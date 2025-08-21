Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai, condamnat definitiv la 10 ani închisoare

Vlad Pascu, șoferul drogat care în august 2023 a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Constanța la 10 ani închisoare.

Curtea de Apel Constanța a respins joi apelul lui Vlad Pascu, fiind menținută decizia de condamnare dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025.

De asemenea, judecătorii au respins apelul procurorilor, dar și ale familiilor victimelor, care ceruseră o pedeapsă mai mare pentru Vlad Pascu.

În dimineața zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit apoi de polițiști în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influența mai multor substanțe interzise.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Vlad Pascu a fost condamnat de Judecătoria Mangalia la 10 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Totodată, instanța a dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate în accident, precum și 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniți.

Singura modificare adusă de Curtea de Apel Constanța la decizia primei instanțe este scăderea cuantumului despăgubirilor pentru familia uneia dintre victime, de la 50.000 euro la 20.000 euro.

„Admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România ( BAAR) și reduce cuantumul daunelor morale acordate părții civile Bârzan Darius-Dumitru, de la 50 000 euro la 20.000 euro”, se arată în sentința curții.

Vlad Pascu a atacat decizia judecătoriei în apel, iar avocații lui au solicitat o reducere a pedepsei de 10 ani.

De asemenea, părinții victimelor au cerut ca Vlad Pascu să fie condamnat la o pedeapsă mai mare, pentru omor, însă judecătorii nu au fost de acord cu schimbarea încadrării faptelor.

