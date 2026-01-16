Vladimir Putin cere o nouă arhitectură de securitate la nivel global. Mesajul transmis Occidentului

Președintele rus Vladimir Putin a pledat, joi, pentru redeschiderea dezbaterii privind crearea unei noi arhitecturi de securitate la nivel global.

În timpul ceremoniei de primire a scrisorilor de acreditare din partea a circa 30 de noi ambasadori, Putin a cerut, la Kremlin, „consolidarea condițiilor care să permită să ajungem cât mai curând posibil la o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina”.

Înaintea lansării invaziei în Ucraina în februarie 2022, Putin le-a cerut țărilor occidentale crearea unei noi arhitecturi de securitate, transmite agenția EFE, preluată de Agerpres. În decembrie 2021 Rusia le-a transmis un document care cerea retragerea trupelor NATO din Europa de Est, garanții că Ucraina și Georgia nu vor adera la NATO și inițierea de negocieri pentru crearea unui sistem de securitate indivizibil.

Occidentul a respins toate aceste cereri, răspunsul Rusiei fiind apoi atacul asupra Ucrainei.

Vorbind joi din nou despre acest subiect, Putin a spus că, în cadrul dezbaterii privind o nouă arhitectură de securitate, Rusia a propus „opțiuni și decizii raționale care ar putea satisface pe toți în America, Europa, Asia, în lumea întreagă”.

„Țara noastră aspiră la o pace solidă și durabilă care să garanteze într-un mod fiabil securitatea tuturor și a fiecăruia. Însă nu toată lumea, inclusiv Kievul și capitalele care îl susțin, este pregătită”, a susținut Vladimir Putin.

El a făcut referire la susținătorii europeni ai Ucrainei, cărora le-a reproșat anterior că formulează dinadins cereri inacceptabile pentru Rusia astfel încât să o poată acuza pe aceasta că nu vrea să încheie pacea, cereri precum trimiterea de trupe europene în Ucraina, plata unor reparații de război de către Moscova sau respingerea oricăror concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Atât timp cât alte țări nu vor înțelege această nevoie, a continuat Putin, Rusia va continua „să-și urmărească obiectivele”, făcând astfel aluzie la continuarea războiului în Ucraina în lipsa unei soluții acceptabile pentru Moscova. El a descris din nou acest conflict drept o consecință a ignorării timp de mulți ani a intereselor legitime ale Rusiei și a încălcării de către statele occidentale a unei promisiuni conform căreia NATO urma să nu se extindă către est.

Imperativele Cartei ONU, care includ respectarea suveranității, neamestecul în afacerile interne și soluționarea disputelor prin dialog, „sunt acum mai necesare ca niciodată”, a mai spus liderul de la Kremlin, conform căruia „zeci de țări din întreaga lume suferă ca urmare a disprețului față de drepturilor lor suverane, din cauza haosului și dezordinii, întrucât nu au forța și nici resursele pentru a se apăra”.

