii administrații americane față de problemele internaționale.

„Vedem că actuala administrație a SUA se ghidează în primul rând după propriile interese, așa cum le înțelege ea. Cred că aceasta este o abordare rațională. Dar, dacă-mi permiteți, Rusia își rezervă, de asemenea, dreptul de a se ghida după propriile interese naționale. Unul dintre acestea, apropo, este restabilirea unor relații pe deplin funcționale cu SUA”, a comentat liderul rus.

