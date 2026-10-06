Vladimir Putin a aprobat reorganizarea și vânzarea diviziei UniCredit din Rusia

Președintele Vladimir Putin a aprobat reorganizarea subsidiarei din Rusia a băncii italiene UniCredit și vânzarea ulterioară a noii entități create, potrivit unui decret publicat luni pe site-ul guvernului rus, potrivit Reuters.

Reorganizarea și vânzarea au necesitat aprobarea prezidențială în baza restricțiilor impuse de Rusia asupra tranzacțiilor care implică active deținute de investitori din țări considerate „ostile” de Moscova.

UniCredit s-a numărat mult timp printre cele mai mari bănci occidentale prezente în Rusia, alături de banca austriacă Raiffeisen și cea maghiară OTP, menținându-și operațiunile după invazia Ucrainei, în pofida presiunilor exercitate de autoritățile europene de reglementare pentru a părăsi piața rusă.

În luna mai, banca a declarat că a încheiat un acord neangajant pentru vânzarea unei părți din operațiunile sale bancare din Rusia către un „investitor privat bine-cunoscut” din Emiratele Arabe Unite, urmând să păstreze doar activitatea de plăți din Rusia.

UniCredit a precizat că își va împărți operațiunile din Rusia în două entități și va păstra proprietatea integrală asupra diviziei de plăți, în timp ce cumpărătorul din Emiratele Arabe Unite va prelua restul activității. Banca nu a dezvăluit valoarea tranzacției.

La acel moment, UniCredit a declarat că se așteaptă să finalizeze tranzacția în prima jumătate a anului 2027, sub rezerva obținerii autorizațiilor necesare.

Intesa Sanpaolo, o altă bancă italiană activă în Rusia, deși doar prin intermediul operațiunilor sale corporate, a obținut în septembrie 2023 un decret prezidențial similar, însă nu și-a întrerupt încă legăturile cu Rusia. Divizia UniCredit din Rusia deservește atât clienți persoane fizice, cât și clienți corporate.

Banca centrală a Rusiei trebuie să aprobe orice retragere de pe piață, iar aceste tranzacții sunt analizate cu atenție și de autoritățile occidentale, având în vedere sancțiunile internaționale.

În luna iulie, Uniunea Europeană a aprobat o derogare limitată de la sancțiuni, care ar permite UniCredit să finalizeze o tranzacție amânată de mult timp, ce implică fosta sa divizie din Ucraina și oamenii de afaceri ruși Mihail Fridman și Petr Aven.

De atunci, Fridman și un alt miliardar rus, Alisher Usmanov, au fost eliminați de pe lista de sancțiuni a UE privind Rusia.

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