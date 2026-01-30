Vladimir Putin a încălcat înțelegerea cu Donald Trump și a atacat Ucraina cu peste 100 de drone

Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune asupra Ucrainei.

Acest nou val de atacuri a venit la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână.

Practic toate dronele au vizat regiuni ucrainene de graniță cu Rusia sau zone apropiate de liniile frontului.

Ruşii au lansat racheta „Iskander-M” din regiunea Voronej din Federaţia Rusă, iar dronele au venit din direcţiile oraşelor ruseşti Briansk, Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk şi din teritoriul ocupat al Doneţkului. Aproximativ 70 de drone erau de tipul „Shahed”, scrie news.ro.

„Atacul aerian a fost respins de aviaţie, trupele antiaeriene, unităţile de război electronic şi sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forţelor de Apărare ale Ucrainei”, arată forţele aeriene ucrainene.

Conform raportului forțelor aeriene ucrainene, 80 dintre drone au fost neutralizate de apărarea ucraineană, iar alte 25, împreună cu racheta balistică, au lovit 15 puncte nespecificate din Ucraina.

Trump a declarat, joi, că i-a cerut telefonic lui Putin să nu bombardeze Kievul sau alte orașe și localități ucrainene timp de o săptămână din cauza frigului așteptat în următoarele zile în Ucraina, care este atacată constant de Rusia. Se așteaptă ca temperaturile să ajungă la minus 25 de grade Celsius în orașe precum Kiev, unde milioane de oameni au rămas fără curent electric și încălzire zile întregi din cauza atacurilor masive ale Rusiei din acest an asupra sectorului energetic.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru inițiativa sa și a spus că speră că aceasta va duce la oprirea atacurilor asupra Ucrainei. Zelenski a dezvăluit că posibilitatea unui armistițiu energetic a fost discutată în timpul convorbirilor trilaterale de pace dintre ucraineni, ruși și americani, care au avut loc săptămâna trecută în Emiratele Arabe Unite și care vor fi reluate duminică.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunțat pe aplicația Telegram că sistemele de apărare aeriană rusești au doborât 18 drone ucrainene vineri dimineață devreme în patru regiuni rusești și în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

